Đến 11 giờ 20 phút ngày 15/3: Hà Tĩnh dẫn đầu với tỷ lệ cử tri đi bầu 91,64%

Cử tri thôn 12, xã Thạch Hà nhận phiếu bầu tại bàn phát phiếu. Ảnh: Hoàng Ngà - TTXVN

Phó Chủ tịch Quốc hội cho biết, các con số trên bảng điện tử phản ánh tiến độ cử tri đi bầu cử của các địa phương đặt tại Văn phòng Hội đồng Bầu cử quốc gia “nhảy múa” liên tục và thường xuyên có những cập nhật mới với tiến độ khác nhau.

Cập nhật đến 11 giờ 20 phút cùng ngày, thông tin của Văn phòng Hội đồng Bầu cử quốc gia cho hay, theo báo nhanh của các địa phương gửi về Hội đồng Bầu cử quốc gia, tỷ lệ cử tri đi bầu ở các địa phương cự thể như sau: Hà Tĩnh 91,64%; Lai Châu 85,32%; Lào Cai 85,22%; Thái Nguyên 83,88%; Điện Biên 82,05%; thành phố Huế 81,9%; Vĩnh Long 80,69%; Tuyên Quang 79,47%; Quảng Ngãi 79,16%; Cà Mau 78,13%; Nghệ An 77,59%; Cao Bằng 77,07%; thành phố Cần Thơ 76,32%; Gia Lai 74,6%; Quảng Trị 74,53%; Lạng Sơn 74,34%; Đồng Tháp 73,88%; thành phố Đà Nẵng 70,93%; Đắk Lắk 68,6%; Tây Ninh 68,12%; Lâm Đồng 67,36%; Sơn La 66,45%; Ninh Bình 66,16%; Thanh Hóa 66%; Đồng Nai 65,85%; thành phố Hải Phòng 64,24%; Bắc Ninh 62,3%; Phú Thọ 61,51%; Quảng Ninh 58,8%; Hưng Yên 57,82%; Khánh Hòa 51,67%; Thành phố Hồ Chí Minh 49,62%; thành phố Hà Nội 45,5%; An Giang 42,25%.



Phó Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, đến nay, việc ứng dụng tốt công nghệ thông tin và chuyển đổi số quốc gia là một trong những yếu tố quan trọng góp phần làm nên thành công bước đầu của cuộc bầu cử lần này, phản ánh kịp thời những “chuyển động” từ cấp cơ sở, thể hiện sự thông suốt qua các các số liệu từ các địa phương gửi về với tiến độ tốt.

“Chúng ta biết được thông tin đến tận từng đơn vị bầu cử, khi đạt tỷ lệ 100% thì trên bảng điện tử sẽ hiện lên màu xanh; biết được đến tận từng thôn, từng xã tiến độ bà con đi bầu cử. Dù ở đây nhưng chúng ta biết được không khí cả nước đang hân hoan cho ngày bầu cử như thế nào qua tiến độ và qua những hình ảnh thể hiện trên bảng điện tử với những thay đổi rất tuyệt vời”, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh chia sẻ.

Theo Phó Chủ tịch Quốc hội, ngay tại Trung tâm Báo chí bầu cử, không khí làm việc cũng như đang hòa quyện, sôi nổi cùng tiến độ chung của cả nước: “Tôi thật sự rất xúc động trước tinh thần làm việc của Văn phòng Bầu cử quốc gia và Trung tâm Báo chí bầu cử cũng như anh chị em báo chí đang tác nghiệp ở đây. Ở các địa phương, đội ngũ phóng viên cũng đang tích cực với tinh thần cao nhất cho thành công của ngày hội non sông”.

Ghi nhận thông tin trên cả nước về không khí bầu cử, đến thời điểm trưa 15/3 chưa có bất cứ phát sinh nào tại địa phương phải gửi về Hội đồng Bầu cử quốc gia xin ý kiến. Theo Phó Chủ tịch Quốc hội, đây là một tín hiệu rất vui.



Theo phản ánh của phóng viên TTXVN tại các địa phương, không khí ngày bầu cử thật sôi động, từ cờ hoa cho đến lòng người đã hòa quyện vào nhau thực sự là Ngày hội non sông.

Người dân vùng biên giới Thanh Thủy (Tuyên Quang) hân hoan khi đã hoàn thành công tác bỏ phiếu bầu cử. Ảnh: Đức Thọ - TTXVN.

Tiêu biểu, tại xã Tân Trào, ngay từ sáng sớm, đông đảo bà con các dân tộc trên địa bàn, trong những bộ trang phục truyền thống, đã có mặt tại các điểm bỏ phiếu để thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân. Mỗi cử tri có những cảm xúc riêng, nhưng trên gương mặt ai cũng toát lên niềm phấn khởi và tin tưởng vào những đại biểu được lựa chọn, những người sẽ đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân.

Còn tại Phú Thọ - mảnh đất cội nguồn của dân tộc, sáng 15/3, từ đô thị trung tâm đến những bản làng vùng cao xa xôi, cử tri nô nức đến các khu vực bỏ phiếu từ sớm, thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân với niềm tin và kỳ vọng lựa chọn những đại biểu xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân.

Là địa bàn đặc thù xa đất liền, đời sống người dân chủ yếu dựa vào nghề biển, song tinh thần trách nhiệm với cộng đồng và đất nước luôn được cử tri trên xã đảo tiên tiêu Nhơn Châu (tỉnh Gia Lai) đặt lên hàng đầu. Khác với nhịp sống thường ngày gắn với biển khơi, sáng nay nhiều ngư dân trên đảo đã tạm gác lại những chuyến ra khơi, neo tàu thuyền sớm hơn để kịp đến điểm bỏ phiếu. Hòa cùng không khí rộn ràng của cử tri cả nước, từ tinh mơ, những con đường nhỏ trên đảo đã rộn ràng bước chân cử tri trong trang phục chỉnh tề, phấn khởi tham gia ngày hội lớn của đất nước.

Cán bộ, chiến sĩ Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 tham gia bỏ phiếu. Ảnh: Trần Tĩnh - TTXVN

Tại điểm bầu cử Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 (xã Núi Thành, thành phố Đà Nẵng), từ 6 giờ 30 phút sáng nay, Ngày hội non sông đang được tổ chức trong không khí rộn ràng, khí thế, trang trọng. Trong số hàng nghìn cử tri - cán bộ, chiến sỹ của đơn vị, có những người lính trẻ lần đầu tiên tham gia một kỳ bầu cử. Với sự chuẩn bị chu đáo, trách nhiệm và tinh thần quyết tâm cao, cán bộ, chiến sĩ Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 tin tưởng cùng cấp ủy, chính quyền và nhân dân địa phương tổ chức thành công ngày hội bầu cử hôm nay.

Tại Đồng Nai, từ vùng biên giới, vùng sâu, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng đồng bào có đạo, đến những khu công nghiệp, các công trường trọng điểm quốc gia, cử tri hân hoan cầm lá phiếu trên tay để bầu những người đủ tài và đức vào Quốc hội khóa XVI và Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031...