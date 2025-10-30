“Di sản văn hóa Việt Nam - Bảo tồn và phát triển”: Hơi thở Việt giữa lòng châu Âu

Các đại biểu cắt băng mạc triển lãm “Di sản văn hóa Việt Nam – Bảo tồn và phát triển”. Ảnh: Viết Thắng - PV TTXVN tại CH Séc

Theo phóng viên TTXVN tại Praha, tọa lạc tại Cung điện Kaiserštejnský cổ kính giữa trung tâm thủ đô, không gian triển lãm như khoác lên mình tấm áo mới rực rỡ sắc màu phương Đông. Đây là lần đầu tiên Việt Nam mang trọn hơi thở di sản đến giữa lòng châu Âu, nhân dịp kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Séc (1950-2025) và hưởng ứng Ngày Di sản văn hóa Việt Nam (23/11).

Sự kiện do Đại sứ quán Việt Nam tại Cộng hòa Séc, Liên hiệp Hội người Việt Nam tại Séc phối hợp với Cục Di sản văn hóa - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam tổ chức, như một nhịp cầu nối quá khứ và hiện tại, đưa câu chuyện văn hóa Việt đến gần hơn với trái tim châu Âu.

Phát biểu tại lễ khai mạc, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam Hoàng Đạo Cương khẳng định: “Triển lãm không chỉ là dịp giới thiệu vẻ đẹp phong phú, đa dạng của di sản văn hóa Việt Nam, mà còn là cầu nối để cộng đồng người Việt xa quê tìm về cội nguồn; để bạn bè quốc tế thêm hiểu, thêm yêu đất nước Việt Nam - nơi truyền thống và hiện đại hòa quyện trong từng hơi thở”.

Thứ trưởng cho biết mục đích của việc tổ chức trưng bày lần này tại Cộng hòa Séc là giới thiệu sinh động và trực quan các giá trị của di sản văn hóa Việt Nam đến với cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài và công chúng bạn bè quốc tế. Thông qua các hoạt động trưng bày, biểu diễn, tương tác, sự kiện tạo cơ hội để các thế hệ người Việt Nam xa Tổ quốc hiểu và tự hào hơn về truyền thống lịch sử, văn hóa của dân tộc.

Việc trưng bày, giới thiệu các giá trị đặc sắc của di sản văn hóa Việt Nam tại Cộng hòa Séc cũng là dịp tăng cường giao lưu văn hóa, hợp tác quốc tế, nhằm thúc đẩy sự hiểu biết, tôn trọng và gắn kết hơn nữa giữa nhân dân Việt Nam với Cộng hòa Séc; tiếp tục củng cố và thúc đẩy quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa hai quốc gia nhân kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Séc.