Đi trong ánh bình minh rạng ngời của Tổ quốc

Trong lòng thủ đô Hà Nội ngàn năm văn hiến, quảng trường Ba Đình không chỉ là một không gian địa lý mà còn là biểu tượng thiêng liêng của dân tộc Việt Nam. Ảnh: Công Đạt/Báo ảnh việt Nam

Trong ánh sáng ban mai, rạng ngời gương mặt của những chiến sĩ quân đội, công an và đại diện các tầng lớp nhân dân. Họ sải những bước chân hùng dũng, tự tin trên Quảng trường Ba Đình – nơi in dấu chân lịch sử của Chủ tịch Hồ Chí Minh khi Người trịnh trọng tuyên bố trước thế giới: “Tất cả các dân tộc trên thế giới đều sinh ra bình đẳng; dân tộc nào cũng có quyền sống, quyền sung sướng và quyền tự do”.

Từ ngọn cờ Cách mạng Tháng Tám năm 1945 đến cơ đồ hôm nay, nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam đã trải qua tròn tám thập kỷ với muôn vàn thử thách. Trong quãng thời gian ấy, đất nước phải trải qua gần 40 năm chiến tranh và xung đột và chỉ thực sự được sống trọn vẹn trong hòa bình 4 thập kỷ vừa qua. Những cuộc chiến tranh dù khép lại với chiến thắng “vang dội năm châu, chấn động địa cầu” (1954) hay với “cột mốc chói lọi tháng Tư 1975” nhưng cũng để lại những mất mát, di chứng lâu dài cho dân tộc và nhiều thế hệ. Song chính từ những đau thương ấy đã tiếp tục hun đúc nên ý chí quật cường, tinh thần bất khuất của người Việt Nam – một dân tộc không bao giờ chịu khuất phục trước cường quyền.



Henry Kissinger, cựu Ngoại trưởng Mỹ, từng thừa nhận: “Người Việt Nam đã chứng minh cho thế giới thấy rằng một dân tộc nhỏ bé nhưng quyết tâm có thể đánh bại bất kỳ cường quốc nào.” Nhà báo người Australia Wilfred Burchett cũng viết: “Người Việt Nam chiến đấu không chỉ bằng vũ khí mà bằng cả trái tim và ý chí sắt đá”.

Sau chiến tranh, sự kiên cường và tinh thần sáng tạo tiếp tục đưa đất nước bước vào công cuộc Đổi mới năm 1986. Gần 40 năm qua, Việt Nam đã đạt được những thành tựu to lớn: kinh tế tăng trưởng năng động, đời sống nhân dân không ngừng được cải thiện, khoa học – công nghệ, giáo dục, văn hóa phát triển, quốc phòng – an ninh được giữ vững, quan hệ đối ngoại rộng mở với bạn bè khắp năm châu. Vị thế và uy tín quốc tế của Việt Nam ngày càng được khẳng định.