Điện Biên "trải thảm đỏ" đón làn sóng hợp tác quốc tế

Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên Trần Tiến Dũng tiếp xã giao đoàn công tác Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam. Ảnh: TTXVN phát

Tại buổi tiếp, Bí thư Tỉnh ủy Trần Tiến Dũng đã giới thiệu khái quát về tiềm năng, lợi về nguồn suối nước nóng, năng lượng tái tạo như điện gió, điện mặt trời; lợi thế về trồng rừng, phát triển lâm nghiệp; tài nguyên khoáng sản cùng điều kiện thuận lợi để phát triển nông nghiệp, đặc biệt là các loại cây trồng dài ngày có giá trị kinh tế cao. Tỉnh cũng đã xác định tập trung thực hiện 3 khâu đột phá gồm: Phát triển hạ tầng, nhất là hạ tầng giao thông và hạ tầng du lịch; đột phá phát triển du lịch và cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, kinh doanh.

Tỉnh Điện Biên mong muốn tiếp tục tăng cường, thắt chặt quan hệ hợp tác với Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam; đồng thời, đề nghị Đại sứ quán làm cầu nối, giới thiệu các doanh nghiệp và nhà đầu tư Nhật Bản đến khảo sát, tìm hiểu tiềm năng, lợi thế của tỉnh, qua đó nghiên cứu đăng ký và triển khai các dự án trên địa bàn. Điện Biên mong muốn Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam hỗ trợ kết nối để tỉnh tổ chức các hội nghị xúc tiến đầu tư với doanh nghiệp Nhật Bản; tiếp tục thúc đẩy hoạt động giao lưu, hợp tác thiết thực, tăng cường quan hệ hữu nghị giữa 2 địa phương, góp phần thắt chặt mối quan hệ giữa hai quốc gia Việt Nam và Nhật Bản.

Nhân dịp này, thông qua đoàn công tác, Bí thư Tỉnh ủy Trần Tiến Dũng trân trọng gửi lời mời Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam đến thăm và làm việc tại Điện Biên trong thời gian gần nhất.

Ông Hiromastu Mitsutaka cảm ơn sự đón tiếp trọng thị, chu đáo của Bí thư Tỉnh ủy Trần Tiến Dũng cùng lãnh đạo tỉnh Điện Biên dành cho đoàn công tác trong chuyến thăm và làm việc tại địa phương. Ông Hiromastu Mitsutaka cho biết, đoàn sẽ tiếp thu đầy đủ nội dung được trao đổi tại buổi làm việc, báo cáo với Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam để xem xét và sớm có phản hồi tới địa phương.

Đoàn đại biểu tỉnh Điện Biên và Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam chụp ảnh lưu niệm. Ảnh: TTXVN phát

Thay mặt đoàn công tác, ông Hiromastu Mitsutaka trân trọng cảm ơn lời mời của Bí thư Tỉnh ủy Trần Tiến Dũng và sẽ chuyển lời mời tới Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam để sắp xếp thời gian thăm và làm việc tại Điện Biên trong thời gian phù hợp.

* Cùng ngày, đồng chí Lê Thành Đô, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Điện Biên tiếp xã giao Đoàn công tác Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam do ông Eric Soulier, Tham tán văn hóa và hợp tác, Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam làm trưởng đoàn.

Đồng chí Lê Thành Đô bày tỏ sự vui mừng được đón tiếp đoàn công tác của Đại sứ quán Pháp đến thăm tỉnh Điện Biên và thông tin khái quát về tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Cảm ơn sự hỗ trợ, hợp tác của Đại sứ quán Pháp thời gian qua, đồng chí Lê Thành Đô mong muốn Đại sứ quán Pháp tiếp tục quan tâm đầu tư hợp tác với tỉnh Điện Biên trong lĩnh vực văn hóa, giáo dục, đặc biệt là chương trình hợp tác giữa Bảo tàng Chiến thắng Điện Biên Phủ và Bảo tàng Ký ức Chiến tranh Caen, Pháp. Từ đó thúc đẩy mối quan hệ giữa hai nước và hai địa phương.

Ông Eric Soulier cảm ơn sự đón tiếp chu đáo, nồng hậu của lãnh đạo tỉnh Điện Biên dành cho đoàn; thông tin trong tháng 3 này, Đoàn công tác của Đại sứ quán Pháp sẽ đến thăm, làm việc tại tỉnh Điện Biên.

Tại buổi tiếp xã giao, hai bên cũng giành nhiều thời gian để trao đổi về khả năng thúc đẩy hợp tác giữa tỉnh Điện Biên và các đối tác Pháp thời gian tới, đặc biệt trong lĩnh vực bảo tồn di sản, văn hóa và phát triển du lịch.

* Trong ngày 9/3, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên Nguyễn Văn Đoạt đã có buổi làm việc với Đoàn công tác Đại sứ quán Vương quốc Thái Lan do bà Urawadee Sriphiromya, Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Vương quốc Thái Lan tại Việt Nam làm trưởng đoàn.

Những năm gần đây, tỉnh Điện Biên đã tăng cường hợp tác với các địa phương khu vực Bắc Thái Lan trên nhiều lĩnh vực như đối ngoại, giáo dục - đào tạo, văn hóa, du lịch và giao lưu nhân dân. Ngày 26/2/2013, tỉnh Điện Biên và tỉnh Nan (Thái Lan) thiết lập quan hệ hợp tác hữu nghị, tạo nền tảng để hai bên thường xuyên trao đổi đoàn, tìm kiếm cơ hội đầu tư, liên kết kinh doanh và quảng bá văn hóa, sản phẩm đặc trưng của mỗi địa phương.

Giai đoạn 2016 - 2025, tỉnh Điện Biên đã cử 12 cán bộ, học sinh sang học tập tại Thái Lan. Điện Biên đang triển khai ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác đào tạo với Trường Đại học Udon Thani Rajabhat giai đoạn 2025 - 2030, định hướng đến năm 2035. Các hội thảo về phát triển du lịch và đào tạo nguồn nhân lực du lịch do phía Thái Lan phối hợp tổ chức đã mang lại nhiều tín hiệu tích cực. Hiện, tỉnh Điện Biên đang hoàn thiện thủ tục ký kết thỏa thuận thiết lập quan hệ với các tỉnh Chiềng Rai và Chiềng Mai của Thái Lan.

Tỉnh Điện Biên mong muốn việc ký kết thỏa thuận thiết lập quan hệ hợp tác với các tỉnh Chiềng Rai và Chiềng Mai trở thành hoạt động tiêu biểu trong chuỗi sự kiện kỷ niệm sắp tới. Đồng thời, Điện Biên trân trọng mời các địa phương và doanh nghiệp Thái Lan tham gia Hội chợ Thương mại biên giới khu vực Tây Bắc - Điện Biên năm 2026, phối hợp quảng bá du lịch Điện Biên tại Thái Lan nhằm tăng cường hợp tác thời gian tới.

Bà Urawadee Sriphiromya bày tỏ vui mừng khi đến thăm và làm việc tại tỉnh Điện Biên, đồng thời cảm ơn sự đón tiếp trọng thị của lãnh đạo tỉnh Điện Biên. Đại sứ khẳng định Điện Biên có nhiều tiềm năng và lợi thế phát triển trong lĩnh vực du lịch và nông, lâm nghiệp. Trên cơ sở đó, Đại sứ quán Vương quốc Thái Lan tại Việt Nam sẵn sàng kết nối, mời các chuyên gia Thái Lan sang hỗ trợ tỉnh trong công tác đào tạo, tập huấn nguồn nhân lực phục vụ phát triển du lịch.

Đại sứ Thái Lan cũng đề xuất thúc đẩy xây dựng các tuyến du lịch văn hóa kết nối giữa Điện Biên với Thái Lan; mong muốn tăng cường hợp tác, tạo cơ hội kết nối doanh nghiệp Thái Lan đến tìm hiểu, đầu tư tại Điện Biên, đặc biệt trong tiêu thụ nông sản và phát triển du lịch.

Sau buổi làm việc, Đoàn công tác Đại sứ quán Vương quốc Thái Lan cùng đại diện các sở, ngành tỉnh đã đến tham quan không gian trưng bày, nghe giới thiệu và xem trình diễn “Trang phục truyền thống Thái Lan: Di sản của Hoàng Thái hậu Sirikit” tại phố đi bộ Mường Thanh, phường Điện Biên Phủ./.