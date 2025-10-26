Để Công ước Hà Nội sớm có hiệu lực

Các đại biểu thảo luận tại hội thảo. Ảnh: Tuấn Anh - TTXVN

Tại phiên thảo luận, đại diện 62 quốc gia và tổ chức quốc tế đã tham gia đóng góp ý kiến, khẳng định tội phạm mạng là một lĩnh vực đang phát triển nhanh chóng và không một quốc gia nào có thể đơn phương giải quyết mối đe dọa này. Các đại biểu kêu gọi tất cả các quốc gia cần tham gia ký kết và phê chuẩn Công ước, để phát huy hiệu quả thực sự trong cuộc chiến chống tội phạm mạng toàn cầu; thúc đẩy sự hợp tác hướng tới một không gian số an toàn và nhân văn trên toàn thế giới.

Thứ trưởng Bộ Công an Việt Nam, Thượng tướng Phạm Thế Tùng cho biết, sáng 25/10, với trên 1.000 đại biểu, từ hơn 110 đoàn quốc gia và các tổ chức quốc tế tham dự, Hội nghị đã chứng kiến khoảnh khắc lịch sử khi đại diện 69 quốc gia đặt bút ký Công ước Hà Nội với nghi thức trọng thể nhất; thể hiện nguyện vọng, quyết tâm và nhu cầu tăng cường hợp tác quốc tế và mong muốn thúc đẩy khuôn khổ pháp lý toàn cầu để phòng, chống tội phạm mạng.



Đặc biệt, những phát biểu của các Lãnh đạo cấp cao của Việt Nam như Tổng Bí thư Tô Lâm, Chủ tịch nước Lương Cường, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, đã khẳng định quyết tâm của Việt Nam để Công ước sớm có hiệu lực với sự tham gia của tất cả các quốc gia, đảm bảo không ai bị bỏ lại phía sau. Tất cả vì tình đoàn kết quốc tế trong công cuộc bảo vệ không gian mạng an toàn, lành mạnh và bền vững.



Cùng với đó, Thượng tướng Phạm Thế Tùng cho biết, tại phiên thảo luận toàn thể chiều 25/10, Hội nghị đã được lắng nghe 19 phát biểu của đại diện các quốc gia, trong đó các nước đã đề cao vai trò của Công ước như một bước tiến quan trọng trong việc xây dựng khuôn khổ pháp lý toàn cầu đầu tiên nhằm điều phối những nỗ lực chung ứng phó với tội phạm mạng.



Nhiều quốc gia đã sẵn sàng cam kết về phòng, chống tội phạm mạng, hợp tác quốc tế trong chia sẻ thông tin, bằng chứng, xây dựng tiêu chuẩn chung về quản lý không gian mạng với những đề xuất cụ thể. Trong đó, các nước phát triển đã có những cam kết về việc nâng cao năng lực, hỗ trợ kỹ thuật theo đề xuất của các nước đang phát triển.