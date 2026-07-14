Đền ơn đáp nghĩa là việc làm thường xuyên, liên tục

Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Nguyễn Thị Minh Thuý thăm hỏi sức khỏe, đời sống của ông Trần Liên Đoàn (sinh năm 1969, ngụ ấp Vĩnh Hiệp, xã Vĩnh Trạch), bệnh binh 61% và gia đình. Ảnh: Công Mạo - TTXVN

Nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026), nhiều địa phương trên cả nước triển khai các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc, góp phần tri ân những cống hiến, hy sinh đối với liệt sĩ, thương binh, bệnh binh và người có công với cách mạng trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Qua đó, tiếp tục khẳng định sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và chính quyền địa phương đối với người có công với cách mạng.

Thành phố Hồ Chí Minh triển khai các hoạt động đền ơn đáp nghĩa

Chăm lo cho gia đình chính sách, người có công không chỉ là trách nhiệm chính trị, nghĩa vụ mà còn là mệnh lệnh từ trái tim, là truyền thống tốt đẹp của dân tộc; không chỉ ở giá trị vật chất mà còn là tình cảm và sự tri ân sâu sắc mà Đảng bộ, chính quyền, MTTQ Việt Nam Thành phố và các tổ chức thành viên, của các tầng lớp nhân dân dành cho những người có công với đất nước. Đó là ý kiến của ông Nguyễn Phước Lộc, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố tại Hội nghị triển khai các hoạt động đền ơn đáp nghĩa nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2026) do Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức ngày 13/7.



Nhấn mạnh đến ý nghĩa của các hoạt động kỷ niệm Ngày Thương binh - Liệt sĩ, ông Nguyễn Phước Lộc cho rằng, việc tri ân, báo ân là đạo lý “uống nước nhớ nguồn”, “đền ơn đáp nghĩa” vô cùng sâu sắc, phải triển khai liên tục, thường xuyên, có trọng điểm. Thấm nhuần tư tưởng đó. Ban Thường trực MTTQ Việt Nam Thành phố triển khai công tác với mỗi yêu cầu, nhiệm vụ phải xác định gắn liền với việc thực hiện chính sách đền ơn đáp nghĩa, chính sách an sinh xã hội, chính sách hỗ trợ xã hội và chính sách hậu phương quân đội.



Về triển khai các hoạt động “đền ơn đáp nghĩa” do hệ thống Mặt trận Thành phố triển khai thời gian tới, ông Nguyễn Phước Lộc chỉ đạo, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố và các tổ chức chính trị - xã hội thành phố, các tổ chức thành viên phối hợp chặt chẽ với các sở ngành có liên quan, với các địa phương làm sơ đồ số và công bố lịch trình, kế hoạch hành động cụ thể đền ơn đáp nghĩa; rà soát kỹ lưỡng, đảm bảo chính sách hỗ trợ đối với lại các Mẹ Việt Nam anh hùng, các mẹ liệt sĩ, vợ liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ và người có công với cách mạng được thực hiện kịp thời, đầy đủ, không để xảy ra sai sót.



Bên cạnh đó, Mặt trận Thành phố tiếp tục phối hợp hỗ trợ nguồn lực để hỗ trợ lực lượng tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, xác định danh tính liệt sĩ trong Chiến dịch 500 ngày đêm; vận động cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân trong việc cung cấp thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ, những nơi có liên quan đến hài cốt của liệt sĩ; đề xuất việc bố trí tăng ngân sách nhà nước đối với việc đẩy mạnh huy động đa dạng các nguồn lực xã hội đối với công tác người có công với cách mạng, để các hoạt động đền ơn đáp nghĩa ngày càng đi vào chiều sâu, bền vững; tiếp nhận được sự hưởng ứng và tham gia ủng hộ của toàn xã hội, trở thành truyền thống nghĩa tình, truyền thống cách mạng trong đời sống văn hóa của Thành phố Hồ Chí Minh.



Hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ, MTTQ các cấp của Thành phố đăng ký phấn đấu 100% Mẹ Việt Nam Anh hùng còn sống trên địa bàn Thành phố được nhận phụng dưỡng, hỗ trợ; 100% xã, phường, đặc khu tổ chức ít nhất 1 hoạt động tri ân hoặc chăm lo gia đình chính sách, người có công với cách mạng; 100% gia đình chính sách, người có công với cách mạng có hoàn cảnh khó khăn được rà soát, kết nối và vận động hỗ trợ nguồn lực kịp thời. Tổng kinh phí để thực hiện các hoạt động đền ơn đáp nghĩa nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ dự kiến là hơn 30 tỷ đồng với sự chung tay của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân.

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