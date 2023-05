Đẩy mạnh quảng bá hàng không, du lịch Việt Nam tại Hàn Quốc

Đại sứ Việt Nam tại Hàn Quốc Nguyễn Vũ Tùng phát biểu tại sự kiện. Ảnh: Khánh Vân-PV TTXVN tại Hàn Quốc

Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, phát biểu tại sự kiện, ông Nguyễn Huy Đức, Trưởng chi nhánh Vietnam Airlines tại Hàn Quốc, cho biết đây là năm thứ hai Vietnam Airlines phối hợp cùng tập đoàn Sun Group và đối tác mới là khách sạn Caravelle tổ chức sự kiện này tại Hàn Quốc nhằm nhấn mạnh lại tiềm năng rất lớn về du lịch, đi lại trao đổi giao thương giữa Việt Nam – Hàn Quốc, cùng năng lực phục vụ, các điểm đến hấp dẫn và chính sách giá, hỗ trợ linh hoạt mà Vietnam Airlines và các đối tác về du lịch, khách sạn đang cùng nhau hợp tác đưa đến cho khách hàng những lựa chọn trải nghiệm di chuyển, nghỉ dưỡng tối ưu nhất. Đây là cơ hội để các đối tác, khách hàng quan trọng ở Hàn Quốc được nghe giới thiệu về các sản phẩm du lịch chất lượng. Sau đó, các khách hàng, đối tác của các công ty sẽ có các thông tin cần thiết để tạo ra các sản phẩm du lịch chất lượng giới thiệu cho thị trường Hàn Quốc, từ đó có thể lôi cuốn được khách hàng Hàn Quốc đến Việt Nam du lịch.

Ông Nguyễn Huy Đức cho biết trong thời gian vừa qua, Vietnam Airlines là một trong những hãng hàng không sớm khôi phục chặng đường bay. Với việc mở lại đường bay giữa Incheon và Nha Trang cuối năm 2022, Vietnam Airlines đã khôi phục hoàn toàn các chuyến bay so với thời kỳ trước dịch COVID-19. Trong năm 2023, một trong những mục tiêu mà Vietnam Airlines đặt ra là tiếp tục phát triển thị trường, thu hút thêm khách du lịch đến với Việt Nam. Thông qua những sự kiện quảng bá du lịch lần này, Vietnam Airlines muốn khẳng định, giới thiệu với đối tác Hàn Quốc rằng Việt Nam là điểm đến hấp dẫn, an toàn.

Phát biểu chúc mừng sự kiện, Đại sứ Việt Nam tại Hàn Quốc Nguyễn Vũ Tùng nhấn mạnh, cùng với sự phát triển sâu rộng của quan hệ song phương trên các lĩnh vực ngoại giao, quốc phòng, khoa học và công nghệ, đầu tư và thương mại, giao lưu nhân dân ngày càng đóng vai trò quan trọng trong tổng thể quan hệ Việt Nam - Hàn Quốc. Giai đoạn hậu COVID-19, lượng khách du lịch Hàn Quốc đến Việt Nam ngày càng tăng. Năm 2022, trên 3,66 triệu lượt khách du lịch quốc tế đến Việt Nam, trong đó du khách Hàn Quốc chiếm tỷ lệ cao nhất với 26,4%, tương đương hơn 965.000 lượt người. Khoảng 185.000 lượt người Việt Nam đã đến thăm Hàn Quốc trong năm 2022 và chỉ trong quý I/2023, Hàn Quốc đã đón 83.000 lượt khách từ Việt Nam. Du lịch đã tạo nền tảng cho sự phát triển quan hệ chính thức bằng cách thúc đẩy sự hiểu biết tốt hơn giữa nhân dân hai nước Việt Nam – Hàn Quốc; đồng thời mở ra cơ hội trao đổi thương mại, đầu tư, giáo dục cũng như quảng bá văn hóa, ẩm thực và các sản phẩm khác giữa Việt Nam và Hàn Quốc. Chính các doanh nghiệp như Vietnam Airlines, Sun Group, Caravelle là cầu nối bền vững giúp thúc đẩy du lịch và giao lưu nhân dân giữa Việt Nam và Hàn Quốc.

Đại sứ Du lịch Việt Nam tại Hàn Quốc, ông Lý Xương Căn cho biết: "Với vai trò Đại sứ du lịch và đại diện cho Tổng cục du lịch Việt Nam tại Hàn Quốc, chúng tôi đã nỗ lực để giới thiệu về Việt Nam đến khách hàng Hàn Quốc. Giờ đây, Việt Nam ngày càng trở nên rất gần gũi và thân thiện với khách hàng Hàn Quốc nên việc giới thiệu về Việt Nam cũng rất thuận lợi. Tình cảm yêu mến Việt Nam vốn có sẵn nên khách hàng Hàn Quốc cũng rất muốn quay lại Việt Nam. Vì thế chúng tôi đang nhanh chóng khôi phục các tuyến du lịch với Việt Nam như trước thời kỳ COVID-19. Cùng với đó, Chính phủ Việt Nam cũng như các công ty du lịch đều chú trọng đến đối tượng khách Hàn Quốc nên việc triển khai thu hút du khách đang diễn tiến thuận lợi. Chúng tôi có mong muốn rằng để thu hút thêm du khách, lĩnh vực du lịch nên chú ý đầu tư thêm để nâng cấp dịch vụ, có thái độ thân thiện hơn với du khách thì nhất định khách Hàn Quốc sẽ tiếp tục đến Việt Nam".

Đến nay, Vietnam Airlines đã khôi phục mạng đường bay tới hầu hết các quốc gia, điểm đến như trước thời điểm dịch COVID-19 (trừ Nga và Myanmar). Riêng các đường bay Hàn Quốc đã khôi phục tất cả các đường bay gồm Seoul - Hà Nội/TP.Hồ Chí Minh, Busan - Hà Nội/TP.Hồ Chí Minh, Seoul - Đà Nẵng/Nha Trang. Hiện tại, Vietnam Airlines đang khai thác 112 chuyến/tuần giữa Hàn Quốc và Việt Nam, tần suất khai thác trong năm 2023 đã phục hồi 100% so với năm 2019. Thị phần của Vietnam Airlines tại thị trường Hàn Quốc trong quý I/2023 đạt 18%, tăng 5% so với năm 2019. Lượng khách du lịch Hàn Quốc 5 tháng đầu năm 2023 đứng đầu trong các thị trường trọng điểm của Vietnam Airlines. Đồng thời, nhờ nỗ lực của toàn hệ thống bán, chi nhánh Hàn Quốc đang dẫn đầu về doanh thu trong tất cả các chi nhánh của Vietnam Airlines ở nước ngoài trong 4 tháng đầu năm 2023. Đây là mức phục hồi doanh thu bằng 97% so với năm 2019.

Thông qua sự kiện Kick-off Sale “Wonderful Vietnam”, Vietnam Airlines mong muốn được tiếp tục làm việc, hợp tác trực tiếp với các đối tác, đại lý Hàn Quốc để thu hút các doanh nhân, người lao động Hàn Quốc đang sinh sống, làm việc tại Việt Nam và du khách Hàn Quốc đến khám phá các điểm đến hấp dẫn hoặc trải nghiệm các sân golf của Việt Nam. Vietnam Airlines sẵn sàng hợp tác với các đối tác Hàn Quốc để khai thác thêm các chuyến bay thường lệ hoặc thuê chuyến đến các điểm du lịch nghỉ dưỡng có bãi biển đẹp của Việt Nam như Đà Nẵng, Nha Trang, Phú Quốc. Cùng với Sun Group, khách sạn Caravelle và nhiều đối tác chiến lược khác của Vietnam Airlines tại Việt Nam, Vietnam Airlines sẵn sàng hợp tác với các đại lý, công ty lữ hành Hàn Quốc đẩy mạnh hơn nữa việc lên kế hoạch và phục vụ các sự kiện du lịch lớn tại Việt Nam.

Sự kiện “Wonderful Vietnam” tại Hàn Quốc đã truyền tải thành công thông điệp về triển vọng hợp tác du lịch giữa Việt Nam và Hàn Quốc cùng sự gắn kết giữa Vietnam Airlines đến với các đối tác, công ty du lịch, đại lý lớn tại Việt Nam và Hàn Quốc, góp phần chuẩn bị tốt nhất cho năm 2023 được dự báo tiếp tục gặp nhiều khó khăn với sự cạnh tranh gắt gao vốn có từ nhiều hãng khai thác và tình trạng dư thừa tải cung ứng trên thị trường./.