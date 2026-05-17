Đêm nghệ thuật “Di sản ngân vang giữa đại ngàn Ba Bể”

Hoạt động này nằm trong chuỗi chương trình khai mạc Mùa du lịch Thái Nguyên năm 2026 với chủ đề “Hồ trên núi - Trà trong mây”. Chương trình thu hút đông đảo nhân dân, du khách. Tiết mục nghệ thuật trong chương trình. Ảnh: Vũ Hoàng Giang - TTXVN

Phát biểu khai mạc, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên Hà Thị Bích Hồng nhấn mạnh, đêm nghệ thuật là hoạt động ý nghĩa nhằm quảng bá hình ảnh vùng đất, con người, bản sắc văn hóa, tiềm năng du lịch sinh thái và các giá trị di sản đặc sắc của tỉnh đến với du khách trong nước, quốc tế; đồng thời góp phần bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống các dân tộc; khơi dậy niềm tự hào, tinh thần đoàn kết, tạo động lực thúc đẩy phát triển du lịch xanh, du lịch cộng đồng gắn với bảo tồn bản sắc văn hóa vùng Việt Bắc.

Chương trình nghệ thuật được dàn dựng công phu với 3 phần gồm: “Trăng lên nơi thượng nguồn”, “Muôn sắc màu hội tụ” và “Bừng sáng miền di sản”. Các tiết mục tái hiện vẻ đẹp thiên nhiên hồ Ba Bể, đời sống văn hóa của đồng bào các dân tộc cùng nhịp sống đổi mới của vùng Việt Bắc hôm nay.

Trong phần đầu “Trăng lên nơi thượng nguồn”, khán giả được hòa mình vào không gian nghệ thuật giàu chất thơ qua các tác phẩm bán thực cảnh “Mẻ Lần”, “Sắc trà trong mây”, khắc họa vẻ đẹp hồ Ba Bể huyền ảo cùng những giá trị văn hóa truyền thống được gìn giữ qua nhiều thế hệ.

“Muôn sắc màu hội tụ” mang đến nhiều tiết mục đặc sắc như hát Then - đàn tính, múa truyền thống, các trích đoạn tín ngưỡng dân gian cùng những ca khúc ca ngợi quê hương, con người Thái Nguyên. Qua đó góp phần tôn vinh bản sắc văn hóa đặc trưng của cộng đồng các dân tộc vùng Việt Bắc.