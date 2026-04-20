Đêm nghệ thuật đặc sắc lan tỏa hào khí Đất Tổ

Tiết mục nghệ thuật được dàn dựng công phu trong khuôn khổ chương trình. Ảnh: Hoàng Hùng – TTXVN

Chương trình được dàn dựng công phu với 15 tiết mục đặc sắc, quy tụ đông đảo nghệ sĩ, diễn viên của Nhà hát Lạc Hồng cùng sự tham gia của các thành viên câu lạc bộ nghệ thuật trên địa tỉnh Phú Thọ. Đây là hoạt động văn hóa ý nghĩa, góp phần tạo không khí vui tươi, phấn khởi, phục vụ nhân dân và du khách thập phương về dự lễ hội.

Mở đầu chương trình là tiết mục hòa tấu nhạc cụ dân tộc “Dòng máu Lạc Hồng - Hào khí Việt Nam”, mang âm hưởng hào hùng, tái hiện truyền thống dựng nước và giữ nước của dân tộc. Tiếp đó, chuỗi các tiết mục hát, múa được dàn dựng công phu như “Mẹ Âu Cơ”, “Về đây đất Tổ quê mình”, “Câu ca em hát Phú Thọ quê mình”, “Đất Tổ tìm về”, đã khắc họa đậm nét hình ảnh quê hương Đất Tổ cội nguồn, giàu bản sắc văn hóa.

Tiết mục nhảy của phường Vĩnh Phúc tại chương trình. Ảnh: Nguyễn Thảo – TTXVN

Điểm nhấn của chương trình là sự kết hợp hài hòa giữa các loại hình nghệ thuật truyền thống và hiện đại. Các tiết mục hát xoan như “Hò bên sông Lô - Trống quân Đức Bác” được thể hiện sâu lắng, góp phần tôn vinh di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Xen kẽ là các tiết mục mang hơi thở đương đại như mashup “Bài ca không quên - Giai điệu Tổ quốc”, “Chào em cô gái Lam Hồng”, tạo không khí trẻ trung, sôi động, thu hút đông đảo khán giả.

Bên cạnh lực lượng nghệ sĩ chuyên nghiệp, chương trình còn có sự tham gia của các câu lạc bộ văn nghệ quần chúng như Câu lạc bộ Việt Nam Tổ dân phố Gẩu, Câu lạc bộ Họa My Hán Lữ, Câu lạc bộ Nghệ thuật Bốn phương Vĩnh Phúc… góp phần làm phong phú nội dung, tăng cường sự gắn kết cộng đồng, lan tỏa phong trào văn hóa, văn nghệ tại cơ sở.

Các nghệ sĩ trình diễn Hát Xoan tại chương trình. Ảnh: Nguyễn Thảo – TTXVN

Với nội dung được đầu tư, dàn dựng bài bản, chương trình không chỉ đáp ứng nhu cầu thưởng thức nghệ thuật của nhân dân mà còn góp phần quảng bá hình ảnh quê hương Phú Thọ – vùng đất cội nguồn của dân tộc Việt Nam – đến với du khách trong và ngoài nước. Đây cũng là dịp để tôn vinh các giá trị văn hóa truyền thống, đồng thời khẳng định sự phát triển, đổi mới của đời sống văn hóa địa phương trong giai đoạn hội nhập.

Khép lại chương trình là tiết mục hát múa “Phú Thọ bừng sáng chào tương lai”, mang thông điệp về niềm tin, khát vọng phát triển, thể hiện quyết tâm xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh, xứng đáng là điểm đến hấp dẫn trên bản đồ du lịch quốc gia./.