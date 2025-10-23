Điện chia buồn nguyên Thủ tướng Nhật Bản Murayama Tomiichi từ trần
Được tin nguyên Thủ tướng Nhật Bản Murayama Tomiichi (Mư-ra-i-a-ma Tô-mi-i-chi) từ trần, hưởng thọ 101 tuổi, ngày 23/10/2025, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã gửi điện chia buồn. Cùng ngày, thay mặt Chính phủ, Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn đã đến Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam ghi sổ tang viếng cố Thủ tướng Nhật Bản Murayama Tomiichi.
Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn ghi sổ tang tưởng niệm nguyên Thủ tướng Nhật Bản Murayama Tomoiichi. Ảnh: An Đăng - TTXVN
Tại Hội nghị Cấp cao Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) lần thứ 47 diễn ra từ ngày 26 đến 28/10 tới, nhiều sáng kiến quan trọng được kỳ vọng sẽ tạo bước đột phá cho tiến trình hội nhập khu vực, trong đó có những đóng góp quan trọng của Việt Nam. Nhân dịp này, phóng viên TTXVN tại Jakarta đã có cuộc phỏng vấn Đại sứ Tôn Thị Ngọc Hương, Trưởng Phái đoàn Việt Nam tại ASEAN. Dưới đây là nội dung cuộc phỏng vấn.