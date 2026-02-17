Đi lễ đầu Xuân: Gìn giữ nét văn hóa tâm linh của người Hà Nội

Phủ Tây Hồ (phường Tây Hồ, Hà Nội) đông đúc trong sáng mùng 1 Tết Bính Ngọ 2026. Ảnh: Nguyễn Cúc-TTXVN

Trong không khí trang nghiêm mà ấm áp, từng dòng người trong trang phục kín đáo, lịch sự tìm đến những điểm thờ tự cổ kính. Gương mặt rạng rỡ cùng với lễ vật giản dị, người già, người trẻ thành tâm cầu cho quốc thái dân an, gia đạo thuận hòa, con cháu mạnh khỏe. Không còn thấy sự vội vã thường ngày, ai cũng giữ cho mình một nhịp điệu chậm rãi, nhẹ nhàng, như để lòng lắng lại trong thời khắc đầu tiên của năm mới.

Những nén hương được thắp lên mang theo mong ước giản dị. Người cầu tài lộc, người mong học hành tiến bộ, cũng có người chỉ tìm sự thư thái trong tiết trời đầu Xuân. Tất cả tạo nên bức tranh sinh hoạt văn hóa đặc trưng của những ngày đầu năm mới, nơi con người hướng đến những giá trị thiện lành.

Phủ Tây Hồ (phường Tây Hồ, Hà Nội) trong sáng mùng 1 Tết Bính Ngọ thu hút đông đảo người dân tới dâng hương đầu xuân. Nhằm tạo thuận lợi cho người dân du Xuân dịp Tết Nguyên đán, phường Tây Hồ đã bố trí các điểm trông giữ xe miễn phí phục vụ nhân dân từ đêm Giao thừa đến hết mùng 6 Tết. Bãi xe quy mô lớn được sắp xếp khoa học không chỉ giúp giảm áp lực giao thông, mà còn góp phần giữ gìn an ninh, trật tự, tạo hình ảnh văn minh cho một trong những điểm đến tâm linh nổi tiếng của Thủ đô.

Thành kính chắp tay cầu vạn sự an cho gia đình, chị Bùi Thị Hoa (xóm Tân Phong, phường Thượng Cát, Hà Nội) chia sẻ: “Năm nào cũng vậy, cứ đến sáng mùng 1 Tết, gia đình tôi đều đi lễ chùa, đền, Phủ. Truyền thống này được giữ từ hồi tôi còn bé, sau này lập gia đình riêng, tôi đưa các con đi lễ đầu năm không chỉ để cầu may mắn, bình an mà còn muốn để các con hiểu và trân trọng nét đẹp văn hóa tâm linh này”.

Mỗi người ước nguyện, một niềm riêng đều có chung cảm giác nhẹ nhõm, thư thái sau khi thắp nén hương đầu xuân. Ảnh: Nguyễn Cúc-TTXVN

Lễ xong phía trong Phủ Tây Hồ, gia đình cô Nguyễn Hương Lan (phường Hoàn Kiếm, Hà Nội) cùng nhau ra sát bờ hồ thả chim phóng sinh, gửi gắm ước nguyện về một năm mới an lành, nhiều điều thiện lành được lan tỏa. Trong làn gió Xuân nhẹ, những cánh chim tung bay cũng mang theo niềm tin và hy vọng, khép lại nghi thức đầu năm bằng một khoảnh khắc bình yên, đầy ý nghĩa.

Trong dòng người đến chùa Láng (phường Láng, Hà Nội), mỗi người ước nguyện một niềm riêng nhưng đều có chung cảm giác nhẹ nhõm, thư thái sau khi thắp nén hương đầu Xuân. Anh Nguyễn Hữu Dũng (phường Quan Hoa, Hà Nội) cho biết: “Đi lễ đầu năm là thói quen của gia đình tôi từ nhiều thế hệ; vừa là vãn cảnh, sau là cầu sức khỏe, hạnh phúc và sự hanh thông trong công việc”.

Tại Chùa Hà (phường Cầu Giấy, Hà Nội), bên cạnh những gia đình nhiều thế hệ tới dâng hương cầu bình an, may mắn đầu năm, còn có rất đông bạn trẻ tìm về lễ Phật, gửi gắm ước nguyện. Mỗi người một mong ước, nhưng đều chung sự chân thành trong từng lời khấn nguyện: cầu cho gia đạo an vui, gặp được người tâm đầu ý hợp, vun đắp mối nhân duyên tốt lành trong năm mới Bính Ngọ.

Nhiều du khách nước ngoài cũng ghé thăm, chiêm bái Phủ Tây Hồ trong sáng mùng 1 Tết Bính Ngọ. Ảnh: Nguyễn Cúc-TTXVN

Không chỉ người Việt tìm đến các điểm thờ tự trong ngày đầu năm mới, nhiều du khách quốc tế cũng hào hứng ghé thăm, chiêm bái và tìm hiểu đời sống tâm linh bản địa. Tại những địa điểm nổi tiếng như chùa Trấn Quốc hay chùa Quán Sứ, hình ảnh du khách nước ngoài trang phục lịch sự, chăm chú quan sát, ghi lại nghi thức dâng hương đã trở nên quen thuộc. Không ít du khách cũng chủ động xin chữ, thắp nén hương tượng trưng hoặc chắp tay cầu chúc điều tốt đẹp cho gia đình và bạn bè, thể hiện sự tôn trọng đối với truyền thống sở tại. Nét đẹp đi lễ đầu năm của người Việt thêm phần lan tỏa và tạo ấn tượng sâu sắc với bạn bè quốc tế.

Du khách người Đức Johannes Müller chia sẻ: “Tôi đến Hà Nội đúng dịp năm mới âm lịch và rất ấn tượng khi thấy nhiều gia đình cùng đi lễ chùa từ sáng sớm. Tuy tôi không hiểu lắm về truyền thống này nhưng sự thành kính của mọi người thì rất rõ rệt. Tôi cũng chắp tay theo mọi người mà cầu mong hòa bình cho tất cả”.

Giữa sự đổi thay của nhịp sống hiện đại, hình ảnh người dân Thủ đô tìm đến chốn linh thiêng ngày đầu năm mới vẫn mang lại cảm giác bình yên đặc biệt, như một sợi dây kết nối truyền thống với hiện tại, nơi niềm tin, hy vọng và khát vọng về những điều tốt đẹp tiếp tục được trao truyền qua từng mùa xuân mới./.