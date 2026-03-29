Đêm nhạc “Hà Nội bình yên”: Lan tỏa giá trị văn hóa, kết nối cộng đồng

Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc tham dự chương trình. Ảnh: Minh Đức - TTXVN

Chương trình do Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội phối hợp với Công an Thành phố tổ chức, dưới sự chỉ đạo của UBND thành phố Hà Nội. Với quy mô mở, miễn phí cho công chúng, concert là nỗ lực của thành phố trong việc đưa nghệ thuật chất lượng cao đến gần hơn với đời sống.



Live Concert “Hà Nội bình yên” được xây dựng như một hành trình âm nhạc xuyên suốt gồm ba chương: “Những khúc nhạc lãng mạn về Hà Nội”, “Những khúc nhạc tình yêu của Việt Nam” và “Những khúc nhạc bất hủ tình yêu thế giới”. Mở đầu chương trình là mashup “Tiến về Hà Nội” và “Công an Thủ đô vì bình yên cuộc sống”, do Trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội và Đoàn Thanh niên Công an Thành phố biểu diễn.



Ở phần đầu, khán giả được thưởng thức những giai điệu quen thuộc về Hà Nội như mashup “Em ơi Hà Nội phố” – “Hà Nội mùa vắng những cơn mưa” qua phần trình diễn violin của nghệ sĩ Anh Tú; các ca khúc “Nhớ mùa thu Hà Nội”, “Nồng nàn Hà Nội” do ca sĩ Đinh Mạnh Ninh thể hiện; cùng “Nhớ về Hà Nội”, “Hương Ngọc Lan” qua giọng ca diva Mỹ Linh.



Chương trình tiếp nối với những bản tình ca Việt Nam như “Cho em gần anh thêm chút nữa”, “Tái sinh” (violin Anh Tú), “Chiếc khăn Piêu”, “Thì thầm mùa xuân” (Đỗ Hoàng Hiệp). Phần cuối là các tác phẩm quốc tế nổi tiếng với mashup nhạc Nga “Đôi bờ” – “Tình ca du mục”, “A time for us” và mashup “Lambada” – “Rivers of Babylon” – “Cheri Cheri Lady”.



Điểm nhấn của đêm nhạc là phần trình diễn “Heal the World” với sự tham gia của hơn 150 nghệ sĩ Trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội và Đoàn Thanh niên Công an Thành phố biểu diễn, trong khoảnh khắc toàn bộ không gian tắt đèn hưởng ứng Giờ Trái đất. Ánh sáng từ hàng nghìn thiết bị cầm tay và nến điện hòa cùng âm nhạc tạo nên không gian giàu tính biểu tượng, lan tỏa thông điệp về hòa bình, yêu thương và trách nhiệm cộng đồng.

Chương trình khép lại với ca khúc “Nối vòng tay lớn”, thể hiện tinh thần đoàn kết, gắn kết con người và lan tỏa hình ảnh Hà Nội thân thiện, giàu bản sắc.



Trước giờ diễn, khu vực Nhà Bát Giác được trang trí với khoảng 1.000 bông hoa loa kèn, tạo điểm nhấn thị giác, góp phần làm nổi bật không gian nghệ thuật giữa lòng Thủ đô. Thông qua chương trình, Ban Tổ chức mong muốn góp phần xây dựng hình ảnh Hà Nội, thành phố sáng tạo, văn hiến, giàu chiều sâu văn hóa và là nơi để trở về của mỗi người./.