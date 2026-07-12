Điểm hẹn văn hóa đêm ở xứ Lạng

Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lạng Sơn Phạm Đức Huân phát biểu khai mạc Không gian văn hóa đường Hùng Vương. Ảnh: Anh Tuấn – TTXVN

Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lạng Sơn Phạm Đức Huân cho biết, không gian văn hóa được tổ chức dọc tuyến đường Hùng Vương, từ ngã tư Hùng Vương - Đinh Tiên Hoàng - cầu Đông Kinh đến ngã ba Hùng Vương - Dã Tượng, theo mô hình phố đi bộ đêm vào các tối thứ Bảy hằng tuần, từ 19 giờ 30 phút đến 22 giờ 30 phút. Việc đưa vào hoạt động không gian văn hóa đường Hùng Vương là một trong những hoạt động cụ thể nhằm hiện thực hóa chủ trương phát triển văn hóa theo tinh thần các nghị quyết của Trung ương và của tỉnh, đồng thời tạo dựng một không gian mở để bảo tồn, lan tỏa các giá trị văn hóa truyền thống, thúc đẩy phát triển du lịch, kinh tế đêm và các ngành công nghiệp văn hóa.

Không gian văn hóa Hùng Vương được khai theo hình thức phố đi bộ đêm vào các tối thứ Bảy hằng tuần, từ 19 giờ 30 phút đến 22 giờ 30 phút. Ảnh: Anh Tuấn – TTXVN

Không gian văn hóa là nơi sinh hoạt cộng đồng, điểm gặp gỡ, giao lưu của nhân dân. Tại đây cũng giới thiệu đến với nhân dân, du khách những giá trị văn hóa đặc sắc, sản phẩm du lịch, ẩm thực, sản phẩm OCOP và làng nghề truyền thống của tỉnh.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương xây dựng chuỗi hoạt động phong phú, đa dạng tại không gian văn hóa, du lịch đường Hùng Vương theo hướng hoạt động thường xuyên, định kỳ, đặc biệt vào các tối cuối tuần và các dịp lễ, Tết như: Tổ chức các chương trình nghệ thuật, trình diễn di sản văn hóa phi vật thể, các hoạt động trải nghiệm văn hóa dân tộc, giới thiệu sản phẩm du lịch, sản phẩm OCOP, ẩm thực đặc trưng, triển lãm, trưng bày và các sự kiện văn hóa, thể thao, du lịch đặc sắc; từng bước xây dựng nơi đây trở thành điểm đến văn hóa - du lịch đặc trưng của tỉnh Lạng Sơn, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và nâng cao vị thế, hình ảnh của tỉnh.

Nhân dân và du khách tham quan các gian hàng sản phẩm OCOP, sản phẩm văn hóa, du lịch và ẩm thực địa phương tại Không gian văn hóa Hùng Vương. Ảnh: Anh Tuấn – TTXVN

Để khai thác các giá trị văn hóa, lịch sử, nét đẹp trong đời sống của đồng bào các dân tộc phục vụ phát triển du lịch, thời gian qua tỉnh Lạng Sơn đã chú trọng phát triển kinh tế đêm, khuyến khích các địa phương khai thác tiềm năng, lợi thế của mình để hình thành không gian, điểm hẹn văn hóa nhằm thu hút, giữ chân du khách trong và ngoài nước.

Ngoài phố đi bộ Kỳ Lừa (phường Kỳ Lừa) nổi tiếng cả nước, thời gian qua, nhiều địa phương trong tỉnh đã triển khai mô hình phố đêm để tạo không gian văn hóa, sinh hoạt cộng đồng và thúc đẩy phát triển kinh tế đêm như: Phố đi bộ Đồng Đăng, xã Đồng Đăng; phố đi bộ Đình Lập, xã Đình Lập...

Ông Ngô Mạnh Tùng, Phó Giám đốc Chi nhánh Khách sạn Du lịch Kim Sơn cho biết, việc tổ chức không gian văn hóa đường Hùng Vương tác động tích cực đáng kể đến thị trường khách nước ngoài đến Lạng Sơn vào cuối tuần, đặc biệt là khách qua cửa khẩu Hữu Nghị thường lựa chọn các chuyến đi ngắn 1-2 ngày. Các hoạt động này tạo thêm lý do để du khách lưu lại vào buổi tối, từ đó tăng nguồn thu từ lưu trú, ăn uống, mua sắm đặc sản, quà lưu niệm cho khách sạn, tạo điều kiện cho các công ty du lịch phát triển sản phẩm và tour du lịch mới./.