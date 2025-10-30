Tin tức
“Di sản văn hóa Việt Nam - Bảo tồn và phát triển”: Hơi thở Việt giữa lòng châu Âu
Theo phóng viên TTXVN tại Praha, tọa lạc tại Cung điện Kaiserštejnský cổ kính giữa trung tâm thủ đô, không gian triển lãm như khoác lên mình tấm áo mới rực rỡ sắc màu phương Đông. Đây là lần đầu tiên Việt Nam mang trọn hơi thở di sản đến giữa lòng châu Âu, nhân dịp kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Séc (1950-2025) và hưởng ứng Ngày Di sản văn hóa Việt Nam (23/11).
Sự kiện do Đại sứ quán Việt Nam tại Cộng hòa Séc, Liên hiệp Hội người Việt Nam tại Séc phối hợp với Cục Di sản văn hóa - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam tổ chức, như một nhịp cầu nối quá khứ và hiện tại, đưa câu chuyện văn hóa Việt đến gần hơn với trái tim châu Âu.
Phát biểu tại lễ khai mạc, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam Hoàng Đạo Cương khẳng định: “Triển lãm không chỉ là dịp giới thiệu vẻ đẹp phong phú, đa dạng của di sản văn hóa Việt Nam, mà còn là cầu nối để cộng đồng người Việt xa quê tìm về cội nguồn; để bạn bè quốc tế thêm hiểu, thêm yêu đất nước Việt Nam - nơi truyền thống và hiện đại hòa quyện trong từng hơi thở”.
Thứ trưởng cho biết mục đích của việc tổ chức trưng bày lần này tại Cộng hòa Séc là giới thiệu sinh động và trực quan các giá trị của di sản văn hóa Việt Nam đến với cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài và công chúng bạn bè quốc tế. Thông qua các hoạt động trưng bày, biểu diễn, tương tác, sự kiện tạo cơ hội để các thế hệ người Việt Nam xa Tổ quốc hiểu và tự hào hơn về truyền thống lịch sử, văn hóa của dân tộc.
Việc trưng bày, giới thiệu các giá trị đặc sắc của di sản văn hóa Việt Nam tại Cộng hòa Séc cũng là dịp tăng cường giao lưu văn hóa, hợp tác quốc tế, nhằm thúc đẩy sự hiểu biết, tôn trọng và gắn kết hơn nữa giữa nhân dân Việt Nam với Cộng hòa Séc; tiếp tục củng cố và thúc đẩy quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa hai quốc gia nhân kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Séc.
Trong không khí trang trọng, Đại sứ Việt Nam tại Cộng hòa Séc Dương Hoài Nam nhấn mạnh: “Hôm nay, chúng ta đến đây không chỉ để chiêm ngưỡng di sản văn hóa phong phú của Việt Nam, mà còn để chia sẻ những giá trị ấy với bạn bè và đối tác tại Cộng hòa Séc - một đất nước có tình hữu nghị truyền thống, sâu sắc, dựa trên sự tôn trọng, hợp tác và hiểu biết lẫn nhau”.
Đại sứ chia sẻ: “Việt Nam là vùng đất có truyền thống văn hóa lâu đời, đa dạng và giàu bản sắc. Từ những ngôi chùa cổ kính, âm nhạc dân gian, đến ẩm thực tinh tế và nghệ thuật thủ công độc đáo - mỗi di sản đều là sợi dây kết nối quá khứ với hiện tại, dẫn lối chúng ta đến tương lai. Chúng tôi tự hào rằng nhiều di sản như áo dài, múa rối nước hay dân ca đã được Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên hợp quốc (UNESCO) ghi danh là Di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại. Nhưng hơn cả, những giá trị ấy luôn sống trong trái tim của mỗi người Việt Nam, dù ở trong hay ngoài nước”.
Không gian triển lãm được sắp đặt tinh tế, trưng bày gần 200 hình ảnh, hiện vật và tư liệu quý, tái hiện hành trình gìn giữ và phát huy di sản văn hóa Việt Nam qua nhiều thế kỷ.
Bốn chủ đề lớn - chính sách bảo tồn di sản, lễ hội truyền thống, làng nghề thủ công và bức tranh đa sắc của 54 dân tộc anh em - hòa quyện như một bản giao hưởng rực rỡ, đưa người xem đắm chìm trong chiều sâu lịch sử và bản sắc dân tộc.
Mỗi góc trưng bày là một câu chuyện nhỏ: sắc đỏ vàng của lễ hội làng, âm vang cồng chiêng đại ngàn, tiếng khung cửi ngân bên đôi tay người thợ… Tất cả hòa quyện thành bản trường ca về tinh thần và linh hồn Việt.
Triển lãm không chỉ dành cho những trái tim yêu văn hóa, mà còn là lời mời gọi thân thương gửi đến cộng đồng người Việt xa xứ - để giữa lòng Praha, họ vẫn nhận ra hương vị quê hương trong từng sắc màu, từng nếp gấm.
Đặc biệt, sự kiện cũng là dịp để thế hệ trẻ người Việt sinh ra tại Séc được chạm vào cội nguồn, nuôi dưỡng niềm tự hào và ý thức gìn giữ bản sắc Việt giữa trời Âu.
Triển lãm mở cửa tự do tại Cung điện Kaiserštejnský, từ ngày 29/10 đến 2/11/2025, từ 10h đến 18h hằng ngày, chào đón mọi trái tim muốn chạm vào vẻ đẹp của Việt Nam - đất nước của ký ức, của khát vọng và của những giá trị vĩnh hằng tỏa sáng giữa dòng chảy thời gian./.