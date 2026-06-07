Đêm thi thứ hai DIFF 2026: Thăng hoa sắc màu di sản bên sông Hàn

Màn trình diễn pháo hoa của đội Pháp. Ảnh: Trần Lê Lâm - TTXVN

Trong đêm thi, đội Lux Factory POK 2.0 (Pháp) trình diễn tác phẩm “Heritage – Da Nang Shines” (Di sản – Đà Nẵng tỏa sáng), tái hiện hành trình giao thoa văn hóa và sự phát triển của Đà Nẵng trong quá trình hội nhập quốc tế. Các hiệu ứng pháo hoa đa sắc, thác nước kim tuyến và những chùm pháo vàng kim đồng loạt bừng sáng đã tạo nên không gian nghệ thuật giàu cảm xúc, tôn vinh vẻ đẹp di sản và sức sống của thành phố biển miền Trung.



Đội Z121 Vina Pyrotech của Việt Nam tiếp tục khẳng định năng lực với màn trình diễn đậm bản sắc dân tộc. Hình ảnh cây cọ - biểu tượng của vùng Đất Tổ Phú Thọ - được tái hiện bằng công nghệ pháo hoa hiện đại, tạo dấu ấn riêng trên bầu trời Đà Nẵng. Cao trào của phần thi là màn pháo hoa đồng loạt tỏa sáng trên nền ca khúc “Nối vòng tay lớn”, nhận được sự hưởng ứng của khán giả.

Màn trình diễn pháo hoa của đội Việt Nam. Ảnh: Trần Lê Lâm-TTXVN

Bên cạnh các màn pháo hoa, chương trình nghệ thuật được tổ chức tại sân khấu bên sông Hàn với sự tham gia của nhiều nghệ sĩ đã góp phần lan tỏa giá trị văn hóa và chủ đề “Di sản”. Các tiết mục nghệ thuật giới thiệu những nét đặc sắc của văn hóa Việt Nam, miền Trung và nước Pháp, mang đến trải nghiệm đa sắc màu cho người xem.



Nghệ sĩ Ưu tú Quang Hào, Giám đốc Nhà hát Trưng Vương, đồng thời là đạo diễn nghệ thuật DIFF 2026, cho biết thông qua chủ đề “Di sản”, Ban tổ chức mong muốn quảng bá hình ảnh Việt Nam giàu bản sắc cùng kho tàng di sản phong phú của khu vực miền Trung đến bạn bè quốc tế.



Sau thành công của đêm khai mạc, DIFF 2026 tiếp tục tạo sức hút đối với du khách, góp phần thúc đẩy du lịch Đà Nẵng trong mùa hè. Năm nay, lễ hội lần đầu tiên ứng dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) trên ứng dụng Sun Paradise Land, cho phép du khách tạo tem thư và bưu thiếp điện tử cá nhân hóa từ những khoảnh khắc ghi lại tại sự kiện.



Theo Ban tổ chức, các đêm thi tiếp theo sẽ diễn ra vào tối thứ Bảy hằng tuần. Ngày 13/6 là cuộc tranh tài giữa Nhật Bản và Italy với chủ đề “Văn hóa”; ngày 20/6 giữa Đức và Ma Cao (Trung Quốc) với chủ đề “Sáng tạo”; ngày 27/6 giữa Australia và Bồ Đào Nha với chủ đề “Tầm nhìn”. Đêm chung kết dự kiến diễn ra ngày 11/7./.