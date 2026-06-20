Đề xuất nhiều giải pháp thúc đẩy phát triển du lịch sông nước, miệt vườn

Quang cảnh hội thảo. Ảnh: Nguyễn Hằng - TTXVN

Tại Hội thảo khoa học “Đánh giá thực trạng điểm đến và ứng dụng chuyển đổi số du lịch thành phố Cần Thơ trong bối cảnh mới” diễn ra tại Cần Thơ sáng 20/6, các chuyên gia, nhà khoa học, doanh nghiệp đã đề xuất nhiều giải pháp thúc đẩy phát triển bền vững du lịch thành phố.

Phó Giáo sư Tiến sĩ Huỳnh Văn Đà, Phó Trưởng khoa Khoa học chính trị, Xã hội và Nhân văn (Đại học Cần Thơ) chia sẻ: Để du lịch Cần Thơ phát triển theo hướng hiện đại, thông minh và bền vững, thành phố cần tập trung nâng cao chất lượng và phát triển hệ sinh thái du lịch thông minh trên cơ sở dữ liệu số đồng bộ, kết nối giữa cơ quan quản lý nhà nước, doanh nghiệp và du khách. Ngành du lịch thành phố tăng cường liên kết vùng và thúc đẩy hợp tác công – tư, huy động hiệu quả nguồn lực xã hội hóa trong phát triển du lịch; phát huy vai trò trung tâm của Cần Thơ trong liên kết phát triển du lịch vùng Đồng bằng sông Cửu Long. Ngành cũng cần xây dựng các tour - tuyến, sản phẩm liên vùng, phát triển các nền tảng số phục vụ quảng bá, xúc tiến, quản lý điểm đến và cung cấp dịch vụ du lịch.

Bà Lê Thị Bé Bảy, cố vấn Hợp tác xã Du lịch nông nghiệp Cồn Sơn cho rằng: Trong bối cảnh hiện nay, chuyển đổi số không còn đơn thuần là hoạt động ứng dụng công nghệ mà đã trở thành giải pháp quan trọng giúp các điểm đến du lịch cộng đồng duy trì năng lực cạnh tranh. Đối với Hợp tác xã Du lịch Nông nghiệp Cồn Sơn, chuyển đổi số có thể giúp nâng cao hiệu quả quản lý, giảm áp lực nhân sự, chuẩn hóa dữ liệu, cải thiện khả năng tiếp cận khách hàng và tăng cường nhận diện thương hiệu.

Bà Lương Thị Quỳnh, Phó Giám đốc Công ty Du lịch Vietravel, Chi nhánh Cần Thơ đề xuất thiết lập cơ chế liên kết vùng thực chất để hình thành các trục tuyến du lịch liên tỉnh đột phá theo chủ đề; tập trung giải pháp định vị Cần Thơ là trung tâm điều phối và kết nối du lịch trải nghiệm ESG (Môi trường - Xã hội - Quản trị) toàn vùng; tiêu chuẩn hóa ESG cho mạng lưới du lịch cộng đồng và du lịch sinh thái. Trong kỷ nguyên của du lịch thông minh, Vietravel nhận thấy cần đẩy mạnh ứng dụng nền tảng công nghệ số để tích hợp, số hóa toàn bộ tài nguyên du lịch địa phương.

Đại diện hợp tác xã du lịch nông nghiệp Cồn Sơn nêu giải pháp chuyển đổi số. Ảnh: Nguyễn Hằng - TTXVN

Bên cạnh việc đánh giá thực trạng tài nguyên, sản phẩm và chất lượng điểm đến du lịch thành phố Cần Thơ, các chuyên gia, nhà quản lý, doanh nghiệp du lịch cũng phân tích cơ hội, thách thức trong quá trình ứng dụng công nghệ số và xây dựng du lịch thông minh; đề xuất các giải pháp phát triển điểm đến gắn với chuyển đổi số, liên kết vùng và nâng cao năng lực cạnh tranh của du lịch trong giai đoạn mới; định vị và xây dựng thương hiệu cho doanh nghiệp du lịch Cần Thơ. Các đại biểu đề xuất việc tháo gỡ khó khăn nhằm nâng cao hiệu quả quản lý điểm đến, từng bước xây dựng hệ sinh thái du lịch thông minh, hiện đại và phát triển bền vững.

Việc đánh giá toàn diện thực trạng điểm đến, nhận diện những cơ hội, thách thức cũng như đẩy mạnh ứng dụng chuyển đổi số trong lĩnh vực du lịch có ý nghĩa quan trọng, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý điểm đến, nâng cao chất lượng dịch vụ, kết nối doanh nghiệp và nâng cao trải nghiệm của khách du lịch./.