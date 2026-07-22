Điểm tựa của người dân vùng lũ Mường Than

Còn dân là còn tất cả

Đã 6 ngày trôi qua sau trận lũ quét kinh hoàng ở xã Mường Than, bộ đội Lai Châu vẫn bám địa bàn, là lực lượng tuyến đầu trong công tác cứu hộ, cứu nạn và giúp dân khắc phục hậu quả. Đối mặt với nhiều hiểm nguy, những người lính luôn nỗ lực hết mình vì cuộc sống bình yên của nhân dân. Thiếu tướng Nguyễn Đăng Khải, Phó Tư lệnh tham mưu trưởng Quân khu 2, chia sẻ những mất mát với các gia đình ở tại xã Mường Than. Ảnh: Nguyễn Oanh - TTXVN Theo chân các chiến sĩ có mặt từ những ngày đầu tại tâm lũ, phóng viên TTXVN chứng kiến hình ảnh những người lính trẻ mình đầy bùn đất, vật lộn với dòng nước dữ để cứu người, di dời các hộ dân ở khu vực sạt lở đến nơi an toàn.

Chiến sĩ Tạ Hữu Hùng (Trung đoàn 880, Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Lai Châu) chia sẻ: "Ngày đầu tiên nước lũ còn cao, chúng tôi đi đến những điểm chia cắt tìm người dân mắc kẹt, bị cô lập nguy hiểm. Sang ngày thứ 2, khi nước lũ bớt đi, anh em chiến sĩ tỏa đi các nơi để di dời người dân, vận chuyển đồ đạc đến nơi an toàn... Từ ngày đầu nhận lệnh thực hiện nhiệm vụ đến nay, dù rất vất vả nhưng bộ đội luôn cố gắng hết mình để hoàn thành nhiệm vụ. Được giúp đỡ người dân vùng lũ vừa là niềm tự hào vừa là cơ hội rèn luyện, trưởng thành".

Giữa khung cảnh tan hoang sau lũ quét, những tiếng gọi: “Bộ đội ơi còn người ở đây, bộ đội ơi giúp dân với, bộ đội ơi còn đồ đạc ở dưới kia…” liên tục vang lên và nhanh chóng được các chiến sĩ đáp lại.

Tại nhiều khu dân cư bị chia cắt, khi người dân thiếu lương thực, nhu yếu phẩm, các chiến sĩ giăng dây vượt suối, gùi từng thùng hàng trên vai, bám dây thành hàng để đưa thực phẩm đến với bà con.

Chiến sĩ Tòng Văn Thành (Trung đoàn 880, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lai Châu) chia sẻ, anh em cán bộ, chiến sĩ luôn tâm niệm phải giúp bà con nhanh nhất, giảm thiểu thiệt hại nhiều nhất và cố gắng hết mình vì nhân dân.

Chỉ trong hơn hai giờ, từ 17 giờ đến hơn 19 giờ ngày 18/7, gần 120 hộ dân với 1.256 nhân khẩu ở bản Noong Thăng đã được bộ đội di dời khỏi khu vực có nguy cơ sạt lở. Các chiến sĩ đến từng nhà, cõng người già, trẻ nhỏ, vận chuyển tài sản có giá trị đến nơi an toàn. Từng đoàn xe nối nhau đưa người dân về nơi ở tạm tại Trường Trung học cơ sở và Trường Tiểu học Pắc Ta (xã Pắc Ta).

Ngay sau khi lũ quét xảy ra, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lai Châu đã điều động 350 cán bộ, chiến sĩ cùng phương tiện và chó nghiệp vụ đến hiện trường cứu dân, tìm kiếm nạn nhân và khắc phục hậu quả thiên tai. Các tổ công tác nhanh chóng tiếp cận nhiều khu dân cư, điểm sạt lở để thực hiện nhiệm vụ.

Đại tá Lê Văn Trường, Chủ nhiệm Chính trị, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lai Châu cho biết, ngay khi trận lũ lịch sử xảy ra, lực lượng vũ trang đã có mặt để tập trung cứu người, di dời dân và đưa tài sản của người dân đến các nhà văn hóa an toàn trước khi triển khai tìm kiếm nạn nhân, hỗ trợ nhân dân khắc phục hậu quả. Với tinh thần "Còn dân là còn tất cả", cán bộ, chiến sĩ luôn nêu cao trách nhiệm, không quản ngại khó khăn, nguy hiểm, quyết tâm giúp người dân sớm ổn định cuộc sống.

Xứng danh Bộ đội Cụ Hồ

Giữa tâm lũ Mường Than, tình cảm quân - dân càng thêm gắn bó qua những việc làm nghĩa tình của cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang.

Lũ về quá nhanh khiến chị Lò Thị Huyền (bản Noong Thăng, xã Mường Than) cùng hai con không kịp thoát thân. Đúng lúc nguy cấp, bộ đội đã kịp thời có mặt đưa cả gia đình ra khỏi vùng nguy hiểm. Chị Huyền xúc động chia sẻ: "Dòng nước lũ cuồn cuộn chảy vào nhà, rất may có bộ đội đến kịp thời cứu giúp, nếu không tôi đã mất con rồi".

Bộ đội là điểm tựa cho người dân nơi tâm lũ Mường Than. Ảnh: Nguyễn Oanh - TTXVN

Nhìn các chiến sĩ bộ đội lặng lẽ giúp dân trong những ngày qua, người dân Mường Than lại càng cảm phục, yêu mến. Em Lò Thu Thủy ở bản Mường Cang đã viết lá thư đầy xúc động rồi đưa vào tâm lũ để gửi lời cảm ơn đến cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh Lai Châu.

Em Lò Thu Thủy chia sẻ: "Tận mắt chứng kiến các bác, các chú, các anh dầm mình trong mưa lũ, không quản ngày đêm hết lòng vì bà con dân bản khiến em rất xúc động nên em đã viết bức thư để tỏ lòng cảm ơn đến các lực lượng tuyến đầu đang thực hiện nhiệm vụ tại Mường Than".

Những ngày qua, từ sáng sớm đến chiều muộn, các chiến sĩ luôn có mặt tại hiện trường. Hình ảnh những bộ quân phục lấm đầy bùn đất, gương mặt đẫm mồ hôi, những bữa cơm vội hay những đêm thức trắng cứu người, di dời dân đã trở nên quen thuộc ở tâm lũ Mường Than. Đại tá Đặng Vĩnh Thụy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lai Châu cho biết, trong đợt mưa lũ tại Mường Than, cán bộ, chiến sĩ luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, tất cả vì nhân dân phục vụ, nỗ lực tìm kiếm nạn nhân, hỗ trợ người dân sớm ổn định cuộc sống sau thiên tai.

Trong những ngày gian khó, màu xanh áo lính Bộ đội Cụ Hồ đã trở thành điểm tựa của người dân vùng lũ Mường Than. Sự tin yêu của nhân dân là động lực để cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh Lai Châu tiếp tục phát huy truyền thống, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao./.