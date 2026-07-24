Đẩy mạnh tuyên truyền các quyết sách lớn của Trung ương, đưa Nghị quyết vào cuộc sống

Quang cảnh Hội nghị. Ảnh: Hải Ngọc - TTXVN

Tại Hội nghị, các đại biểu đã nghe đồng chí Nguyễn Xuân Ánh, Ủy viên Ban Thường vụ, thực hiện nhiệm vụ Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy Bộ Ngoại giao; Phó Giáo sư, Tiến sĩ Lê Đình Tĩnh, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Vụ trưởng Vụ Chính sách đối ngoại, Bộ Ngoại giao báo cáo một số kết quả nổi bật trong công tác đối ngoại của Việt Nam và tình hình thế giới thời gian gần đây...



Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo và Dân vận Đảng ủy Chính phủ Hà Thị Trang triển khai Chỉ thị số 07-CT/TW của Bộ Chính trị về "Đẩy mạnh học tập, thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh trong giai đoạn phát triển mới". Đồng chí nhấn mạnh đây là nhiệm vụ có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đòi hỏi các cấp ủy, tổ chức đảng, mỗi cán bộ, đảng viên phải cụ thể hóa bằng những việc làm thiết thực, góp phần xây dựng Đảng và hệ thống chính trị ngày càng trong sạch, vững mạnh.



Để tiếp tục phát huy hiệu quả công tác tuyên truyền miệng trong thời gian tới, đồng chí Hà Thị Trang đề nghị đội ngũ báo cáo viên, ban tuyên giáo và dân vận các đảng ủy trực thuộc Đảng ủy Chính phủ tuyên truyền sâu rộng kết quả và Nghị quyết Hội nghị lần thứ 3 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV, làm rõ ý nghĩa của Hội nghị trong việc xem xét, quyết định những vấn đề quan trọng nhằm triển khai Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, xây dựng Đảng, hệ thống chính trị và phát triển đất nước trong giai đoạn mới; tập trung làm rõ những nội dung mới, những quyết sách lớn của Trung ương nhằm cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng; gắn tuyên truyền với việc xây dựng chương trình, kế hoạch hành động của từng cấp ủy, cơ quan, đơn vị, bảo đảm nghị quyết nhanh chóng đi vào cuộc sống.

Phó Trưởng ban thường trực Ban Tuyên giáo và Dân vận Đảng ủy Chính phủ Hà Thị Trang phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: Hải Ngọc - TTXVN

Cùng với đó đẩy mạnh tuyên truyền việc triển khai Chỉ thị số 07-CT/TW của Bộ Chính trị; gắn việc học tập, thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh trong giai đoạn phát triển mới với thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị; chú trọng phát hiện, nhân rộng các mô hình hay, cách làm sáng tạo, các điển hình tiên tiến; đồng thời kiên quyết đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, phản bác các quan điểm sai trái, thông tin xấu độc trên không gian mạng.



Đồng chí Hà Thị Trang nhấn mạnh yêu cầu tuyên truyền 8 nhóm nhiệm vụ trọng tâm được đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chỉ đạo tại Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 6/2026 và Hội nghị trực tuyến Chính phủ với các địa phương; đặc biệt là tuyên truyền mạnh mẽ thông điệp của đồng chí Bí thư Đảng ủy, Thủ tướng Chính phủ: Biến ý chí thành hành động, biến quyết sách thành kết quả; nói là làm, làm ngay, làm đúng, làm quyết liệt, làm đến cùng và làm có hiệu quả.



Tập trung tuyên truyền những nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, cải cách thể chế, chuyển đổi số, phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo; các giải pháp tháo gỡ điểm nghẽn, khơi thông nguồn lực, tạo động lực tăng trưởng, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển năm 2026 theo chỉ đạo của Trung ương, Chính phủ và Đảng ủy Chính phủ.



Tiếp tục thông tin đầy đủ, kịp thời các hoạt động đối ngoại của Đảng và Nhà nước; thành tựu đối ngoại, hội nhập quốc tế, góp phần củng cố niềm tin, nâng cao vị thế, uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế; đồng thời lan tỏa hình ảnh đất nước, con người Việt Nam hòa bình, ổn định, phát triển và hội nhập.



Tuyên truyền, phản ánh diễn biến, kết quả vòng Chung khảo Hội thi Báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi toàn quốc năm 2026. Khẳng định đây là đợt sinh hoạt chính trị - nghiệp vụ quan trọng của các lực lượng làm công tác tuyên truyền miệng, góp phần xây dựng đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên bản lĩnh, nhạy bén, làm chủ công nghệ, chủ động định hướng thông tin, đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, củng cố niềm tin, tạo đồng thuận xã hội trong thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng.



Tiếp tục tuyên truyền kết quả bước đầu về Cuộc thi chính luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong Đảng bộ Chính phủ lần thứ 2, năm 2026 (với gần 9.000 bài dự thi); phản ánh sự tham gia tích cực, trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên và người lao động trong toàn Đảng bộ; tăng cường tuyên truyền về Lễ tổng kết, trao giải Cuộc thi, các tác phẩm tiêu biểu, tiếp tục lan tỏa ý nghĩa, giá trị của Cuộc thi và nâng cao nhận thức, trách nhiệm trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.



Đội ngũ báo cáo viên cần tiếp tục phát huy vai trò là lực lượng nòng cốt trên mặt trận tư tưởng; chủ động nắm chắc tình hình tư tưởng, dư luận trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động; kịp thời phát hiện, giải quyết hiệu quả những vấn đề phát sinh ngay từ cơ sở; tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, chủ động đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, thông tin xấu, độc trên không gian mạng.



Nhấn mạnh những tháng cuối năm 2026 còn rất nhiều nhiệm vụ quan trọng, đồng chí Hà Thị Trang đề nghị các báo cáo viên Đảng ủy Chính phủ, ban tuyên giáo và dân vận các đảng ủy trực thuộc tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, chủ động, sáng tạo, đổi mới nội dung, phương thức tuyên truyền; bảo đảm thông tin nhanh, chính xác, có định hướng, góp phần tạo sự thống nhất trong nhận thức và hành động, củng cố niềm tin, tạo sự đồng thuận xã hội, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ Chính phủ và của từng cơ quan, đơn vị./.