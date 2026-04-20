Diễn đàn “Quan hệ đối tác Việt Nam – Singapore hướng tới ASEAN 2045” tổ chức tại Singapore

Quang cảnh Tọa đàm “Khai mở sức mạnh mềm để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế khu vực” (ASEAN’s Soft Power in Action).

Trong khuôn khổ quan hệ đối tác chiến lược giữa Việt Nam và Singapore, Diễn đàn hướng tới việc xây dựng và lan tỏa những mô hình hợp tác tiêu biểu, không chỉ giữa hai quốc gia mà còn đóng góp giá trị cho toàn khu vực ASEAN. Diễn đàn kỳ vọng thúc đẩy các giải pháp thiết thực, góp phần hướng tới một ASEAN phát triển thịnh vượng, bền vững và gắn kết hơn vào năm 2045.

Phát biểu tại Diễn đàn, Đại sứ Việt Nam tại Singapore, ông Trần Phước Anh, nhấn mạnh vai trò quan trọng của quan hệ Việt Nam – Singapore trong việc đóng góp vào sự phát triển chung của khu vực ASEAN trong bối cảnh toàn cầu nhiều biến động. Hướng tới ASEAN 2045, ba trụ cột hợp tác chính được xác định là công nghệ, giáo dục và văn hóa. Công nghệ và đổi mới sáng tạo là động lực tăng trưởng, với trọng tâm chuyển đổi số và hệ sinh thái đổi mới; Giáo dục được ưu tiên thông qua phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, với 7.000–8.000 sinh viên Việt Nam đang học tại Singapore; Văn hóa đóng vai trò nền tảng, thúc đẩy hiểu biết và gắn kết khu vực. Đại sứ khẳng định Việt Nam cam kết tiếp tục tăng cường hợp tác chặt chẽ với Singapore và các quốc gia ASEAN nhằm xây dựng một khu vực hòa bình, ổn định và thịnh vượng. Ông bày tỏ tin tưởng rằng với những nỗ lực chung, ASEAN sẽ tiếp tục củng cố vai trò trung tâm và nâng cao vị thế trên trường quốc tế.

Bà Trần Tuệ Tri – Founder & CEO Stamford Global Leadership Center trình bày bài phát biểu “Vietnam – Singapore Partnership for Growth toward ASEAN 2045”, nhấn mạnh Việt Nam đang bước vào giai đoạn chuyển đổi mang tính bản lề hướng tới năm 2045, với khát vọng trở thành nền kinh tế có năng lực cạnh tranh khu vực và toàn cầu. Bà cho rằng Việt Nam và Singapore có tính bổ trợ chiến lược rõ nét, đặc biệt trong tư duy phát triển, công nghệ và mô hình tăng trưởng dài hạn.

Theo bà, giá trị lớn nhất Singapore mang lại không chỉ nằm ở cơ hội phát triển, mà ở cách quốc gia này kiến tạo tầm nhìn dài hạn, từ Vision 2020 đến Singapore 2065, biến chiến lược quốc gia thành một “giấc mơ chung” có thể nhìn thấy, cảm nhận và cùng hành động. Chính cách tiếp cận này đã truyền cảm hứng cho cuốn sách “Giấc mơ hóa Rồng Xanh - Thương hiệu Việt Nam 2045”, được bà ra mắt tại Việt Nam như một nỗ lực xây dựng tầm nhìn thương hiệu quốc gia dài hạn, hướng tới một Việt Nam không chỉ tăng trưởng về kinh tế mà còn phát triển nhân văn, hiện đại và giàu bản sắc. Bà cũng nhấn mạnh mô hình “See – Do – Get” như một nguyên lý cốt lõi: khi con người và tổ chức “nhìn thấy rõ tương lai”, họ sẽ có khả năng hành động đúng hướng và tạo ra giá trị bền vững cho quốc gia và khu vực.

GS. Vũ Minh Khương, Giáo sư thực hành tại Trường Chính sách công Lý Quang Diệu, Đại học Quốc gia Singapore trình bày bài phát biểu với chủ đề “The Leadership Imperative – ASEAN 2045”, nhấn mạnh vai trò quyết định của lãnh đạo trong việc định hình tương lai phát triển của ASEAN. Ông cho rằng Việt Nam và Singapore có thể hình thành một “hành lang hợp tác chiến lược”, đóng vai trò dẫn dắt tăng trưởng khu vực.

Theo GS. Khương, ASEAN với hơn 700 triệu dân và quy mô kinh tế lớn đang đứng trước “cửa sổ cơ hội vàng” 20–25 năm để bứt phá, nhưng cũng đối mặt thách thức như năng suất và nguy cơ già hóa sớm. Trong bối cảnh đó, lãnh đạo cần tập trung vào nâng cao năng suất, thúc đẩy khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo, đồng thời xây dựng niềm tin và năng lực tổ chức. Ông giới thiệu mô hình lãnh đạo “SMART” gồm: lựa chọn chiến lược đúng, tạo động lực triển khai, tận dụng liên minh chiến lược, cải cách liên tục và xây dựng niềm tin. GS. Khương nhấn mạnh hợp tác Việt Nam – Singapore không chỉ là đầu tư hay thương mại, mà cần tiến tới chia sẻ tư duy phát triển và cải cách thể chế, qua đó cùng thúc đẩy hiện thực hóa tầm nhìn ASEAN 2045.

Phiên thảo luận đầu tiên được diễn ra với chủ đề “Tăng trưởng nhờ Công nghệ cho ASEAN – Động cơ kép 2.0 trong kỷ nguyên Đối tác Chiến lược Toàn diện (CSP)” (Tech-Powered Growth for ASEAN - Dual Engine 2.0 in the CSP era) đã nhấn mạnh sự chuyển dịch mạnh mẽ từ cam kết sang thực thi trong quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện Việt Nam – Singapore. Các diễn giả từ cơ quan quản lý, doanh nghiệp và hiệp hội đã chia sẻ những kết quả bước đầu như triển khai thí điểm trong fintech, logistics, kết nối hạ tầng số và đồng sáng tạo sản phẩm công nghệ. Đồng thời, phiên thảo luận cũng chỉ ra các rào cản về phân mảnh quy định, khoảng cách năng lực và quy trình cấp phép, từ đó đề xuất các giải pháp mang tính hệ thống. Nổi bật là các sáng kiến về xây dựng hạ tầng số chung, thúc đẩy du lịch nội khối, hình thành hành lang đồng phát triển Việt Nam – Singapore và thiết lập lớp tin cậy số cho toàn khu vực. Các đề xuất này được kỳ vọng sẽ góp phần đưa Việt Nam – Singapore trở thành “động cơ kép” thúc đẩy tăng trưởng công nghệ và đổi mới sáng tạo cho ASEAN hướng tới năm 2045.

Phiên thảo luận thứ hai được diễn ra với chủ đề “Khai mở sức mạnh mềm để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế khu vực” (ASEAN’s Soft Power in Action) nhấn mạnh sức mạnh mềm đang trở thành động lực tăng trưởng mới của ASEAN, khi văn hóa, sáng tạo, công nghệ và con người không chỉ tạo hình ảnh quốc gia mà còn tác động trực tiếp đến hành vi tiêu dùng và giá trị kinh tế. Sức mạnh mềm chỉ thực sự hiệu quả khi được chuyển hóa thành sản phẩm, dịch vụ và trải nghiệm có thể thương mại hóa, tạo ra hệ sinh thái kinh tế tương tự như các mô hình thành công trong khu vực và trên thế giới. Công nghệ và hạ tầng số đóng vai trò mở rộng quy mô, trong khi nghệ thuật và giáo dục giúp tạo chiều sâu và niềm tin dài hạn cho giá trị văn hóa. Phiên thảo luận khẳng định sức mạnh mềm và sức mạnh cứng cần phát triển song hành, đồng thời nhấn mạnh yêu cầu chuyển từ tiềm năng sang hành động cụ thể để ASEAN, trong đó có Việt Nam, nâng cao năng lực cạnh tranh và sức ảnh hưởng toàn cầu hướng tới 2045.

Đặc biệt tại Diễn đàn, Stamford Global Leadership Center (SGLC) chính thức được giới thiệu như một sáng kiến phát triển thế hệ lãnh đạo mới cho Việt Nam và khu vực ASEAN. SGLC nhấn mạnh vai trò chiến lược của phát triển lãnh đạo trong bối cảnh Việt Nam hướng tới mục tiêu trở thành quốc gia thu nhập cao vào năm 2045, đồng thời khẳng định nhu cầu xây dựng một hệ sinh thái lãnh đạo bài bản, mang tính toàn cầu nhưng phù hợp bối cảnh châu Á. Sáng kiến được kỳ vọng góp phần tăng cường hợp tác Việt Nam – Singapore, đồng thời đóng vai trò quan trọng trong việc hiện thực hóa tầm nhìn ASEAN 2045.

Với định hướng “Glocal by design” và “AI-first leadership”, SGLC kết hợp tri thức quốc tế, kinh nghiệm thực tiễn và công nghệ để đào tạo đội ngũ lãnh đạo doanh nghiệp thế hệ mới. Chương trình hướng tới mục tiêu phát triển 1.000 CEO toàn cầu vào năm 2030. SGLC cũng công bố hợp tác chiến lược với nhiều đối tác trong hệ sinh thái phát triển lãnh đạo, nhằm thúc đẩy đào tạo, đánh giá và phát triển năng lực lãnh đạo theo chuẩn quốc tế như: John Ethans internationals, Hội Marketing Việt Nam (VMA),...

Bên cạnh đó, sáng kiến Mạng lưới Rồng Xanh Fellowship cũng được giới thiệu như một nền tảng kết nối nguồn lực toàn cầu nhằm thúc đẩy kinh tế sáng tạo và thương hiệu Việt Nam. Rồng Xanh Fellowship hướng tới việc huy động cộng đồng người Việt toàn cầu, đặc biệt là thế hệ trẻ, tham gia vào các hoạt động trọng tâm gồm: phát triển lãnh đạo trẻ, thúc đẩy các dự án văn hóa – sáng tạo, xây dựng năng lực tư duy chiến lược và ứng dụng công nghệ trong đổi mới sáng tạo.

Trong thời gian tới, Rồng Xanh Fellowship sẽ triển khai chuỗi hoạt động gồm: chương trình kết nối và ươm tạo dự án sáng tạo Việt Nam – ASEAN, diễn đàn và festival văn hóa sáng tạo Vietnam – Singapore & Asia, cùng các sáng kiến thử nghiệm trong lĩnh vực du lịch sáng tạo và xây dựng thương hiệu quốc gia. Mạng lưới cũng đặt mục tiêu phát triển các dự án thực tiễn có khả năng thương mại hóa, góp phần chuyển hóa văn hóa thành giá trị kinh tế và thúc đẩy kinh tế sáng tạo Việt Nam.

Diễn đàn do Đại sứ quán Việt Nam tại Singapore, Vietnam Brand Purpose, Stamford Global Leadership Center, Silver Lion Enterprise Impact và Rồng Xanh Fellowship đồng tổ chức trong khuôn khổ các hoạt động của tuần lễ “Vietnam – Singapore Partnership for Growth” diễn ra từ ngày 16-19/04/2026, với nhiều hoạt động như: diễn đàn, tham quan, giao lưu học hỏi kinh nghiệm, nhằm kết nối hệ sinh thái doanh nghiệp và tri thức giữa hai quốc gia, đồng thời thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực chiến lược: công nghệ, giáo dục, khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, thương hiệu… Sự kiện mang ý nghĩa đặc biệt trong bối cảnh năm 2026 cũng đánh dấu tròn một năm Việt Nam và Singapore nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược Toàn diện, mở ra một giai đoạn hợp tác sâu rộng hơn trên nhiều lĩnh vực.

Diễn đàn cảm ơn sự đồng hành của các nhà tài trợ: Công ty Hoàng Lam, Công ty TNHH Grab, Công ty Gốm Sứ Minh Long, Innotech Vietnam Corporation; các đối tác chiến lược: Singapore Business Federation, GlobalConnect@SBF, Vietcetera, The MP Group, NeugenM, Hội Marketing Việt Nam (VMA), Viện Sáng tạo và Chuyển đổi số (VIDTI)./.