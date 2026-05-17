Đêm nghệ thuật “Di sản ngân vang giữa đại ngàn Ba Bể”
Hoạt động này nằm trong chuỗi chương trình khai mạc Mùa du lịch Thái Nguyên năm 2026 với chủ đề “Hồ trên núi - Trà trong mây”. Chương trình thu hút đông đảo nhân dân, du khách.
Trong phần đầu “Trăng lên nơi thượng nguồn”, khán giả được hòa mình vào không gian nghệ thuật giàu chất thơ qua các tác phẩm bán thực cảnh “Mẻ Lần”, “Sắc trà trong mây”, khắc họa vẻ đẹp hồ Ba Bể huyền ảo cùng những giá trị văn hóa truyền thống được gìn giữ qua nhiều thế hệ.
“Muôn sắc màu hội tụ” mang đến nhiều tiết mục đặc sắc như hát Then - đàn tính, múa truyền thống, các trích đoạn tín ngưỡng dân gian cùng những ca khúc ca ngợi quê hương, con người Thái Nguyên. Qua đó góp phần tôn vinh bản sắc văn hóa đặc trưng của cộng đồng các dân tộc vùng Việt Bắc.
Khép lại chương trình, “Bừng sáng miền di sản” tạo dấu ấn với không khí trẻ trung, hiện đại, thể hiện khát vọng hội nhập, phát triển của Thái Nguyên. Các tiết mục “Khơi nguồn”, “À lôi”, “Người miền núi chất”, “Tây-lai pro” cùng phần kết “Múa bát và hoa trà” đã để lại nhiều ấn tượng trong lòng khán giả.
Chương trình quy tụ nhiều nghệ sĩ, nghệ nhân, diễn viên của Đoàn Nghệ thuật các dân tộc tỉnh Thái Nguyên, Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Việt Bắc cùng các lực lượng nghệ thuật địa phương tham gia biểu diễn./.