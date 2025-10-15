Diễn đàn Tuần năng lượng Nga - cùng nhau xây dựng ngành năng lượng tương lai

Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn (bên trái) tại phiên thảo luận. Ảnh: Tâm Hằng - PV TTXVN tại Liên bang Nga

Theo phóng viên TTXVN tại Moskva, trước thềm diễn đàn, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã gửi lời chào mừng đến tất cả các đại biểu và khách mời. Người đứng đầu nước Nga nhấn mạnh diễn đàn đã trở thành một trong những sự kiện quốc tế nổi bật nhất để thảo luận về các vấn đề thời sự liên quan đến năng lượng và nhiên liệu, nơi lãnh đạo các doanh nghiệp và viện nghiên cứu hàng đầu, các chính trị gia và chuyên gia từ Nga và các nước cùng đánh giá xu hướng và triển vọng của ngành nhiên liệu - ăng lượng, đồng thời trao đổi quan điểm về những thách thức công nghệ mà ngành đang phải đối mặt cũng như xem xét các vấn đề môi trường và biến đổi khí hậu.

Trong các đề tài thảo luận chính của diễn đàn năm nay, các báo cáo sẽ tập trung vào những ưu tiên trước mắt và dài hạn của ngành dầu khí, than đá và điện. Các nước chia sẻ kinh nghiệm củng cố chủ quyền công nghệ và chuyển đổi số trong ngành nhiên liệu và năng lượng.

Tổng thống Nga nhấn mạnh, kể cả trong bối cảnh địa chính trị phức tạp hiện tại thì hợp tác năng lượng quốc tế vẫn sẽ được đặc biệt chú trọng, vì có tác động đến tăng trưởng kinh tế, tiến bộ khoa học và công nghệ, cũng như chất lượng cuộc sống cho người dân trên toàn thế giới. Ông tin tưởng rằng những khuyến nghị được đưa ra trong Tuần năng lượng Nga và các thỏa thuận đạt được bên lề sự kiện sẽ góp phần tăng cường hợp tác trong lĩnh vực chiến lược này và xây dựng một tương lai thịnh vượng chung.

Đăng ký tham dự diễn đàn năm nay có 5.000 đại biểu đến từ 84 nước và vùng lãnh thổ, gồm các nhà quản lý cấp cao, chủ sở hữu các công ty năng lượng lớn, các quan chức chính phủ và đại diện chính phủ, các chuyên gia, đại diện cộng đồng học thuật và khoa học, các nhà lãnh đạo tương lai (sinh viên và chuyên gia trẻ). Trong khuôn khổ diễn đàn cũng sẽ diễn ra hơn 70 sự kiện với 28 thỏa thuận lớn dự kiến được ký kết.

Bên cạnh chương trình nghị sự chính còn có chương trình triển lãm giới thiệu các thành tựu năng lượng của Nga, Hội nghị khoa học và thực tiễn lần thứ 4 nhằm thảo luận các vấn đề chính trong phát triển khoa học - công nghệ của các ngành công nghiệp nhiên liệu và năng lượng phức hợp, chuyển đổi số, an ninh năng lượng, dự báo trong lĩnh vực năng lượng, thống kê./.