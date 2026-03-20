Diễn đàn quốc gia tại Huế bàn giải pháp giảm rác thải nhựa

Đại biểu chia sẻ hành trình của Tổ chức quốc tế về Bảo tồn thiên nhiên WWF trong thúc đẩy EPR. Ảnh: Mai Trang- TTXVN

Phát biểu tại diễn đàn, Phó Chủ tịch UBND thành phố Huế Hoàng Hải Minh cho hay bảo vệ môi trường và giảm thiểu rác thải nhựa luôn được xác định là một trong những nhiệm vụ quan trọng trong định hướng phát triển đô thị xanh - bền vững - thân thiện với môi trường tại địa phương. Thành phố Huế cam kết sẽ tiếp tục đóng vai trò là địa phương tiên phong trong thử nghiệm và triển khai các sáng kiến giảm nhựa, thông qua việc duy trì, mở rộng mô hình trường học, khách sạn, doanh nghiệp và các điểm đến du lịch giảm nhựa; đồng thời thúc đẩy các sáng kiến cộng đồng hướng tới lối sống bền vừng. Mặt khác, địa phương sẽ phối hợp các bộ, ngành Trung ương, tổ chức quốc tế và cộng đồng doanh nghiệp xây dựng cơ chế, chính sách phù hợp phát triển hệ thống quản lý chất thải bền vững và hiệu quả.

Diễn đàn thu hút sự tham gia của các đại biểu đến từ đại diện cơ quan quản lý nhà nước, tổ chức quốc tế, viện nghiên cứu, trường đại học cùng nhiều doanh nghiệp trong lĩnh vực sản xuất hàng tiêu dùng, bán lẻ, đồ uống, bao bì và tái chế. Sự kiện tạo không gian đối thoại chính sách, kết nối thực tiễn nhằm thúc đẩy giảm thiểu bao bì nhựa, tăng cường thu gom – tái chế và phát triển kinh tế tuần hoàn tại Việt Nam.

Thực tế cho thấy, bao bì nhựa trong lĩnh vực thực phẩm, đồ uống và hàng tiêu dùng nhanh chiếm tỷ lệ lớn trong tổng lượng rác thải nhựa phát sinh. Trong khi đó, hoạt động thu gom, tái chế còn nhiều hạn chế. Việc triển khai chính sách Trách nhiệm mở rộng của nhà sản xuất (EPR) từ năm 2024 đặt ra yêu cầu cấp thiết đối với doanh nghiệp trong đổi mới thiết kế bao bì và giảm phát sinh rác thải ngay từ khâu sản xuất.

Diễn đàn diễn ra 3 phiên thảo luận xoay quanh các chủ đề: Chuỗi giá trị bao bì từ sản xuất đến tái chế; giải pháp đã và đang triển khai ở các doanh nghiệp tiên phong; chính sách - cơ chế và lộ trình chuyển đổi. Qua đó, đại diện doanh nghiệp lớn trong lĩnh vực bán lẻ, sản xuất và tái chế đã chia sẻ kinh nghiệm, đồng thời đề xuất giải pháp tháo gỡ rào cản, chi phí chuyển đổi và điều kiện cần thiết để nhân rộng mô hình hiệu quả.



Bà Nguyễn Thị Diệu Thuý, Giám đốc Chương trình Đại dương, WWF-Việt Nam cho biết, những năm qua, dự án “Huế – Đô thị giảm nhựa ở miền Trung Việt Nam” hỗ trợ thành phố Huế triển khai nhiều sáng kiến giảm thiểu rác thải nhựa, tăng cường quản lý chất thải và thúc đẩy sự tham gia của khu vực tư nhân trong các giải pháp kinh tế tuần hoàn. Đã có 52 trường học tham gia các hoạt động nâng cao nhận thức và thực hành phân loại rác tại nguồn, góp phần hình thành thói quen sống xanh trong cộng đồng.

Công tác phân loại rác được triển khai trên toàn thành phố, kết hợp ứng dụng công nghệ hình ảnh trong quản lý hoạt động đổ thải, giúp nâng cao hiệu quả giám sát và xử lý vi phạm. Dự án cũng hỗ trợ 3 nhóm ve chai, thu gom phi chính thức, tạo sinh kế và tăng cường vai trò của lực lượng này trong hệ thống thu gom rác. Đáng chú ý, thông qua ứng dụng mGreen, khoảng 17,5 tấn nhựa đã được thu hồi trong vòng 12 tháng. Bên cạnh đó, các mô hình thí điểm như hệ thống hoàn tiền đặt cọc và thu gom số hóa được triển khai tại khuôn viên trường đại học, khu chung cư và thí điểm với túi siêu thị, bước đầu mang lại hiệu quả tích cực, góp phần tăng tỷ lệ thu gom và giảm rò rỉ rác thải nhựa ra môi trường.

Tại diễn đàn, các đại biểu cũng được chia sẻ thông tin về thực trạng rác nhựa bao bì tiêu dùng hiện nay và vai trò của EPR; hành trình của Tổ chức quốc tế về Bảo tồn thiên nhiên WWF trong thúc đẩy EPR; thực trạng và giải pháp thúc đẩy kinh tế tuần hoàn nhựa tại Việt Nam./.