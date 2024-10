Diễn đàn kết nối công nghiệp cà phê Việt Nam-Italy

Đại sứ Việt Nam tại Italy Dương Hải Hưng phát biểu khai mạc Diễn đàn. Ảnh: Trường Dụy PV TTXVN tại Italy

Các đại biểu tham dự Diễn đàn. Ảnh: Trường Dụy PV TTXVN tại Italy

Theo phóng viên TTXVN tại Rome, tham dự Diễn đàn có gần 100 người, trong đó có Phó Thị trưởng thành phố Turin, bà Michela Favaro, cùng các lãnh đạo, đại diện các hiệp hội, công ty, tập đoàn công nghiệp cà phê hàng đầu Italy và Việt Nam, như ông Luigi Morello, Chủ tịch Viện cà phê Espresso Italia, ông Omar Zidarich, Chủ tịch Hiệp hội Rang cà phê Italia (GITC), ông Nguyễn Nam Hải, Chủ tịch Hiệp hội cà phê ca cao Việt Nam (VICOFA).

Phát biểu khai mạc Diễn đàn, Đại sứ Việt Nam tại Italy Dương Hải Hưng nhấn mạnh rằng Việt Nam là quốc gia xuất khẩu cà phê lớn thứ hai thế giới với nhiều loại cà phê khác nhau, trong đó xuất khẩu cà phê Robusta đứng đầu thế giới. Trong khi đó, Italy là thị trường nhập khẩu cà phê hạt lớn thứ ba thế giới.

Theo Đại sứ Dương Hải Hưng, Diễn đàn là cơ hội quý để hai bên khai thác hiệu quả tiềm năng, kết hợp sức mạnh, tính tương hỗ và bổ trợ lẫn nhau của ngành công nghiệp cà phê hai nước, thiết lập các quan hệ đối tác và hợp tác cụ thể trong các khâu của chuỗi cung ứng như sản xuất, chế biến, xây dựng, nhượng quyền thương hiệu, liên doanh, đầu tư, phân phối sản phẩm, cung ứng máy móc thiết bị, trao đổi kinh nghiệm, thị hiếu và xu hướng sản phẩm, để cùng nhau phát triển bền vững đáp ứng nhu cầu và lợi ích của cả hai bên.

Về phần mình, Phó Thị trưởng thành phố Turin, bà Michela Favaro cho biết Italy nổi tiếng với văn hóa cà phê và các công thức chế biến tuyệt hảo như espresso, cappuccino, macchiato... Bà Favaro chúc Diễn đàn thành công trong việc kết nối các doanh nghiệp hai bên, thông báo về kết quả chuyến thăm Việt Nam của Thị trưởng thành phổ Turin và hy vọng quan hệ hai bên có sự gia tăng mạnh mẽ, nhất là về kinh tế, thương mại, đầu tư.

Sau đó, những người tham dự đã được nghe ông Nguyễn Nam Hải, Chủ tịch Hiệp hội cà phê ca cao Việt Nam (VICOFA), giới thiệu tổng quan về ngành công nghiệp cà phê Việt Nam, tuy có thời gian phát triển chưa dài, nhưng đã được khẳng định trên thế giới về quy mô diện tích, năng suất, sản lượng. Tổng sản lượng cà phê Việt Nam bình quân hàng năm khoảng 28 – 30 triệu bao (bao 60kg).

Tại diễn đàn này, các doanh nghiệp kinh doanh xuất nhập khẩu cà phê Italy có thể nắm bắt và hiểu biết hơn về tình hình sản xuất chế biến và kinh doanh xuất nhập khẩu cà phê Việt Nam. Còn các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh xuất khẩu cà phê Việt Nam có cơ hội tiếp xúc giao lưu kết nối trực tiếp với các doanh nghiệp trung gian, các nhà rang xay, các nhà phân phối và các thương nhân trong chuỗi cà phê tại Italy, nhìn nhận và đánh giá nhu cầu và thị hiếu tiêu thụ cà phê của các doanh nghiệp môi giới, nhập khẩu, nhà rang xay cũng như của người tiêu dùng Italy.

Trao đổi với phóng viên TTXVN, ông Omar Zidarich, Chủ tịch GITC khẳng định Diễn đàn này là một sự kiện rất quan trọng trong bối cảnh thế giới đang chứng kiến nhiều vấn đề khó khăn liên quan giá cà phê bởi nhiều lý do khác nhau. Ông nói: “Các thành viên thuộc hiệp hội chúng tôi mong muốn được tiếp cận những thông tin do các nhà sản xuất, xuất khẩu cà phê cung cấp trực tiếp. Tôi cho rằng những buổi hội thảo như ngày hôm nay, nơi Ngài Đại sứ bày tỏ thái độ sẵn sàng trao đổi, đã cung cấp tất cả những thông tin cần thiết, đề cập triển vọng và các yếu tố có thể tác động gây bất ổn đến thị trường cà phê. Do đó, đây chính là đối thoại trực tiếp, chân thành của chúng tôi với một đối tác rất quan trọng như Việt Nam”.

Trong phần kết nối công nghiệp cà phê hai nước, các “ông lớn” trong ngành cà phê Italy như tập đoàn Lavazza, công ty Interkom, đã chia sẻ tầm nhìn và hiểu biết về cà phê, máy móc và công nghệ chế biến cà phê, các thương hiệu cà phê Italy, xu hướng thị trường và thị hiếu người tiêu dùng và nhu cầu hợp tác với Việt Nam. Các doanh nghiệp Italy đều bày tỏ ý kiến sẵn sàng đào tạo chuyên gia ngành cà phê cho Việt Nam.

Chia sẻ với phóng viên TTXVN, ông Fabrizio Munegato, đại diện tập đoàn Lavazza nói: “Diễn đàn hôm nay là những cơ hội thiết thực nhằm tăng cường các mối quan hệ giữa cộng đồng doanh nghiệp cà phê Việt Nam và các đối tác nhập khẩu Italy. Việt Nam là quốc gia xuất khẩu cà phê rất quan trọng trên thế giới và đặc biệt là đối với Italy, nơi cà phê được xem là một thức uống yêu thích của mỗi người dân.

Sự kiện được tổ chức ngày hôm nay thật sự ý nghĩa, giúp các bên gặp gỡ và cùng nhau đưa ra các giải pháp cho một số khó khăn chung hiện nay trên thị trường thế giới, cả trong lĩnh vực logistic cũng như việc sản lượng sụt giảm. Tuy nhiên, Việt Nam luôn thể hiện rõ năng lực trong sản xuất cà phê, cũng như trong khả năng cạnh tranh nói chung. Chắc chắn, đó là một điểm mạnh mà chúng tôi tin rằng sẽ tiếp tục được duy trì và có thể mang đến động lực để tăng cường, làm nổi bật hơn nữa các mối quan hệ của chúng ta”.

Còn các công ty cà phê Việt Nam, như công ty Vĩnh Hiệp, công ty Simexco, công ty Olympic, đã giới thiệu năng lực cung cấp cà phê ra thị trường quốc tế của Việt Nam, nêu ra nhu cầu về máy móc và công nghệ của Italy trong chế biến cà phê, cũng như nhu cầu đầu tư, liên doanh và hợp tác.

Phát biểu với phóng viên TTXVN, ông Bạch Thanh Tuấn, Phó Chủ tịch Hiệp hội Cà phê - Ca cao Việt Nam nhấn mạnh rằng đây là một sự kiện đánh dấu cho sự vươn mình của các cộng đồng doanh nghiệp cà phê Việt Nam khi được tiếp cận với Italy, một thị trường trọng yếu của châu Âu.

Ông Bạch Thanh Tuấn nói: “Việc một nước sản xuất nguyên liệu lớn như Việt Nam hợp tác với một thị trường tiêu thụ có công nghệ chế biến và tư duy marketing tốt như Italy, thì điều đó sẽ tạo ra giá trị gia tăng gấp đôi cho hai bên. Cơ hội cho các doanh nghiệp Italy khi hợp tác với Việt Nam cũng rất lớn bởi Việt Nam là một thị trường lớn của Đông Nam Á cũng như châu Á. Việt Nam có thể là cầu nối để các doanh nghiệp Italy xuất khẩu máy móc, trang thiết bị và các sản phẩm cà phê Italy tới các thị trường như Nhật Bản, Trung Quốc, Hàn Quốc và Việt Nam. Hai bên nên duy trì tổ chức diễn đàn này hàng năm và cần trao đổi, tận dụng ưu thế sẽ tạo nên sự thịnh vượng”.

Cùng chung ý kiến với ông Bạch Thanh Tuấn, ông Carlo Odello, Chủ tịch Viện Nếm thử cà phê quốc tế (IIAC) đề xuất việc Việt Nam và Italy có thể cùng nhau hợp tác để khai phá thị trường cà phê châu Á còn nhiều tiềm năng.

Trong khi đó, Chủ tịch doanh nghiệp cà phê Vietnam L'amant Café, ông Thái Như Hiệp nhận xét rằng các doanh nghiệp Việt Nam còn có những hạn chế về chế biến cà phê, một lĩnh vực mà các doanh nghiệp Italy rất mạnh. Ông nói: “Đây là một sự kiện rất quan trọng giữa Việt Nam và Italy, khi Đại sứ quán Việt Nam tại Italy đã giúp VICOFA có buổi gặp mặt các doanh nghiệp Italy để trao đổi và tìm hiểu về về các tiêu chuẩn, quy chuẩn cũng như hàng rào kỹ thuật, để hai bên có thể hợp tác kinh doanh thuận lợi”.

Cà phê du nhập vào Việt Nam cuối thế kỷ 19 và nhanh chóng thích nghi với khí hậu, thổ nhưỡng màu mỡ của Việt Nam và đã trở thành thức uống mang đậm bản sắc văn hóa Việt Nam. Ngày nay, cà phê là một ngành công nghiệp quan trọng của Việt Nam với giá trị xuất khẩu năm 2023 là 4,18 tỷ USD, dự kiến năm nay có thể đạt 5-6 tỷ USD, với thị trường ngày càng mở rộng trên toàn thế giới.

Tương tự, cà phê là một phần không thể thiếu trong văn hoá Italy. Ngoài tiêu thụ thị trường nội địa, Italy còn là nhà cung ứng cà phê rang xay quan trọng cho các nước châu Âu khác. Ngành chế biến cà phê tại Italy tạo ra 3,6 tỷ USD doanh thu. Các thương hiệu và ngành công nghiệp cà phê nổi tiếng của Italy có ảnh hưởng quan trọng và khả năng thúc đẩy các xu hướng cà phê trên toàn thế giới

Cà phê không chỉ là thức uống, mà còn là cầu nối của tình bạn, sự giao lưu và sáng tạo giữa Việt Nam và Italy, hai quốc gia không chỉ có nhiều điểm tương đồng trong văn hóa, mà còn có chung niềm đam mê dành cho cà phê./.