Dịch vụ du lịch chất lượng cao, đòn bẩy thu hút tăng trưởng kinh tế

Phát triển du lịch làng nghề truyền thống được xem là hướng đi phù hợp với xu hướng du lịch mới, du lịch trải nghiệm. Ảnh: Mỹ Hà - TTXVN

Điểm đến hàng đầu về du lịch nghỉ dưỡng



Trong những năm gần đây, hệ sinh thái du lịch Đà Nẵng phát triển mạnh, tạo điều kiện thuận lợi để mở rộng các dịch vụ du lịch cao cấp. Thành phố đang đẩy mạnh các giải pháp thu hút du khách nghỉ dưỡng dài hạn từ các thị trường Đông Bắc Á, Bắc Âu, đặc biệt chú trọng cung cấp dịch vụ lưu trú, dưỡng lão và chăm sóc sức khỏe đạt tiêu chuẩn quốc tế.

Sau khi hợp nhất với tỉnh Quảng Nam, thành phố Đà Nẵng hiện có hơn 2.250 cơ sở lưu trú, trong đó có 163 cơ sở lưu trú cao cấp từ 4 đến 5 sao với hơn 30.000 phòng, dẫn đầu cả nước về số lượng phòng và cơ sở lưu trú cao cấp. Hệ thống lưu trú cao cấp giúp cho du lịch Đà Nẵng trở thành điểm đến hàng đầu trong phân khúc du lịch nghỉ dưỡng, đồng thời tạo bước đệm để thu hút các loại hình du lịch mới như: du lịch MICE, du lịch cưới, du lịch golf.

Trong năm 2025, Đà Nẵng đón 17,7 triệu lượt khách lưu trú, tăng 18,3% so với năm trước; trong đó khách quốc tế ước đạt 7,7 triệu lượt, tăng 25,8% so với năm 2024; khách nội địa gần 10 triệu lượt, tăng 13,1% so với cùng kỳ. Doanh thu lưu trú, ăn uống, lữ hành đạt gần 60 nghìn tỷ đồng, tăng hơn 21%. Công suất phòng trung bình đạt 55-60%; riêng với khối khách sạn 4-5 sao đạt 65 - 70%, nhiều khách sạn tại các phường An Hải, Ngũ Hành Sơn và Hội An có doanh thu vượt 80%.

Bà Nguyễn Thị Hoài An, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đà Nẵng cho biết, Thành phố phát triển du lịch MICE thành một trong những loại hình du lịch mũi nhọn; đồng thời có nhiều chính sách để thu hút các đơn vị, các đoàn khách MICE đến làm việc, trải nghiệm văn hóa. Năm 2026, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đà Nẵng tiếp tục thực hiện, triển khai các chương trình MICE với nhiều hoạt động chuyên sâu hơn nữa; sẽ chia các thị trường quốc tế và nội địa theo từng phân khúc để có những chính sách ưu đãi phù hợp; đồng thời đưa ra các giải thưởng nhằm ghi nhận đóng góp của các doanh nghiệp lữ hành MICE, từ đó tăng lượng khách về thành phố Đà Nẵng.

Sức hấp dẫn của du lịch và dịch vụ Đà Nẵng ngày càng vươn tầm quốc tế. Thành phố đặt mục tiêu cụm ngành du lịch và dịch vụ chất lượng cao sẽ chiếm khoảng 20% GRDP, đóng vai trò chủ đạo trong việc bảo đảm tốc độ tăng trưởng khu vực dịch vụ giai đoạn 2026 - 2030 đạt bình quân trên 10%/năm.

Hang động Âm Phủ tại Trung tâm du lịch văn hóa – tâm linh tại khu vực núi Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng thu hút du khách quốc tế đến tham quan. Ảnh: Mỹ Hà - TTXVN

Ông Cao Trí Dũng, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Đà Nẵng nhận định, với khoảng 35% lượng khách quốc tế đến Việt Nam lựa chọn du lịch tại Đà Nẵng, thành phố đã trở thành cực tăng trưởng mới, đồng thời là cửa ngõ quốc tế trên lộ trình phát triển thành trung tâm du lịch hàng đầu của Việt Nam. Trước mắt, Đà Nẵng cần bổ sung vào quy hoạch 5 nhóm sản phẩm du lịch trụ cột gồm: du lịch nghỉ dưỡng biển cao cấp; du lịch di sản văn hoá lịch sử; du lịch MICE; du lịch đô thị; du lịch sinh thái – cộng đồng – làng nghề. Nếu được phát triển đúng hướng, đến năm 2030, Đà Nẵng có thể vươn lên sánh ngang, thậm chí vượt qua một số trung tâm du lịch hàng đầu Đông Nam Á.

Gắn du lịch với bảo tồn văn hóa truyền thống

Theo UBND thành phố Đà Nẵng, không gian du lịch Đà Nẵng sẽ được tổ chức hợp lý trên cơ sở khai thác, phát huy thế mạnh không gian địa giới hành chính mở rộng, đảm bảo tính liên kết vùng, liên kết quốc gia và quốc tế; trong đó, định hướng hình thành không gian du lịch theo mô hình "Một điểm đến – Nhiều trải nghiệm", gắn kết các yếu tố biển – đô thị - văn hóa – sinh thái và di sản.

Với tài nguyên văn hóa, lịch sử phong phú, việc phát triển các hoạt động du lịch tham quan, trải nghiệm, nghiên cứu tìm hiểu văn hóa, lịch sử gắn với bảo tồn văn hóa truyền thống đang được ngành du lịch Đà Nẵng triển khai đồng bộ. Thành phố chú trọng phát triển không gian văn hóa – lịch sử gắn bảo tồn và phát huy các giá trị di sản văn hóa truyền thống, như các làng nghề ven sông Thu Bồn, trung tâm du lịch văn hóa – tâm linh khu vực núi Ngũ Hành Sơn, hệ thống bảo tàng, các di tích lịch sử...

Bà Nguyễn Thị Thúy Hà, đại diện mô hình làng nghề The HangArt Đà Nẵng cho biết, du khách quan tâm sản phẩm truyền thống của các làng nghề, mong muốn tìm hiểu, trải nghiệm, cảm nhận văn hóa bản địa. Vì vậy, The HangArt luôn có những hoạt động trải nghiệm để thu hút du khách, giữ chân du khách.

Ông Nguyễn Mạnh Châu, Công ty cổ phần du lịch Nối vòng tay nhận định, các tour du lịch làng nghề truyền thống như làng mộc Kim Bồng (Hội An) đang tạo được sức hút lớn đối với du khách, với trải nghiệm tham quan tìm hiểu hoạt động chạm khắc gỗ. Theo ông, phát triển du lịch làng nghề là hướng đi phù hợp với xu hướng du lịch trải nghiệm hiện nay, qua đó góp phần quảng bá văn hóa truyền thống, tăng nguồn thu cho địa phương, nâng cao thu nhập cho nghệ nhân cũng như người lao động tại các làng nghề.

Du lịch Đà Nẵng đang từng bước chuyển dịch theo hướng tăng trưởng mạnh mẽ, nâng cao năng lực cạnh tranh và phát triển bền vững; ngày càng khẳng định vai trò là động lực quan trọng của nền kinh tế. Trong thời gian tới, Đà Nẵng sẽ tiếp tục đổi mới công tác xúc tiến, quảng bá với những mô hình, cách làm sáng tạo, hiệu quả, đưa dịch vụ du lịch chất lượng cao trở thành đòn bẩy thúc đẩy tăng trưởng kinh tế./.