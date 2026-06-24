Đẩy nhanh xây dựng 1.000 căn nhà cho hộ nghèo và gia đình chính sách

Đảng ủy, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Long Điền cùng các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn thực hiện nghi thức khởi công xây dựng nhà ở. Ảnh: TTXVN phát

Tại xã Long Điền, 10 căn nhà vừa được tổ chức khởi công xây dựng cho hộ nghèo, cận nghèo là đồng bào dân tộc Khmer. Đây là những căn nhà nằm trong Kế hoạch số 314/KH-UBND ngày 1/6/2026 của UBND tỉnh và Kế hoạch số 76/KH-MTTQ ngày 2/6/2026 của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cà Mau về triển khai xây dựng 1.000 căn nhà cho các đối tượng khó khăn.

Chủ tịch UBND xã Long Điền Nguyễn Hồng Cẩm chia sẻ: Xây nhà mới cho người nghèo không chỉ giúp họ cải thiện điều kiện sống, mà còn tạo nền tảng cho sự phát triển bền vững. Mỗi căn nhà xây mới được hỗ trợ 80 triệu đồng, bảo đảm tiêu chuẩn “3 cứng”, gồm nền cứng, khung - tường cứng và mái cứng; bảo đảm chất lượng, độ bền và an toàn trong quá trình sử dụng. Xã cũng ưu tiên xây dựng nhà tiêu hợp vệ sinh nhằm góp phần nâng cao điều kiện sinh hoạt, bảo vệ sức khỏe cho người dân. Tính đến cuối tháng 6/2026, xã Long Điền đã khởi công xây dựng 14 căn nhà cho các đối tượng khó khăn về nhà ở, trong đó có 1 căn đã hoàn thành, được nghiệm thu và đưa vào sử dụng.

Gia đình ông Trịnh Thanh Dũng ở ấp Thạnh Trị là một hộ được xét xây dựng nhà cho hộ nghèo, cận nghèo là đồng bào dân tộc Khmer đợt I, năm 2006 của xã Long Điền. Ông cho biết: Gia đình còn nhiều khó khăn, chủ yếu đi làm thuê, thu nhập bấp bênh nên không có khả năng xây dựng nhà mới. Gia đình sẽ đóng góp thêm để căn nhà thêm khang trang, bền chắc.



Tại Xã Hưng Hội, việc triển khai xây dựng nhà cho hộ nghèo và gia đình chính sách đang được thực hiện khẩn trương. Ông Nguyễn Hoàng Em, Phó Chủ tịch UBND xã Hưng Hội cho biết: Qua thống kê, địa phương có 13 trường hợp được hỗ trợ. Các đơn vị chức năng khẩn trương làm việc với các hộ gia đình để sớm triển khai xây dựng. Cùng với việc đẩy nhanh tiến độ, xã Hưng Hội đặc biệt chú trọng chất lượng công trình, giúp người dân có được mái ấm kiên cố. Xã sẽ vận động thêm ngày công lao động, giúp các gia đình giảm bớt chi phí xây dựng.



Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Cà Mau Nguyễn Văn Khởi cho biết, những năm qua, công tác xóa đói, giảm nghèo ở tỉnh đã đạt nhiều kết quả tích cực, giúp hàng chục nghìn hộ dân có điều kiện vươn lên thoát nghèo, từng bước ổn định cuộc sống. Nhưng ở tỉnh vẫn còn trên 3.000 hộ nghèo, hơn 7.000 hộ cận nghèo cần được hỗ trợ nhà ở và điều kiện sinh hoạt.



Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau Ngô Vũ Thăng cho biết: UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 314/KH-UBND về triển khai thực hiện hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở cho các đối tượng gặp khó khăn về nhà ở năm 2026, cụ thể hóa chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về bảo đảm an sinh xã hội, hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo và con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học đang gặp khó khăn về nhà ở. Tỉnh sẽ hỗ trợ xây mới và sửa chữa 1.069 căn nhà ở tỉnh, bảo đảm “3 cứng”.

Đối tượng được hỗ trợ gồm hộ nghèo, hộ cận nghèo theo kết quả rà soát năm 2025 đã được UBND tỉnh phê duyệt và hộ là con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học. Tổng số nhà được hỗ trợ là 1.069 căn, gồm 949 căn xây mới và 120 căn sửa chữa. Mức hỗ trợ xây mới là 80 triệu đồng/căn, mức hỗ trợ sửa chữa là 40 triệu đồng/căn. Bên cạnh nguồn hỗ trợ của Nhà nước, tỉnh khuyến khích huy động thêm các nguồn lực xã hội hóa, nguồn đối ứng từ hộ gia đình và ưu tiên xây dựng nhà tiêu hợp vệ sinh. Tổng kinh phí thực hiện chương trình trên 80 tỷ đồng. Thời gian hoàn thành trong quý III/2026.



UBND tỉnh giao Sở Xây dựng chủ trì tổ chức thực hiện; hướng dẫn tiêu chí nhà ở, kiểm tra, giám sát tiến độ và chất lượng công trình. Các sở, ngành liên quan, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh và UBND các xã, phường có trách nhiệm phối hợp rà soát đối tượng, huy động nguồn lực, tổ chức thực hiện và giám sát quá trình triển khai theo đúng quy định.

Các xã, phường rà soát, lập danh sách hỗ trợ bảo đảm khách quan, chính xác, đúng đối tượng, không trùng lặp với các chương trình hỗ trợ khác; tăng cường kiểm tra, giám sát, bảo đảm việc hỗ trợ nhà ở được thực hiện đúng quy định, không để xảy ra thất thoát, lãng phí, tham nhũng hoặc tiêu cực trong quá trình thực hiện./.