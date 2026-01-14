Di sản thế giới- điểm nhấn thu hút du khách tới Hải Phòng

Khi đi trên những cung đường uốn lượn dọc bờ biển, du khách sẽ được ngắm nhìn toàn cảnh khu vực vịnh Lan Hạ. Ảnh: Thanh Giang/Báo ảnh Việt Nam

*Tài nguyên phong phú

Theo ông Nguyễn Thành Trung, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hải Phòng, địa phương có vị trí địa lý chiến lược, là cửa ngõ hướng biển của miền Bắc, đầu mối giao thông quan trọng với hệ thống cảng biển, đường bộ, đường sắt, hàng không đồng bộ. Về nguồn lực tự nhiên, Hải Phòng có vị trí thuận lợi, khí hậu ôn hòa, hệ thống sông ngòi dày đặc nhất miền Bắc, vùng biển, đảo rộng lớn, hơn 33 nghìn ha rừng và đất rừng với hệ sinh thái rừng ngập mặn, san hô, rừng trên núi đá vôi độc đáo, là nơi sinh sống duy nhất trên thế giới của Voọc Cát Bà. Đây là những điều kiện đặc biệt thuận lợi cho phát triển du lịch sinh thái, biển đảo và nghỉ dưỡng.

Nổi bật nhất trong dòng sản phẩm du lịch này là Quần đảo Cát Bà – Vịnh Lan Hạ với những giá trị khác biệt toàn cầu như mật độ tùng, áng và bãi cát nhỏ vượt trội; hệ sinh thái rừng, biển đa dạng, còn nguyên sơ. Cát Bà là nơi duy nhất ở Việt Nam hội tụ 7 danh hiệu quốc gia và quốc tế là Di sản thiên nhiên thế giới; Di sản địa chất quốc tế; Khu dự trữ sinh quyển thế giới; Thành viên Câu lạc bộ Vịnh biển đẹp nhất thế giới; Danh lam thắng cảnh - Di tích quốc gia đặc biệt; Vườn Quốc gia; Khu Bảo tồn Biển. Đảo ngọc đủ điều kiện trở thành trụ cột chiến lược để định vị thương hiệu du lịch Hải Phòng trên bản đồ thế giới. Bên cạnh đó là bán đảo Đồ Sơn, hệ thống đảo Long Châu, Bạch Long Vĩ, Hòn Dấu, các hành lang cảnh quan sông, cảnh quan núi đá vôi trên đất liền, các không gian sinh thái đặc trưng vùng Đồng bằng sông Hồng và tài nguyên nước khoáng quý giá.

Về tài nguyên văn hóa, Hải Phòng có gần 4.000 di tích, hàng nghìn lễ hội, ẩm thực phong phú và bản sắc “Đất Cảng” riêng có. Đặc biệt, Di sản văn hóa thế giới Côn Sơn – Kiếp Bạc là không gian duy nhất ở Việt Nam hội tụ trọn vẹn giá trị “Tâm linh-Văn-Võ”, gắn với Hưng Đạo Đại vương Trần Quốc Tuấn, Danh nhân văn hóa thế giới Nguyễn Trãi, Đệ Nhị và Đệ Tam tổ Trúc Lâm là Pháp Loa và Huyền Quang. Di sản này mang những giá trị nổi bật toàn cầu, hướng tới trung tâm du lịch văn hóa, tâm linh tầm quốc tế.

Cùng với đó, Hải Phòng có nguồn lực phát triển rất mạnh mẽ như hạ tầng giao thông đồng bộ với đầy đủ 5 loại hình, nguồn nhân lực dồi dào, tài chính công vững mạnh, thu hút FDI hàng đầu cả nước, thể chế năng động, năng lực cạnh tranh cấp tỉnh thuộc nhóm dẫn đầu. Thành phố hiện có 900 cơ sở lưu trú du lịch với 23.421 phòng, trong đó có 19 khách sạn 4-5 sao với 4.690 phòng. Khu vực Cát Bà có 152 tàu du lịch gồm 80 tàu tham quan, 72 tàu lưu trú với 1.359 phòng nghỉ trên vịnh. Thành phố Hải Phòng có 36 khu, điểm du lịch được công nhận, gồm 28 điểm du lịch và 8 khu du lịch cấp tỉnh. Du lịch đã được xác định là một trong những đột phá chiến lược của thành phố trong thời gian tới.

Với những tiềm năng trên, năm 2025, Hải Phòng đã thu hút khoảng 14,5 triệu lượt khách, trong đó có trên 13 triệu lượt khách trong nước và 1,4 triệu lượt khách quốc tế. Năm 2026, ngành du lịch thành phố phấn đấu đón khoảng 16 triệu lượt khách.

*Cần các giải pháp chiến lược

Theo ông Nguyễn Thành Trung, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hải Phòng, năm 2026, ngành tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm trong phát triển du lịch. Cụ thể, ngành định vị lại thương hiệu du lịch Hải Phòng dựa trên các giá trị toàn cầu và khác biệt của hệ thống di sản, lấy Quần đảo Cát Bà – Vịnh Lan Hạ và Côn Sơn – Kiếp Bạc làm trụ cột chiến lược. Bên cạnh đó, Sở cùng các cơ quan, đơn vị liên quan tiếp tục phát triển hệ thống sản phẩm du lịch đặc trưng, chất lượng cao, tập trung vào du lịch biển đảo cao cấp, du lịch di sản, văn hóa, tâm linh, du lịch đô thị gắn với kinh tế đêm, du lịch MICE, du lịch đường sông và du lịch sinh thái nông nghiệp, du lịch golf. Việc phát triển du lịch sẽ theo hướng xanh, bền vững, gắn với bảo tồn tài nguyên và môi trường sinh thái.

Thuyền rực rỡ cờ, hoa và biểu tượng truyền thống, diễu hành tại Lễ hội quân trên sông Lục Đầu lịch sử trước đền Kiếp Bạc (phường Trần Hưng Đạo, thành phố Hải Phòng). Ảnh: Việt Cường/Báo ảnh Việt Nam

Hải Phòng đang tiếp tục thực hiện các giải pháp để đưa địa phương thành Thành phố âm nhạc, trong đó có phát huy công năng của Nhà hát Hoa Phượng, Nhà hát thành phố nhằm thu hút khách du lịch với việc tổ chức các chương trình hòa nhạc, chương trình nghệ thuật biểu diễn mang tầm quốc tế, quốc gia, liveshow của các nghệ sĩ nổi tiếng, kèm gói dịch vụ du lịch; tổ chức lễ hội âm nhạc, xây dựng các điểm hẹn âm nhạc, biểu diễn nghệ thuật đường phố; xây dựng các MV quảng bá du lịch qua sự thể hiện của các ngôi sao hàng đầu quốc gia và quốc tế. Đây cũng là “chìa khóa” quan trọng phát triển du lịch thành phố thời gian tới.

Ngoài ra, ngành tham mưu để thành phố tiếp tục ưu tiên đầu tư hạ tầng then chốt cho du lịch, đặc biệt là hạ tầng kết nối Cát Bà, bãi đỗ xe đô thị, các tổ hợp vui chơi giải trí, nghỉ dưỡng quy mô lớn, đủ năng lực tổ chức các sự kiện tầm khu vực và quốc tế. Công tác xúc tiến, quảng bá, xây dựng các chiến dịch truyền thông chuyên nghiệp, có trọng tâm, hướng mạnh tới thị trường quốc tế và phân khúc khách chi tiêu cao... Hàng năm, tổng lượng khách du lịch đến Cát Bà chiếm 1/3 tổng lượng khách đến với thành phố Hải Phòng. Năm 2026, Cát Bà phấn đấu đón 4,75 triệu lượt du khách.

Đường xuyên đảo đẹp uốn lượn men theo bờ biển đưa du khách ra với quần đảo Cát Bà. Ảnh: Thanh Giang/Báo ảnh Việt Nam

Theo ông Vũ Hữu Vững, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân đặc khu Cát Hải (đơn vị quản lý hành chính quần đảo Cát Bà) để đạt mục tiêu này, địa phương sẽ tăng cường tuyên truyền, xúc tiến, quảng bá du lịch Cát Bà với nhiều hình thức đa dạng, phong phú trên các phương tiện truyền thông; phối hợp các cơ quan, đơn vị thực hiện hiệu quả việc bảo tồn, phát huy giá trị của Di sản thiên nhiên thế giới Vịnh Hạ Long- Quần đảo Cát Bà.

"Nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước đối với các hoạt động kinh doanh dịch vụ văn hóa, du lịch, kịp thời kiểm tra và chấn chỉnh, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, xây dựng môi trường du lịch an toàn, văn minh, thân thiện; đẩy nhanh tiến độ xây dựng hồ sơ đề nghị công nhận quần đảo Cát Bà là Khu du lịch quốc gia và tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ chuyển đổi số về du lịch giai đoạn 2", ông Vũ Hữu Vững cho biết.

Ông Bùi Văn Song, Trưởng phòng Kinh doanh, Khách sạn Paradise tại khu du lịch Cát Bà cho biết, trong tương lai Cát Bà sẽ trở thành điểm sáng của miền Bắc vì hội tụ rất nhiều yếu tố để phát triển như: Có vịnh biển, vườn quốc gia, nhiều các điểm check- in thu hút du khách. "Tuy nhiên, các cơ quan chức năng cần tiếp tục quan tâm, khắc phục những hạn chế, bất cập nhất là vấn đề giao thông từ đất liền ra đảo. Bên cạnh đó, cơ quan quản lý nhà nước cần có giải pháp căn cơ để giữ mức giá ổn định đối với các sản phẩm du lịch tại Cát Bà", ông Bùi Văn Song đề nghị./.