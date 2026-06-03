Đẩy nhanh tiến độ dự án hạ tầng giao thông kết nối vùng Thủ đô

Kiểm tra thực tế tại dự án và làm việc với các đơn vị liên quan tại phường Xuân Hòa (địa phương còn khối lượng lớn mặt bằng chưa được bàn giao), Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ Quách Tất Liêm nhấn mạnh: Đây là dự án hạ tầng giao thông trọng điểm, có vai trò quan trọng trong tăng cường liên kết vùng, mở rộng không gian phát triển và tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Vì vậy, các sở, ngành và địa phương phải xác định công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, tập trung cao độ nhân lực, nguồn lực để tháo gỡ dứt điểm các khó khăn, vướng mắc, bảo đảm hoàn thành toàn bộ công tác giải phóng mặt bằng theo đúng tiến độ đã đề ra.

Bí thư Đảng ủy phường Xuân Hòa Nguyễn Việt Phương phát biểu tại buổi làm việc với đoàn công tác của UBND tỉnh Phú Thọ. Ảnh: Hoàng Hùng - TTXVN

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu xã Bình Tuyền khẩn trương rà soát quy trình, thủ tục hỗ trợ cây trồng trên đất rừng sản xuất; đẩy nhanh việc kê khai, kiểm đếm tài sản trong phạm vi thu hồi đất. Phường Xuân Hòa, cần sớm thành lập Hội đồng xác định nguồn gốc đất, tổ chức đối thoại với người dân, thực hiện công khai, minh bạch các trình tự, thủ tục bồi thường, hỗ trợ theo đúng quy định của pháp luật. Sở Nông nghiệp và Môi trường Phú Thọ hướng dẫn cụ thể quy trình xử lý đối với các trường hợp chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; đồng thời làm rõ phương án xử lý cây cối, công trình cải tạo đất đối với các trường hợp xâm canh, tạo cơ sở để các địa phương đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng.

Đường Vành đai 5 - Vùng Thủ đô là tuyến giao thông có ý nghĩa quan trọng trong kết nối các địa phương khu vực Thủ đô và các tỉnh lân cận, góp phần giảm tải cho hệ thống giao thông hướng tâm và tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội. Trên địa bàn tỉnh Phú Thọ, dự án hạ tầng giao thông kết nối vùng Thủ đô được triển khai tại khu vực Vĩnh Phúc cũ, với tổng chiều dài khoảng 26,7 km, gồm 9 km thuộc tuyến đường Vành đai 5 - Vùng Thủ đô Hà Nội và khoảng 17,7 km tuyến đường ven chân núi Tam Đảo kết nối với các tuyến giao thông đối ngoại trong khu vực. Dự án có tổng mức đầu tư 1.800 tỷ đồng, được thực hiện trong giai đoạn 2021 - 2027. Đến nay, dự án đã giải ngân 1.051 tỷ đồng trên tổng số 1.570 tỷ đồng vốn đã được bố trí, đạt 67%.

Theo báo cáo của Ban Quản lý dự án khu vực Vĩnh Phúc, đến hết tháng 5/2026, các địa phương có dự án đi qua mới giải phóng được 79,1 ha trên tổng số 133,2 ha diện tích cần thu hồi, đạt khoảng 60%; bàn giao khoảng 15 km trên tổng chiều dài 25 km cho chủ đầu tư và các nhà thầu thi công. Hiện dự án còn khoảng 10 km tuyến chưa được bàn giao mặt bằng. Trong đó, phường Xuân Hòa còn khoảng 23 ha, xã Bình Tuyền còn khoảng 19,3 ha và xã Đại Đình còn 5,56 ha chưa hoàn thành giải phóng mặt bằng theo tiến độ được giao. Riêng xã Tam Dương Bắc đã hoàn thành công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng và bàn giao toàn bộ 1,8 km tuyến qua địa bàn cho chủ đầu tư. Hai xã Bình Xuyên và Tam Đảo cơ bản đáp ứng tiến độ theo yêu cầu của tỉnh.

Theo các địa phương có dự án đi qua, công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng vẫn gặp nhiều khó khăn, vướng mắc do việc xác định giá đất và lập phương án bồi thường đối với đất phi nông nghiệp còn chậm. Bên cạnh đó, công tác tái định cư còn nhiều khó khăn; nhu cầu đất đắp phục vụ dự án khoảng 700.000 m³ trong khi nguồn cung vật liệu khan hiếm, giá thành cao hơn nhiều so với dự toán.

Chủ tịch UBND phường Xuân Hòa Đào Anh Dũng báo cáo tiến độ bồi thường, giải phóng mặt bằng Dự án đường Vành đai 5 tại buổi làm việc với đoàn công tác của UBND tỉnh Phú Thọ. Ảnh: Hoàng Hùng - TTXVN

Tại buổi làm việc, lãnh đạo Ban Quản lý dự án khu vực Vĩnh Phúc và các địa phương tỉnh Phú Thọ kiến nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ sớm tổ chức tiếp nhận diện tích đất do Ban Quản lý Vườn quốc gia Tam Đảo bàn giao cho các xã Đại Đình, Đạo Trù và Bình Tuyền; sớm ban hành bảng giá đất làm cơ sở thực hiện bồi thường đối với đất phi nông nghiệp; hướng dẫn cụ thể việc hỗ trợ cây cối, công trình cải tạo đất đối với các trường hợp xâm canh.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quách Tất Liêm yêu cầu các sở, ngành, địa phương tăng cường phối hợp, chủ động tháo gỡ khó khăn ngay từ cơ sở, không để các vướng mắc kéo dài ảnh hưởng đến tiến độ dự án; phấn đấu hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng trước ngày 30/6/2026 theo chỉ đạo của tỉnh, tạo điều kiện để các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công, sớm phát huy hiệu quả đầu tư của dự án./.