Đề xuất tổ chức hoạt động cơ quan Thanh tra Nhà nước theo cơ chế lãnh đạo "song trùng"

Phó Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ Nguyễn Văn Khởi kiến nghị Thanh tra Chính phủ và các bộ, ngành Trung ương sớm hoàn thiện cơ sở pháp lý cho hoạt động thanh tra trong mô hình chính quyền địa phương 2 cấp; rà soát, sửa đổi các quy định của Luật Thanh tra, Luật Tiếp công dân, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo và các quy định liên quan để bảo đảm đồng bộ với mô hình tổ chức mới. Thành phố đề nghị sớm hoàn thiện các nền tảng số, cơ sở dữ liệu dùng chung phục vụ công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ Nguyễn Văn Khởi phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Thanh Liêm - TTXVN

Đặc biệt, UBND thành phố Cần Thơ kiến nghị nghiên cứu tổ chức hoạt động của cơ quan Thanh tra Nhà nước theo cơ chế lãnh đạo "song trùng" giữa Trung ương và địa phương. Theo đề xuất, hệ thống thanh tra được tổ chức theo ngành dọc với 3 cấp gồm Thanh tra Chính phủ, Thanh tra tỉnh, thành phố và Thanh tra khu vực. Trong đó Thanh tra khu vực hoạt động trên địa bàn liên xã, phường, trực thuộc Thanh tra cấp tỉnh để hỗ trợ chính quyền cơ sở trong công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, bảo đảm sự thống nhất trong chỉ đạo, điều hành và tính độc lập, khách quan của hoạt động thanh tra. Thành phố cũng đề xuất làm rõ ranh giới giữa chức năng chỉ đạo nghiệp vụ theo ngành dọc với nhiệm vụ tham mưu quản lý nhà nước cho UBND cùng cấp, tránh chồng chéo trong quá trình thực hiện.

Ông Trần Văn Long cho biết việc khảo sát được thực hiện trong bối cảnh cả nước đang tiếp tục sắp xếp tổ chức bộ máy, triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp và đổi mới tổ chức hệ thống cơ quan thanh tra. Vai trò của cơ quan thanh tra trong bộ máy chính quyền địa phương ngày càng quan trọng, nhất là trong tham mưu quản lý nhà nước, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và hỗ trợ chính quyền cấp xã xử lý các vụ việc phát sinh từ cơ sở. Thanh tra Chính phủ mong muốn lắng nghe đầy đủ những đánh giá từ địa phương để có cơ sở hoàn thiện mô hình tổ chức, đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước trong giai đoạn mới. Cùng với hoạt động thanh tra, công tác kiểm tra cần được tăng cường nhằm kịp thời phát hiện, ngăn chặn vi phạm ngay từ đầu, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước.

Chánh Thanh tra thành phố Cần Thơ Lê Trọng Nguyên đã chỉ ra nhiều khó khăn sau khi thực hiện mô hình mới ở địa phương. Khối lượng công việc tăng đáng kể do phạm vi quản lý mở rộng trên 103 xã, phường, trong khi biên chế được bố trí theo hướng tinh gọn. Một số công chức được điều động từ thanh tra cấp huyện cũ, thanh tra sở cần thêm thời gian đào tạo, bồi dưỡng để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới. Việc số hóa, xây dựng cơ sở dữ liệu và hoàn thiện hạ tầng công nghệ thông tin phục vụ hoạt động thanh tra còn chậm, ảnh hưởng đến công tác theo dõi, đôn đốc thực hiện kết luận thanh tra và xử lý đơn thư trên địa bàn rộng. Đáng chú ý, sau khi không còn thanh tra cấp huyện, khối lượng công việc liên quan đến tiếp công dân, xử lý đơn, giải quyết khiếu nại, tố cáo lần đầu tại cấp xã tăng mạnh. Trong khi đó, đội ngũ công chức cấp xã còn thiếu kinh nghiệm ở nhiều lĩnh vực chuyên môn như đất đai, bồi thường, giải phóng mặt bằng, dẫn đến nguy cơ phát sinh đơn thư kéo dài, vượt cấp nếu không được hướng dẫn, hỗ trợ kịp thời.

Chánh Thanh tra thành phố Cần Thơ Lê Trọng Nguyên phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Thanh Liêm - TTXVN

Sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, Thanh tra thành phố Cần Thơ được tổ chức lại với 10 phòng chuyên môn, nghiệp vụ; tiếp nhận chức năng thanh tra từ các thanh tra sở, thanh tra huyện trước đây, góp phần thống nhất đầu mối quản lý, giảm chồng chéo trong hoạt động thanh tra. Hiện Thanh tra thành phố được giao 294 biên chế, có mặt thực tế 243 công chức và 12 hợp đồng lao động. Đội ngũ công chức cơ bản đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, 100% có trình độ đại học trở lên, trong đó 37% có trình độ thạc sĩ và 2 công chức có trình độ tiến sĩ. Thanh tra thành phố triển khai 34 cuộc thanh tra và 6 cuộc kiểm tra; qua đó phát hiện sai phạm hơn 37,3 tỷ đồng, kiến nghị thu hồi hơn 33,8 tỷ đồng, xử lý khác gần 3,5 tỷ đồng; kiến nghị kiểm điểm trách nhiệm 54 tập thể, 186 cá nhân và chuyển cơ quan điều tra 3 vụ việc. Công tác theo dõi, đôn đốc thực hiện kết luận thanh tra cũng được tăng cường, qua đó thu hồi về ngân sách hơn 29,6 tỷ đồng cùng nhiều khoản xử lý kinh tế khác.

Tổ công tác Thanh tra Chính phủ ghi nhận các ý kiến, kiến nghị của thành phố Cần Thơ để tổng hợp, báo cáo cấp có thẩm quyền, phục vụ quá trình nghiên cứu, hoàn thiện mô hình tổ chức và hoạt động của cơ quan thanh tra trong điều kiện thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp./.