Diễn đàn Kinh tế Việt Nam – Australia: Xây dựng cầu nối thịnh vượng chung

Toàn cảnh Diễn đàn. Ảnh: Thu Phương - TTXVN

Tại Diễn đàn, ông Nguyễn Đức Hiển, Phó Trưởng Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương đánh giá cao Trường Đại học Kinh tế (Đại học Quốc gia Hà Nội) đã tiên phong trong việc tổ chức các diễn đàn quốc tế và đóng góp tư vấn chính sách quan trọng cho sự phát triển kinh tế – xã hội của đất nước.

Ông Nguyễn Đức Hiển nhận định, trong bối cảnh kinh tế toàn cầu nhiều biến động, Việt Nam vẫn tiếp tục duy trì tốc độ tăng trưởng tích cực. Năm 2024, tốc độ tăng trưởng GDP của Việt Nam đạt mức cao 7,09%, thuộc nhóm dẫn đầu ASEAN và châu Á; khẳng định Việt Nam là điểm đến an toàn và hấp dẫn đối với các nhà đầu tư quốc tế. Đây là nền tảng vững chắc để mở rộng hợp tác với Australia– một đối tác chiến lược có tiềm lực mạnh mẽ, uy tín hàng đầu khu vực.

Đến đầu năm nay, Australia nằm trong nhóm các quốc gia dẫn đầu về đầu tư trực tiếp vào Việt Nam với 670 dự án đầu tư, tổng trị giá 1,863 tỷ USD, cung cấp 3 tỷ đô la Australia (AUD) viện trợ phát triển chính thức (ODA) trong 50 năm qua. Kim ngạch thương mại song phương đạt 14 tỷ USD trong năm 2024. Hiện nay, Australia là đối tác thương mại lớn thứ 9 của Việt Nam, còn Việt Nam đứng thứ 10 trong số các đối tác lớn nhất của nước này. Những con số này cho thấy tiềm năng hợp tác to lớn giữa hai nước, đặc biệt trong các lĩnh vực thương mại, đầu tư, giáo dục và khoa học – công nghệ.

Hai nước có thể cùng triển khai các dự án nghiên cứu, phát triển và chuyển giao công nghệ, thúc đẩy thương mại hai chiều, mở rộng hợp tác trong những lĩnh vực mới như chuyển đổi số, chuyển đổi năng lượng và ứng phó với biến đổi khí hậu. Sự hợp tác này không chỉ thúc đẩy tăng trưởng kinh tế mà còn góp phần giải quyết các thách thức toàn cầu, thúc đẩy hòa bình, ổn định và thịnh vượng chung.

“Cần nhấn mạnh việc xây dựng lòng tin và sự hiểu biết lẫn nhau thông qua các hoạt động trao đổi văn hóa và giáo dục. Số lượng các chương trình học bổng, hợp tác nghiên cứu và trao đổi sinh viên ngày càng tăng giữa hai nước là minh chứng sinh động cho sự tin cậy và gắn kết lâu dài, tạo nền tảng vững chắc cho hợp tác kinh tế và xã hội bền vững”, ông Nguyễn Đức Hiển nói.

Thời gian tới, hai nước cần tập trung vào việc xây dựng, triển khai những chương trình hợp tác cụ thể, với mục tiêu rõ ràng, hành động thiết thực và kết quả có thể đo lường được. Quá trình này đòi hỏi sự linh hoạt, khả năng thích ứng với biến động toàn cầu, dựa trên các nguyên tắc bình đẳng, cùng có lợi và tôn trọng lẫn nhau. Từ đó, hai bên đề xuất giải pháp đột phá và thực chất, góp phần viết tiếp câu chuyện thành công của quan hệ Việt Nam – Australia trong thế kỷ XXI, mang lại lợi ích cho nhân dân hai nước, khu vực và thế giới.

Đánh giá cao Ban tổ chức Diễn đàn đã tập hợp được những chuyên gia tại sự kiện, Phó Đại sứ Australia tại Việt Nam Renee Deschamps nhấn mạnh, chủ đề của Diễn đàn: “Xây dựng cầu nối thịnh vượng chung” thể hiện rất rõ tinh thần trong quan hệ hợp tác giữa Australia và Việt Nam. Mối quan hệ Việt Nam - Australia được xây dựng trên nền tảng gắn kết nhân dân hai nước, sự tin cậy và những lợi ích chung, cùng hợp tác phát triển kinh tế hai nước cũng như khu vực nhằm bảo đảm thịnh vượng chung. Việc hai nước thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện thể hiện sự tin cậy chiến lược và cam kết hợp tác lâu dài, toàn diện trên nhiều lĩnh vực quan trọng; trong đó có các lĩnh vực như chuyển đổi số, tăng khả năng chống chịu trước biến đổi khí hậu, năng lượng sạch, đổi mới sáng tạo và giáo dục.

Chia sẻ tại Diễn đàn, Phó Giáo sư, Tiến sỹ Đào Thanh Trường, Phó Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội khẳng định, Diễn đàn là minh chứng rõ ràng cho những đóng góp tích cực của Trường Đại học Kinh tế và Đại học Quốc gia Hà Nội trong việc triển khai các nghiên cứu đột phá, phù hợp xu thế toàn cầu. Với sự tham gia của các chuyên gia hàng đầu, Diễn đàn cung cấp luận cứ quan trọng phục vụ quá trình hoạch định, đánh giá chính sách quốc gia, đặc biệt trong phát triển khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam, trong đó có Australia. Đây là bước tiến quan trọng, giúp Việt Nam hội nhập sâu hơn vào kinh tế khu vực và toàn cầu, định hình một tương lai phát triển bền vững đáp ứng yêu cầu khắt khe của kỷ nguyên số.

Theo Phó Giáo sư, Tiến sỹ Đào Thanh Trường, hơn 80.000 sinh viên Việt Nam đã và đang học tập tại Australia và hơn 200 cơ sở giáo dục của hai nước tham gia hợp tác đa dạng. Các trường đại học của Việt Nam và Australia đã thực hiện hơn 5.000 công trình nghiên cứu chung.

Trong bối cảnh kinh tế toàn cầu dịch chuyển mạnh mẽ theo hướng số hóa, xanh và bền vững, cả Việt Nam và Australia đều đứng trước những cơ hội, thách thức mới. Việt Nam có lợi thế về lực lượng lao động trẻ, chi phí cạnh tranh, vị trí địa lý chiến lược ở Đông Nam Á; trong khi Australia sở hữu công nghệ tiên tiến, hệ thống giáo dục chất lượng cao và năng lực quản trị của một nền kinh tế phát triển. Sự bổ trợ này tạo nền tảng vững chắc cho quan hệ đối tác sâu rộng, hiệu quả và bền vững, nâng cao vị thế của hai nước trong khu vực và trên trường quốc tế.

Những thành tựu đạt được không thể thiếu sự đóng góp của cộng đồng doanh nghiệp, các tổ chức và cá nhân trong, ngoài nước đã nỗ lực thúc đẩy hợp tác Việt Nam – Australia. Chính sự bền bỉ này đã biến các cam kết thành kết quả cụ thể, đưa quan hệ song phương tiến xa hơn.

Là một cơ sở giáo dục đại học hàng đầu Việt Nam, nằm trong nhóm 401 - 600 trường đại học tốt nhất thế giới theo xếp hạng Times Higher Education, Đại học Quốc gia Hà Nội cam kết thúc đẩy quốc tế hóa giáo dục, gắn kết Việt Nam sâu rộng hơn với thế giới, trong đó có Australia. Đây không chỉ là bước nâng cao uy tín của giáo dục Việt Nam trên trường quốc tế, mà còn mở ra cơ hội hợp tác đa chiều trong đào tạo, nghiên cứu, chuyển giao tri thức, hướng tới mục tiêu xây dựng nền giáo dục đạt chuẩn quốc tế.

Tại Diễn đàn, các đại biểu đã thảo luận thống nhất tầm quan trọng của việc gắn kết chính sách – doanh nghiệp – đại học, đề xuất giải pháp khả thi nhằm hiện thực hóa các ưu tiên chung, từ thương mại số, đổi mới sáng tạo, phát triển bền vững đến đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao./.