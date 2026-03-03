Đệ nhất Phu nhân Mỹ chủ trì phiên họp HĐBA LHQ

Đệ nhất phu nhân Mỹ Melania Trump chủ trì cuộc họp HĐBA LHQ về trẻ em, giáo dục và công nghệ trong xung đột. Ảnh: TTXVN phát

Theo phóng viên TTXVN tại New York, HĐBA tiến hành phiên thảo luận về vấn đề trẻ em, công nghệ và giáo dục tại các vùng chiến sự, trong bối cảnh xung đột leo thang nguy hiểm ở Trung Đông và cộng đồng quốc tế gia tăng kêu gọi các bên liên quan kiềm chế tối đa. Mỹ - quốc gia giữ cương vị Chủ tịch luân phiên HĐBA tháng 3, đã quyết định cử Đệ nhất Phu nhân Melania Trump chủ trì cuộc họp. Dù lịch sử từng có một số trường hợp Đệ nhất Phu nhân tham dự các cuộc họp của HĐBA, song đây là lần đầu tiên một Đệ nhất Phu nhân đương nhiệm nắm quyền điều hành cuộc họp của cơ quan quyền lực nhất LHQ.

Toàn cảnh phiên họp HĐBA LHQ về trẻ em, giáo dục và công nghệ trong xung đột. Ảnh: TTXVN phát

Phát biểu trên cương vị Chủ tịch, bà Melania Trump nhấn mạnh “hòa bình bền vững chỉ đạt được khi tri thức và sự thấu hiểu được coi trọng đầy đủ trong xã hội và trẻ em được nuôi dưỡng trong một nền văn hóa đề cao trí tuệ sẽ phát triển sự tự tin, khả năng sáng tạo, sự cạnh tranh và duy trì một hệ giá trị sâu sắc”. Đệ nhất Phu nhân Mỹ kêu gọi các nước thành viên HĐBA cam kết hành động để bảo vệ và thúc đẩy quyền giáo dục chất lượng cao cho tất cả mọi người, trong đó có trẻ em, để xây dựng một thế hệ lãnh đạo tương lai biết trân trọng hòa bình thông qua giáo dục.

Phát biểu trước các đại sứ và quan chức ngoại giao, Phó Tổng thư ký LHQ phụ trách chính trị và kiến tạo hòa bình Rosemary DiCarlo đánh giá phiên họp HĐBA diễn ra vào thời điểm “rất quan trọng” khi thế giới đang chứng kiến số lượng các cuộc xung đột vũ trang nhiều nhất kể từ sau Chiến tranh Thế giới thứ hai và số lượng dân thường thiệt mạng cao nhất trong nhiều thập kỷ. Theo bà DiCarlo, trong bất kỳ cuộc xung đột nào, trẻ em luôn là đối tượng bị ảnh hưởng nặng nề nhất và cứ 5 trẻ em thì có 1 em đang phải chạy trốn khỏi các vùng chiến sự. Công nghệ có thể giúp duy trì khả năng tiếp cận giáo dục, nhưng nếu không có các biện pháp bảo vệ, trẻ em chính là đối tượng dễ bị tổn thương nhất.

Theo số liệu của LHQ, thế giới hiện có khoảng 234 triệu trẻ em đang sống trong các khu vực xung đột cần hỗ trợ giáo dục và 85 triệu trẻ em hoàn toàn không được đến trường. Trong bối cảnh đó, “giáo dục số” trở thành kênh thiết yếu đối với trẻ em tại các khu vực xung đột. LHQ kêu gọi các biện pháp bảo vệ mạnh mẽ, đầu tư bền vững và cuối cùng là hòa bình lâu dài để bảo vệ quyền được học tập của các em./.

