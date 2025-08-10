Diễn đàn thanh niên Việt Nam tại Nhật Bản – Khát vọng phát triển trong kỷ nguyên mới

Toàn cảnh Diễn đàn Thanh niên Việt Nam tại Nhật Bản. Ảnh: Nguyễn Tuyến – Pv TTXVN tại Nhật Bản

Tham dự diễn đàn có ông Nguyễn Kim Quy, Phó Chủ tịch thường trực Trung ương Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam, Trưởng Ban Công tác thanh thiếu nhi; bà Nguyễn Hải Yến, Đại diện Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Osaka; Tiến sĩ Nguyễn Hồng Sơn, Chủ tịch Liên hiệp hội người Việt Nam tại Nhật Bản; bà Lê Thương, Chủ tịch Tổng hội người Việt Nam vùng Kansai, và đông đảo đại biểu là thanh niên, sinh viên, trí thức trẻ, doanh nhân và đại diện các tổ chức cộng đồng người Việt tại Nhật Bản.

Lễ chào cờ tại Tổng lãnh sự quán Việt Nam là hoạt động mở đầu diễn đàn với sự tham gia của các bạn thanh – thiếu niên đến từ nhiều địa phương của khu vực Kansai.

Phát biểu khai mạc, Phó chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam Nguyễn Kim Quy nhấn mạnh vai trò quan trọng của thanh niên Việt Nam tại Nhật Bản trong kỷ nguyên mới. Ông khẳng định thế hệ trẻ hiện nay không chỉ là những người tiếp nối, mà còn là những người tiên phong trong việc xây dựng cầu nối giữa Việt Nam và Nhật Bản, góp phần vào sự phát triển chung của cả hai quốc gia. Ông bày tỏ tin tưởng với sự năng động, sáng tạo và tinh thần cầu tiến, thanh niên Việt Nam tại Nhật Bản sẽ đóng vai trò chủ chốt trong việc thúc đẩy hợp tác kinh tế, văn hóa và giáo dục, đồng thời thể hiện hình ảnh Việt Nam hiện đại, hội nhập và phát triển.

Đại diện Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Osaka, bà Nguyễn Hải Yến, đánh giá Diễn đàn thanh niên Việt Nam tại Nhật Bản là hoạt động vô cùng ý nghĩa hướng tới kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9. Diễn đàn còn là cơ hội để trao đổi kinh nghiệm, định hướng hoạt động cho cộng đồng thanh niên – sinh viên Việt Nam tại vùng Kansai trong thời gian tới.

Chủ tịch Tổng hội người Việt Nam vùng Kansai, Trưởng Ban tổ chức diễn đàn, bà Lê Thương khẳng định Diễn đàn Thanh niên Việt Nam tại Nhật Bản là nhịp cầu lan tỏa tinh thần yêu nước, khát vọng phát triển và trách nhiệm với tương lai đất nước của thế hệ trẻ Việt Nam đang sống xa Tổ quốc. Bà khẳng định thanh niên Việt Nam ở nước ngoài là lực lượng tiên phong trong giao lưu quốc tế, kết nối tri thức, lan tỏa bản sắc văn hóa Việt và đóng góp thiết thực cho công cuộc hội nhập và phát triển bền vững của đất nước.

Diễn đàn có hai phiên thảo luận với hai chuyên đề “Giữ gìn tiếng Việt” và chuyên đề “Hội nhập và khát vọng”. Thông qua các phiên thảo luận, tọa đàm và hoạt động giao lưu ý nghĩa với các diễn giả, diễn đàn tạo cơ hội để giới trẻ người Việt Nam tại Nhật Bản đặt ra các câu hỏi, chia sẻ khát vọng, đề xuất sáng kiến để cùng nhau xây dựng tầm nhìn phát triển cộng đồng người trẻ Việt Nam tại Nhật Bản trong bối cảnh mới.

Diễn đàn thanh niên Việt Nam tại Nhật Bản là dịp để tôn vinh giá trị văn hóa dân tộc, nhìn nhận lại quá trình giảng dạy và truyền bá tiếng Việt trong cộng đồng người Việt Nam tại xứ sở hoa anh đào; thúc đẩy hợp tác khoa học – công nghệ, và lan tỏa thông điệp về một thế hệ trẻ Việt Nam bản lĩnh, hội nhập và đầy khát vọng vươn lên.

Chủ đề “Khát vọng trong kỷ nguyên mới” đã phản ánh tinh thần tiên phong, sáng tạo và trách nhiệm xã hội của thanh niên Việt Nam tại Nhật Bản./.