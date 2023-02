Đêm nhạc “Cảnh vệ Công an nhân dân - 70 mùa hoa chiến công”

Thiếu tướng Trần Hải Quân, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Cảnh vệ phát biểu. Ảnh: Phạm Kiên - TTXVN

Tới dự đêm nhạc có Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái; đại diện lãnh đạo Bộ Công an, các bộ, ban, ngành, cán bộ, chiến sỹ của Bộ Tư lệnh Cảnh vệ.

Phát biểu tại sự kiện, Thiếu tướng Trần Hải Quân, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Cảnh vệ nêu rõ: Lực lượng Cảnh vệ Công an nhân dân là lực lượng vũ trang đặc biệt, có chức năng tham mưu cho Đảng ủy Công an, lãnh đạo Bộ Công an và trực tiếp tổ chức thực hiện nhiệm vụ đảm bảo tuyệt đối an toàn mọi hoạt động của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước; các mục tiêu trọng yếu; các đoàn khách quốc tế có chế độ cảnh vệ sang thăm và làm việc tại Việt Nam; các sự kiện đặc biệt quan trọng do Đảng, Nhà nước tổ chức.

Một tiết mục văn nghệ tại chương trình nghệ thuật. Ảnh: Phạm Kiên - TTXVN

70 năm qua, được sự quan tâm, giáo dục, rèn luyện của Đảng và Bác Hồ kính yêu, trực tiếp là Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an; sự giúp đỡ, phối hợp của các cấp, các ngành và nhân dân, các thế hệ cán bộ, chiến sỹ lực lượng Cảnh vệ Công an nhân dân đã không quản ngại gian khổ, hy sinh, vượt qua khó khăn, thử thách, lập nhiều chiến công, thành tích, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần quan trọng vào sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội. Lực lượng Cảnh vệ Công an nhân dân đã vinh dự được Đảng, Nhà nước tặng nhiều phần thưởng cao quý: 1 Huân chương Sao vàng, 5 Huân chương Hồ Chí Minh và chuẩn bị đón nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang lần thứ 3; có 6 tập thể, 7 cá nhân được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân và nhiều phần thưởng cao quý khác.

Theo Tư lệnh Trần Hải Quân, cùng với việc học tập, trau dồi phẩm chất chính trị, nâng cao bản lĩnh, năng lực công tác, các thế hệ cán bộ, chiến sỹ Cảnh vệ, vẫn luôn được chăm lo bồi dưỡng tâm hồn, vui cùng đồng bào, đồng chí qua những đêm nhạc, đêm thơ, các kỳ hội diễn nghệ thuật, liên hoan văn nghệ… Đêm nhạc “Cảnh vệ Công an nhân dân - 70 mùa hoa chiến công” với mong muốn đem lời ca tiếng hát thay lời tri ân và tấm lòng biết ơn các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lãnh đạo Bộ Công an đối với lực lượng Cảnh vệ. Đặc biệt, tri ân những cống hiến, hy sinh của các thế hệ cán bộ lão thành, của 559 liệt sỹ cảnh vệ đã anh dũng hy sinh, hàng trăm thương binh, bệnh binh đã hy sinh một phần xương máu cho độc lập tự do, hòa bình thống nhất đất nước và sự nghiệp bảo vệ Đảng, bảo vệ lãnh tụ; đồng thời tiếp tục lan tỏa khí thế thi đua sôi nổi đến cán bộ, chiến sỹ trong toàn lực lượng…

Tiết mục trình diễn trang phục Cảnh vệ của Cán bộ, chiến sĩ Bộ Tư lệnh Cảnh vệ. Ảnh: Phạm Kiên - TTXVN

Tại sự kiện, khán giả được thưởng thức những giai điệu hào hùng của ca khúc “Cảnh vệ Công an nhân dân – 70 mùa hoa chiến công”- một sáng tác của nhạc sỹ Trương Hùng viết riêng dành tặng lực lượng Cảnh vệ Công an nhân dân nhân dịp đơn vị kỷ niệm 70 năm ngày thành lập; tác phẩm "Xứng đáng là thanh bảo kiếm" và "Người chiến sĩ của lòng dân" của Thượng tá, nhạc sỹ Nguyễn An Hiếu. Bên cạnh đó, khán giả được thưởng thức những ca khúc nổi tiếng như: Đất nước tình yêu, Người Hà Nội, song ca “Tình ca mùa xuân”...



Trong chương trình còn có phần trình diễn thời trang một số trang phục lực lượng Cảnh vệ Công an nhân dân đang sử dụng trong quá trình chiến đấu, công tác qua sự thể hiện của chính các cán bộ, chiến sỹ Cảnh vệ. Lực lượng Cảnh vệ Công an nhân dân là lực lượng an ninh đặc biệt, được giao nhiệm vụ hết sức quan trọng là đảm bảo tuyệt đối an toàn cho các đối tượng cảnh vệ, không để xảy ra sơ suất dù là nhỏ nhất. Để đáp ứng với đòi hỏi vô cùng nghiêm ngặt và đặc thù nhiệm vụ của công tác Cảnh vệ, bên cạnh việc sử dụng các trang phục theo Điều lệnh Công an nhân dân, lực lượng Cảnh vệ đã chủ động nghiên cứu thiết kế những mẫu trang phục chuyên dụng, phù hợp với đặc thù công tác cảnh vệ./.