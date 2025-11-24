Diễn đàn Kinh tế mùa Thu 2025 là cơ hội giới thiệu hình ảnh đất nước Việt Nam với thế giới

Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn kiểm tra các gian hàng giới thiệu sản phẩm công nghệ cao bên lề Diễn đàn Kinh tế mùa Thu 2025. Ảnh: Xuân Khu - TTXVN

Tại GEM Center, Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn cùng Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Lộc Hà kiểm tra cơ sở vật chất tổ chức các sự kiện trong khuôn khổ Diễn đàn Kinh tế Mùa thu 2025 diễn ra tại đây.

Duyệt chương trình văn nghệ “Hương sắc Việt Nam”, Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn đánh giá cao nỗ lực, tính sáng tạo của các đạo diễn, nghệ sỹ tham gia chương trình và nhấn mạnh Diễn đàn Kinh tế mùa Thu cũng là một cơ hội tốt để giới thiệu những hình ảnh đẹp, đặc sắc của đất nước và nền văn hóa Việt Nam đến bạn bè quốc tế.



Vì thế, Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn yêu cầu bổ sung thêm những hình ảnh đẹp, mang đậm nét đẹp vùng miền, sự phong phú về văn hóa của Việt Nam vào phần trình chiếu trong các chương trình văn nghệ; đồng thời gia tăng tính kết nối giữa các tiếp mục biểu diễn để thể hiện tính dân tộc truyền thống gắn với tính hiện đại của thời đại mới.