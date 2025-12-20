Diễn đàn kết nối học thuật, chia sẻ tri thức phát triển khoa học - công nghệ

Các nhà khoa học trong và ngoài nước tham dự Hội nghị. Ảnh: Ánh Tuyết - TTXVN

Thầy thuốc Ưu tú, Giáo sư, Tiến sĩ Trần Công Luận, Hiệu trưởng Trường Đại học Tây Đô cho biết, thông qua sự kiện, các nhà khoa học trong và ngoài nước cùng bàn về xu hướng phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Hội nghị gồm nhiều phiên chuyên đề thuộc lĩnh vực khoa học mũi nhọn như, y sinh - y học hiện đại, nông nghiệp công nghệ cao, cơ điện - tự động hóa, trí tuệ nhân tạo... Các báo cáo khoa học tập trung giải quyết những vấn đề thực tiễn, gắn với lĩnh vực ưu tiên phát triển của thành phố Cần Thơ và vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

Theo ông Nguyễn Văn Khởi, Phó Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ, trong bối cảnh thế giới đang chuyển mạnh sang nền kinh tế tri thức và kinh tế số, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đã trở thành động lực then chốt của tăng trưởng và phát triển bền vững.

Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị đã khẳng định rõ vai trò đột phá của khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trong giai đoạn phát triển mới của đất nước, coi đây là nền tảng để nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế.

Là trung tâm khoa học - giáo dục của vùng Đồng bằng sông Cửu Long, Cần Thơ xác định phát triển khoa học công nghệ gắn với đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là hướng đi chiến lược nhằm nâng cao chất lượng tăng trưởng, thúc đẩy phát triển nông nghiệp công nghệ cao, y tế, giáo dục, kinh tế số và quản trị đô thị thông minh.

Vì vậy, những định hướng, thông tin các nhà khoa học mang đến tại Hội nghị có ý nghĩa thiết thực, tạo cầu nối giữa nghiên cứu hàn lâm với ứng dụng thực tiễn. Đây là cơ sở nền tảng góp phần thúc đẩy chuyển giao công nghệ và hình thành các mô hình hợp tác liên ngành, liên vùng. Từ những gợi mở của các nhà khoa học, lãnh đạo thành phố sẽ áp dụng vào quá trình hoạch định chính sách, triển khai chương trình nghiên cứu ứng dụng, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao cho thành phố và toàn vùng.

Các báo cáo khoa học tại Hội nghị phản ánh xu hướng phát triển của khoa học - công nghệ trong thời đại AI, có giá trị tham khảo và khả năng ứng dụng cao đối với vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

Trong lĩnh vực y tế, Giáo sư Y học hạt nhân Aisyah Elliy (Đại học Andalas, Indonesia) trình bày nghiên cứu về “Ung thư trong thời đại y học cá thể hóa” gắn với khái niệm Y tế 5.0 (Healthcare 5.0).

Theo Giáo sư, ung thư vẫn là một trong những nguyên nhân hàng đầu gây tử vong trên toàn cầu, với tỷ lệ mắc bệnh ngày càng gia tăng. Y học cá thể hóa mở ra hướng tiếp cận mới, cho phép chẩn đoán và điều trị chính xác dựa trên đặc điểm phân tử của từng bệnh nhân, theo nguyên tắc “đúng thuốc, đúng người, đúng liều và đúng thời điểm”.

Cách tiếp cận này dựa trên việc chẩn đoán sớm thông qua các dấu ấn sinh học, kết hợp sàng lọc, hình ảnh phân tử và các liệu pháp nhắm trúng đích nhằm giảm tác dụng phụ và nâng cao hiệu quả điều trị. Đặc biệt, nghiên cứu dịch chuyển (translational research) đóng vai trò then chốt trong việc kết nối khoa học cơ bản với ứng dụng lâm sàng, thông qua phân tích đa hệ gen (multi-omics), thiết kế thử nghiệm lâm sàng dựa trên dấu ấn sinh học, tích hợp dữ liệu lớn, trí tuệ nhân tạo và các dấu ấn sinh học số. Những tiến bộ này không chỉ góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe mà còn phù hợp với định hướng phát triển y tế thông minh, lấy người bệnh làm trung tâm - một lĩnh vực có tiềm năng ứng dụng lớn tại Đồng bằng sông Cửu Long trong bối cảnh già hóa dân số và gia tăng bệnh không lây nhiễm.

Trong lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao và tự động hóa, Giáo sư Wei Chih Lin (Đại học Quốc gia Sun Yat-sen, Đài Loan, Trung Quốc) giới thiệu các nghiên cứu về robot nông nghiệp thông minh cho thấy sự tích hợp ngày càng sâu giữa robot, AI và công nghệ điều khiển trong sản xuất nông nghiệp.

Các mô hình hệ thống sản xuất cây trồng trong môi trường kiểm soát, robot tự hành trong nhà kính, thiết bị hỗ trợ lao động (exoskeleton) và giải pháp tự động hóa gieo trồng thủy sinh mở ra hướng đi mới nhằm nâng cao năng suất, giảm chi phí lao động và tăng tính bền vững của sản xuất nông nghiệp. Đây là những giải pháp có ý nghĩa thiết thực đối với vùng Đồng bằng sông Cửu Long - khu vực chịu nhiều tác động của biến đổi khí hậu, thiếu hụt lao động trẻ và yêu cầu chuyển đổi sang nền nông nghiệp hiện đại, thông minh…/.