Đẩy mạnh số hóa dữ liệu nghề cá tại thành phố Cần Thơ

Xuất khẩu thủy sản là thế mạnh của Cần Thơ. Ảnh: Nguyễn Luân/ Báo ảnh Việt Nam

Thay vì phải mất nhiều thời gian đến trực tiếp Ban quản lý Cảng cá Trần Đề thực hiện quy trình thủ tục khai báo thì trước khi tàu cập cảng 1 giờ, anh Lê Hoài Thương, ấp Cảng (xã Trần Đề) chỉ cần thao tác khai báo qua phần mềm eCDT VN (hay còn gọi là hệ thống truy xuất nguồn gốc thủy sản điện tử) được cài đặt trên thiết bị điện thoại di động.

Với việc tích hợp nhiều nội dung quan trọng về sản lượng đánh bắt, vùng biển đánh bắt,... phần mềm eCDT VN không chỉ hỗ trợ anh Thương giải quyết thủ tục hành chính liên quan mọi hoạt động của tàu cá một cách nhanh chóng, thuận lợi mà còn giúp bộ phận quản lý Cảng cá Trần Đề tiết kiệm thời gian trong việc kiểm tra, giám sát và xác nhận các thủ tục đối với các tàu có nhu cầu xuất, nhập Cảng.

Anh Lê Hoài Thương chia sẻ, việc khai báo thông tin trên phần mềm trước thời gian tàu cập giúp Ban quản lý cảng nắm được thông tin tàu để liên hệ, sắp xếp cho tàu cập cảng. "Nếu trước kia thì tôi mất thời gian chờ đợi do phải lên cảng để đăng ký trước, còn giờ thì không cần nữa", anh Thương nói.

Xác định việc phân loại, đăng ký, đăng kiểm, cấp hoặc gia hạn giấy phép cho tàu cá đủ điều kiện hoạt động là một trong những giải pháp quan trọng giúp quản lý chặt chẽ hoạt động nghề cá trên địa bàn thành phố, các đơn vị liên quan đã phối hợp cập nhật đầy đủ dữ liệu của 100% tàu cá và căn cước công dân của chủ tàu vào cơ sở dữ liệu quốc gia nghề cá (VNFishbase) và cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư (VneID).

Ngoài ra, thay vì chỉ gửi tin nhắn gián tiếp qua SMS, hiện Chi cục Thủy sản và Kiểm ngư tành phố Cần Thơ đã ứng dụng hệ thống cảnh báo tự động trực tiếp đến các chủ tàu và thuyền trưởng qua website và tin nhắn SMS trên điện thoại thông minh, nhằm kịp thời xử lý sự cố tàu cá mất kết nối tín hiệu thiết bị giám sát hành trình khi đang hoạt động trên biển.

Theo ông Lư Tấn Hòa, Phó Chi cục trưởng Chi cục Thủy sản và Kiểm ngư thành phố Cần Thơ, trước đây khi gửi tin nhắn qua SMS, do bận công việc nên chủ tàu cá có thể bị trôi tin nhắn và không biết. Nhưng khi gửi cảnh báo trực tiếp, ngay sau khi có tin nhắn, điện thoại của người dân sẽ tự reo. Qua đó, người dân sẽ biết lực lượng chức năng thông báo tàu cá đang bị mất kết nối.

Việc ứng dụng công nghệ số mang lại nhiều hiệu quả tích cực, giúp nâng cao năng lực quản lý đội tàu, ngăn chặn và xử lý kịp thời tàu cá có nguy cơ vi phạm IUU. Đồng thời, góp phần tăng tính minh bạch trong truy xuất nguồn gốc thủy sản phục vụ cho xuất khẩu.

Là địa phương có hoạt động nghề cá phát triển với đội tàu đánh bắt 784 chiếc, thành phố Cần Thơ hiện đang chú trọng siết chặt quản lý nhằm xử lý dứt điểm tình trạng tàu cá có nguy cơ vi phạm IUU. Để thực hiện thành công việc số hóa toàn diện trong hoạt động khai thác, đánh bắt thủy sản, thành phố Cần Thơ vẫn đang tập trung tháo gỡ các “điểm nghẽn” liên quan hạ tầng, kỹ thuật. Song song đó, thành phố tăng cường tuyên truyền nâng cao nhận thức, thay đổi tư duy từ chính ngư dân trực tiếp tham gia đánh bắt trên biển.

Ông Phạm Văn Hứa, Giám đốc Ban quản lý Cảng cá Trần Đề (thành phố Cần Thơ) cho biết, hiện nay các tàu cá đã được lắp đặt thiết bị giám sát hành trình cũng như định vị GPS, nhật ký điện tử. Các thiết bị này cần phải được đồng bộ từ tàu đến các cơ sở thu mua, doanh nghiệp chế biến, hệ thống trung tâm để Ban quản lý Cảng cá có thể dễ dàng quản lý dữ liệu này. Đối với các thiết bị cũng cần tránh tình trạng bị hư hỏng. Ngoài ra, cơ quan chức năng thường xuyên mở các lớp đào tạo, tập huấn để ngư dân thành thạo thực hiện số hóa trong hoạt động khai thác thủy sản...

Hiện thành phố Cần Thơ có khoảng 30.000 lao động hoạt động trong lĩnh vực khai thác, đánh bắt thủy sản. Mỗi năm, sản lượng thủy sản khai thác của thành phố Cần Thơ đạt trên 60.000 tấn. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số, từng bước hướng đến số hóa không chỉ giúp địa phương thực hiện tốt một trong những nội dung được Ủy ban Châu Âu (EC) khuyến nghị trong chống khai thác IUU mà còn là nền tảng quan trọng để Cần Thơ từng bước tái cấu trúc hoạt động nghề cá, chung tay phát triển ngành thủy sản theo hướng minh bạch, trách nhiệm./.