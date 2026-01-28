Để mỗi bữa cơm tất niên đều an toàn, và trọn vẹn niềm vui

Gia vị và thực phẩm đóng gói luôn là nhóm mặt hàng “nóng” dịp cuối năm. Nhằm ngăn chặn hàng kém chất lượng thẩm thấu vào thị trường, Đoàn kiểm tra liên ngành tỉnh Quảng Ngãi (gồm Cảnh sát môi trường, Quản lý thị trường và ngành Y tế) đã triển khai giám sát trực tiếp tại các đầu mối phân phối lớn.

Lực lượng chức năng kiểm tra mặt hàng bánh kẹo Tết. Ảnh: Đinh Hương - TTXVN

Tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Hưng Thịnh (phường Nghĩa Lộ), đơn vị chủ lực kinh doanh gia vị, Đoàn không chỉ hậu kiểm hóa đơn mà còn trực tiếp "khui" các lô hàng để đối chiếu số lô sản xuất với hồ sơ công bố chất lượng. Việc siết chặt tại các đại lý lớn được xem là giải pháp căn cơ, giúp ngăn chặn từ xa hàng giả, hàng nhái trước khi chúng được "xé lẻ" về các chợ vùng sâu, vùng xa.

Ông Lê Hoàng Chương, Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Hưng Thịnh khẳng định: “Chúng tôi thực hiện nghiêm ngặt quy trình nhập trước - xuất trước và chỉ phân phối hàng có chứng từ rõ ràng. Đây là cách để bảo vệ uy tín doanh nghiệp trước áp lực thị trường”.

Tại các hệ thống bán lẻ hiện đại như Bách Hóa Xanh, công tác kiểm tra gắt gao hơn. Đoàn tập trung đo nhiệt độ tủ mát bảo quản thực phẩm tươi sống và lấy mẫu ngẫu nhiên rau, thịt, cá để xét nghiệm nhanh hàm lượng hàn the, dư lượng thuốc bảo vệ thực vật.

Chị Trịnh Thị Bảo Quyên, Quản lý Bách Hóa Xanh tỉnh Quảng Ngãi cho biết, đơn vị áp dụng quy trình hủy hàng dưới sự giám sát của camera nếu thực phẩm tươi sống quá hạn bán trong ngày, đảm bảo tiêu chuẩn tươi mới cao nhất.

Điểm mới trong đợt cao điểm năm nay là sự chuyển dịch trọng tâm về cấp cơ sở. Theo phương châm “gần dân, sát địa bàn”, các tổ kiểm tra xã, phường đã chủ động rà soát từng hộ kinh doanh nhỏ lẻ, tiệm tạp hóa cổng trường học và các bếp ăn tập thể.

Tại xã Thọ Phong, qua kiểm tra các cơ sở sản xuất thực phẩm Tết, lực lượng chức năng đã chỉ rõ các lỗi phổ biến như: Thiếu giấy khám sức khỏe định kỳ cho lao động hoặc chưa cập nhật kiến thức an toàn thực phẩm. Ông Trương Công Hòa, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Thọ Phong cho biết, địa phương đặc biệt lưu ý các sạp đồ khô, dưa muối, giò chả tự làm tại chợ vì những mặt hàng không nhãn mác này tiềm ẩn nguy cơ nấm mốc và phụ gia độc hại.

Ông Nguyễn Văn Thịnh, Chi cục trưởng Chi cục An toàn thực phẩm tỉnh Quảng Ngãi nhấn mạnh: "Năm nay, sự vào cuộc quyết liệt của cấp cơ sở đã giúp "phủ kín" những kẽ hở mà các đoàn tuyến tỉnh khó bao quát hết. Quan điểm của chúng tôi là kiểm tra tận gốc, xử lý nghiêm, không có vùng cấm đối với các nhóm hàng nguy cơ cao như rượu, thịt, bánh kẹo”.

Bên cạnh việc xử phạt, công tác “cầm tay chỉ việc” cũng được thực hiện ngay tại hiện trường. Cán bộ y tế trực tiếp hướng dẫn tiểu thương cách đọc nhãn phụ hàng nhập khẩu và bảo quản tách biệt thực phẩm sống - chín.

Cuộc ra quân quy mô lớn từ “đầu nguồn” đến “tuyến cuối” của ngành chức năng Quảng Ngãi đang góp phần bảo vệ sức khỏe cộng đồng, để mỗi mâm cơm cúng gia tiên, mỗi bữa tiệc tất niên của người dân đều an toàn và trọn vẹn niềm vui./.