Đêm nghệ thuật "Hồ Chí Minh - Nguồn sáng dẫn đường": Khơi dậy niềm tự hào qua từng giai điệu tri ân

Bằng sự kết hợp hài hòa giữa âm nhạc truyền thống và hiện đại, chương trình đã tái hiện sinh động hành trình vĩ đại của người thanh niên yêu nước Nguyễn Tất Thành. Ảnh: Hữu Duyên - TTXVN

Chương trình được kết cấu chặt chẽ thành 3 chương: "Theo dấu chân xưa", "Lời Bác trong tim ta" và "Tình Bác sáng đời ta".

Bằng sự kết hợp hài hòa giữa âm nhạc truyền thống và hiện đại, chương trình đã tái hiện sinh động hành trình vĩ đại của người thanh niên yêu nước Nguyễn Tất Thành, đồng thời khẳng định giá trị trường tồn của tư tưởng Hồ Chí Minh trong kỷ nguyên mới.

Chương trình được kết cấu chặt chẽ thành 3 chương: “Theo dấu chân xưa”, “Lời Bác trong tim ta” và “Tình Bác sáng đời ta”. Ảnh: Hữu Duyên - TTXVN

Chương "Theo dấu chân xưa" đã đưa khán giả trở về với mảnh đất Làng Sen (Nghệ An) – nơi sinh thành của vị lãnh tụ kính yêu. Các ca khúc: "Từ Làng Sen" (do Quốc Đại – Thi Phượng biểu diễn) và "Thăm Bến Nhà Rồng" (do Nghệ sỹ Ưu tú Vân Khánh biểu diễn) khiến khán giả không khỏi bồi hồi trước tình yêu quê hương, đất nước nồng nàn của Bác. Đặc biệt, tiết mục tân cổ "Miền Nam trong trái tim Người" do Nghệ sỹ Ưu tú Vân Khánh, Nghệ sỹ Ưu tú Lam Tuyền và nghệ sỹ Quách Phú Thành thể hiện đã khắc họa sâu sắc tình cảm máu thịt, thiêng liêng mà Chủ tịch Hồ Chí Minh dành cho đồng bào miền Nam ruột thịt.

Tiếp đó, chương thứ 2 tái hiện lịch sử của ngày 5/6/1911, khi người thanh niên Nguyễn Tất Thành bước chân xuống con tàu Amiral Latouche Tréville, bắt đầu hành trình 30 năm bôn ba tìm đường cứu nước.

Tinh thần kiên cường, vượt qua muôn vàn gian khổ nơi xứ người của Bác đã được tái hiện trang nghiêm qua ca khúc "Lời Bác giục ta đi tới" (do nhóm Lạc Việt thể hiện) và liên khúc "Lòng dân ơn Bác - Dâng Người ngàn hoa chiến công" do tập thể nghệ sĩ tên tuổi như Nghệ sỹ Ưu tú Khánh Ngọc, Đào Mác, Duyên Huyền, Phạm Trang cùng dàn hợp xướng biểu diễn.

Chương Ba với chủ đề "Tình Bác sáng đời ta" đã thể hiện sự tiếp nối thế hệ và sức sống mãnh liệt của Thành phố mang tên Bác hôm nay. Từ những giai điệu rộn ràng của tiết mục Mashup "Là măng non Thành phố Hồ Chí Minh - Bước chân thế hệ mới" của các em thiếu nhi, đến sự mạnh mẽ, kiên trung của nhạc múa "Ngọn lửa kiên trung" hay ca khúc "Khúc khải hoàn" (ca sỹ Nam Anh thể hiện), tất cả đã vẽ nên bức tranh về một thành phố năng động, sáng tạo, nghĩa tình.

Chương trình khép lại đầy tự hào với các ca khúc "Thành phố trong tim" (do Tùng Lâm – Thanh Ngọc biểu diễn) và "Việt Nam kiêu hãnh" qua giọng ca nội lực của Võ Hạ Trâm, kết hợp cùng dàn nhạc và toàn thể các nhóm múa, hợp xướng. Giai điệu hào hùng của tác phẩm như một lời khẳng định về ý chí tự lực tự cường của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta, nguyện bước tiếp dưới nguồn sáng dẫn đường của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh để xây dựng đất nước ngày càng đàng hoàng hơn, to đẹp hơn./.