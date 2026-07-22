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Điểm tựa của người dân vùng lũ Mường Than
Còn dân là còn tất cả
Đã 6 ngày trôi qua sau trận lũ quét kinh hoàng ở xã Mường Than, bộ đội Lai Châu vẫn bám địa bàn, là lực lượng tuyến đầu trong công tác cứu hộ, cứu nạn và giúp dân khắc phục hậu quả. Đối mặt với nhiều hiểm nguy, những người lính luôn nỗ lực hết mình vì cuộc sống bình yên của nhân dân.
Theo chân các chiến sĩ có mặt từ những ngày đầu tại tâm lũ, phóng viên TTXVN chứng kiến hình ảnh những người lính trẻ mình đầy bùn đất, vật lộn với dòng nước dữ để cứu người, di dời các hộ dân ở khu vực sạt lở đến nơi an toàn.
Tại nhiều khu dân cư bị chia cắt, khi người dân thiếu lương thực, nhu yếu phẩm, các chiến sĩ giăng dây vượt suối, gùi từng thùng hàng trên vai, bám dây thành hàng để đưa thực phẩm đến với bà con.
Chỉ trong hơn hai giờ, từ 17 giờ đến hơn 19 giờ ngày 18/7, gần 120 hộ dân với 1.256 nhân khẩu ở bản Noong Thăng đã được bộ đội di dời khỏi khu vực có nguy cơ sạt lở. Các chiến sĩ đến từng nhà, cõng người già, trẻ nhỏ, vận chuyển tài sản có giá trị đến nơi an toàn. Từng đoàn xe nối nhau đưa người dân về nơi ở tạm tại Trường Trung học cơ sở và Trường Tiểu học Pắc Ta (xã Pắc Ta).
Đại tá Lê Văn Trường, Chủ nhiệm Chính trị, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lai Châu cho biết, ngay khi trận lũ lịch sử xảy ra, lực lượng vũ trang đã có mặt để tập trung cứu người, di dời dân và đưa tài sản của người dân đến các nhà văn hóa an toàn trước khi triển khai tìm kiếm nạn nhân, hỗ trợ nhân dân khắc phục hậu quả. Với tinh thần "Còn dân là còn tất cả", cán bộ, chiến sĩ luôn nêu cao trách nhiệm, không quản ngại khó khăn, nguy hiểm, quyết tâm giúp người dân sớm ổn định cuộc sống.
Lũ về quá nhanh khiến chị Lò Thị Huyền (bản Noong Thăng, xã Mường Than) cùng hai con không kịp thoát thân. Đúng lúc nguy cấp, bộ đội đã kịp thời có mặt đưa cả gia đình ra khỏi vùng nguy hiểm. Chị Huyền xúc động chia sẻ: "Dòng nước lũ cuồn cuộn chảy vào nhà, rất may có bộ đội đến kịp thời cứu giúp, nếu không tôi đã mất con rồi".
Nhìn các chiến sĩ bộ đội lặng lẽ giúp dân trong những ngày qua, người dân Mường Than lại càng cảm phục, yêu mến. Em Lò Thu Thủy ở bản Mường Cang đã viết lá thư đầy xúc động rồi đưa vào tâm lũ để gửi lời cảm ơn đến cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh Lai Châu.
Những ngày qua, từ sáng sớm đến chiều muộn, các chiến sĩ luôn có mặt tại hiện trường. Hình ảnh những bộ quân phục lấm đầy bùn đất, gương mặt đẫm mồ hôi, những bữa cơm vội hay những đêm thức trắng cứu người, di dời dân đã trở nên quen thuộc ở tâm lũ Mường Than.
Đại tá Đặng Vĩnh Thụy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lai Châu cho biết, trong đợt mưa lũ tại Mường Than, cán bộ, chiến sĩ luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, tất cả vì nhân dân phục vụ, nỗ lực tìm kiếm nạn nhân, hỗ trợ người dân sớm ổn định cuộc sống sau thiên tai.