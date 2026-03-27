Diễn đàn Kinh tế Thể thao Việt Nam 2026: Kiến tạo một nền kinh tế mới

Quang cảnh diễn đàn. Ảnh: Minh Quyết - TTXVN

Với thành phần tham dự đa dạng, VSES 2026 là nơi gặp gỡ của các góc nhìn quản lý, doanh nghiệp, đầu tư và nghiên cứu, trong nước và quốc tế, qua đó góp phần gợi mở hướng phát triển dài hạn cho kinh tế thể thao Việt Nam. VSES 2026 được tổ chức nhằm góp phần thúc đẩy cách nhìn rõ hơn về thể thao như một lĩnh vực có khả năng tạo ra giá trị kinh tế, thu hút đầu tư và mở ra những động lực phát triển mới cho Việt Nam. Tiếp nối hai kỳ tổ chức năm 2023 và 2024, Diễn đàn diễn ra đúng vào dịp kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Ngành Thể dục thể thao Việt Nam (27/3/1946-27/3/2026). Nội dung chương trình năm nay đi sâu hơn vào kinh tế thể thao, với trọng tâm là dữ liệu, thị trường, đầu tư và các nền tảng phát triển ngành tại Việt Nam…

Phát biểu khai mạc, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng nhấn mạnh, Diễn đàn là một trong những hoạt động ý nghĩa hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống ngành Thể dục thể thao Việt Nam. Không chỉ là diễn đàn học thuật, đây còn là không gian kết nối giữa cơ quan quản lý, giới chuyên gia và cộng đồng doanh nghiệp nhằm làm rõ cơ sở khoa học, thực tiễn cho việc hoạch định chính sách phát triển kinh tế thể thao.

Đại biểu tham dự diễn đàn. Ảnh: Minh Quyết - TTXVN

Theo Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng, việc phát triển kinh tế thể thao không phải là vấn đề mới mà đã được đặt ra trong các nghị quyết của Đảng và chiến lược phát triển ngành. Tuy nhiên, yêu cầu hiện nay là phải nhìn nhận thể thao như một ngành kinh tế đúng nghĩa, có nền tảng chính trị, pháp lý rõ ràng và có khả năng đóng góp vào tăng trưởng quốc gia. Thể thao không chỉ góp phần phát triển con người toàn diện mà còn mở ra dư địa lớn về kinh tế, đặc biệt khi nhiều quốc gia trên thế giới đã thành công trong việc khai thác giá trị kép của lĩnh vực này.

Từ thực tiễn quốc tế, Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng gợi mở việc nghiên cứu kinh nghiệm tổ chức các sự kiện thể thao quy mô lớn, qua đó tạo ra nguồn thu đáng kể, đóng góp trực tiếp vào GDP. Điều này đặt ra yêu cầu đối với thể thao Việt Nam phải thay đổi tư duy phát triển, tìm kiếm những hướng đi phù hợp để rút ngắn khoảng cách với các quốc gia đi trước, tận dụng cơ hội trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới.

Với tinh thần “Kiến tạo một nền kinh tế mới”, VSES 2026 mở rộng cách nhìn về thể thao như một lĩnh vực có khả năng tạo ra giá trị kinh tế, giá trị thị trường và giá trị phát triển cho Việt Nam. Diễn đàn năm nay không chỉ tiếp tục cuộc trao đổi đã được khởi tạo từ các kỳ trước, mà còn đi sâu hơn vào những câu hỏi cốt lõi về dữ liệu, thị trường, đầu tư, truyền thông, thương hiệu và nền tảng phát triển ngành. Các đại biểu, các chuyên gia, các doanh nghiệp, nhà đầu tư và các nhà quản lý sẽ tham gia trao đổi với tinh thần thẳng thắn, khoa học, xây dựng và thực chất; chia sẻ kinh nghiệm, đề xuất sáng kiến, gợi mở mô hình và hiến kế giải pháp. Các ý kiến tại Diễn đàn cần góp phần bổ sung cơ sở thực tiễn và luận cứ cho quá trình hoạch định, hoàn thiện chính sách trong thời gian tới.

Trong nhiều năm, thể thao Việt Nam chủ yếu được nhìn nhận dưới góc độ thành tích thi đấu và phong trào quần chúng. Tuy nhiên, thực tiễn quốc tế cho thấy thể thao đã phát triển thành một ngành kinh tế quy mô lớn, gắn với truyền thông, du lịch, tài trợ, tổ chức sự kiện, công nghệ và tiêu dùng. Ở Việt Nam, thị trường thể thao đang trong quá trình hình thành, nhưng những điều kiện nền tảng cho một nền kinh tế thể thao thực sự đang xuất hiện ngày càng rõ hơn. Đó cũng là lý do VSES 2026 được tổ chức như một diễn đàn chuyên đề nhằm kết nối các bên trong hệ sinh thái thể thao, thúc đẩy nhận thức về kinh tế thể thao như một ngành kinh tế, đồng thời gợi mở các cơ hội hợp tác và phát triển thị trường.

Một điểm nhấn quan trọng của chương trình năm nay là lần đầu tiên công bố Báo cáo Kinh tế Thể thao Việt Nam 2026. Báo cáo góp phần cung cấp nền tảng dữ liệu và phân tích ban đầu về quy mô, cấu trúc, động lực tăng trưởng và các mô hình phát triển của kinh tế thể thao tại Việt Nam. Đây cũng là cơ sở để Diễn đàn mở rộng cuộc thảo luận từ những nhận định khái quát sang các vấn đề cụ thể hơn về thị trường, đầu tư và chiến lược phát triển ngành.

Ngay sau phần Công bố Báo cáo Kinh tế Thể thao Việt Nam 2026, Diễn đàn tiếp tục với 5 phiên thảo luận và chuyên đề, tập trung vào các nhóm nội dung lớn gồm: Phiên 1 - Góc nhìn toàn cầu về thể thao như một ngành kinh tế; Phiên 2 - Kinh nghiệm phát triển kinh tế thể thao từ mô hình kinh tế thể thao Hàn Quốc; Phiên 3 - “Thị trường, đầu tư và mô hình doanh thu trong thể thao"; Phiên 4 - Kinh nghiệm tổ chức và phát triển từ thể thao quốc tế và Phiên 5 - “Chính sách và chiến lược: Xây dựng nền kinh tế thể thao Việt Nam"

Từ đó, Diễn đàn đặt ra một loạt câu hỏi có ý nghĩa nền tảng cho giai đoạn phát triển tiếp theo của thể thao Việt Nam: Việt Nam có thể hình thành một ngành kinh tế thể thao thực sự hay không ? thị trường thể thao Việt Nam đang ở quy mô nào ? đâu là động lực tăng trưởng chính ?; bản quyền truyền thông có thể trở thành nguồn thu lớn hay không?; thể thao có thể gắn với du lịch và kinh tế địa phương ở mức nào ? và Việt Nam có cần một chiến lược quốc gia về kinh tế thể thao hay không?...

Không chỉ dừng ở phạm vi của một sự kiện chuyên ngành, VSES 2026 góp phần tạo ra một không gian đối thoại có chất lượng về những vấn đề đang ngày càng trở nên quan trọng với thể thao Việt Nam: Từ khả năng thương mại hóa, sức hút của thị trường, vai trò của truyền thông và thương hiệu, đến yêu cầu hoàn thiện hạ tầng, cơ chế và mô hình phát triển ngành. Trong bối cảnh Việt Nam đang tìm kiếm những động lực tăng trưởng mới, những cuộc trao đổi như VSES 2026 có ý nghĩa thiết thực đối với cả lĩnh vực thể thao lẫn cộng đồng doanh nghiệp, đầu tư và truyền thông./.