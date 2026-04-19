Đẩy mạnh phổ biến pháp luật nước sở tại cho cộng đồng người Việt tại Nhật Bản

Theo phóng viên TTXVN tại Tokyo, sự kiện có sự tham gia của Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Nhật Bản – Phạm Quang Hiệu, lãnh đạo Đại sứ quán, đại diện các bộ phận của TMPD, và khoảng 150 người là đại diện các doanh nghiệp Nhật Bản tiếp nhận lao động Việt Nam, các hội đoàn người Việt Nam tại Nhật Bản, các cơ quan liên quan của Nhật Bản và báo chí sở tại đến đưa tin.

Đại sứ Việt Nam tại Nhật Bản Phạm Quang Hiệu, Trưởng Ban tổ chức phát biểu kết luận hội thảo. Ảnh: Xuân Giao – PV TTXVN tại Nhật Bản

Hội thảo tập trung vào 3 chủ đề lớn, bao gồm tuân thủ pháp luật Nhật Bản, an toàn giao thông và phòng chống thiên tai. Đây là những vấn đề liên quan trực tiếp đến sinh hoạt hằng ngày của mỗi người Việt Nam đang sinh sống tại Nhật Bản, góp phần bảo vệ an toàn cho mọi cá nhân và cộng đồng.

Đặc biệt, đại diện Cơ quan Quản lý xuất nhập cảnh và cư trú Nhật Bản còn giải thích rõ những quy định cơ bản của các luật liên quan đến xuất nhập cảnh và cư trú tại Nhật Bản, truyền đạt những kinh nghiệm giúp người Việt Nam tránh được các bẫy lừa đảo liên quan đến “việc nhẹ lương cao”, hoặc “chỉ cần trả tiền là có thể đến Nhật Bản làm việc”…

Đại diện Cơ quan Quản lý xuất nhập cảnh và cư trú Nhật Bản giải thích những quy định cơ bản của các luật liên quan đến xuất nhập cảnh và cư trú tại Nhật Bản. Ảnh: Xuân Giao - PV TTXVN tại Nhật Bản

Những thông tin được đưa ra tại hội thảo góp phần giúp cộng đồng người Việt Nam hiểu rõ hơn quyền lợi và nghĩa vụ của mình, đồng thời tránh được những vi phạm do thiếu hiểu biết.

Phát biểu khai mạc, ông Nguyễn Sáu - Công sứ Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản, Phó Trưởng ban tổ chức hội thảo, nhấn mạnh: “Trong thời gian qua, cộng đồng người Việt Nam tại Nhật Bản không ngừng phát triển, đóng góp tích cực cho phát triển kinh tế - xã hội Nhật Bản cũng như quan hệ hữu nghị giữa hai nước. Tuy nhiên, vẫn còn một số trường hợp vi phạm pháp luật do thiếu thông tin hoặc chưa hiểu đầy đủ các quy định liên quan. Hội nghị hôm nay nhằm cung cấp cho cộng đồng những thông tin cập nhật về các quy định pháp luật của Nhật Bản. Chúng tôi cam kết sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan của Nhật Bản, đồng hành, hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi để cộng đồng tiếp cận thông tin pháp luật một cách đầy đủ, kịp thời và dễ hiểu”.

Về phía TMPD, ông Nochi Tetsuo - Trưởng Đồn Cảnh sát Yoyogi, đánh giá cao ý nghĩa của hội thảo cũng như vai trò của cộng đồng người Việt Nam tại Nhật Bản. Ông Nochi phát biểu: “Theo khảo sát mới nhất, người Việt Nam chiếm khoảng một phần tư tổng số lao động nước ngoài tại Nhật Bản và đứng đầu về số lượng theo quốc tịch. Trong cơ cấu công nghiệp của Nhật Bản, cộng đồng người Việt Nam đã trở thành một lực lượng không thể thiếu. Hôm nay, chúng tôi tổ chức buổi hội thảo này là nhằm góp phần giúp mọi người có thể sinh sống tại Nhật Bản một cách an toàn và yên tâm. Khi gặp khó khăn, quý vị hãy tìm đến và nhờ sự hỗ trợ của cảnh sát Nhật Bản”.

Đại diện bộ phận an toàn giao thông của TMPD đã giải thích trực tiếp về những thay đổi mới trong luật giao thông đối với xe đạp – loại phương tiện phổ biến đối với lao động Việt Nam tại Nhật Bản. Trong khi đó, bộ phận phòng chống thiên tai cũng giới thiệu các biện pháp đơn giản để giữ an toàn khi xảy ra thảm họa như cách sắp xếp đồ đạc trong nhà để hạn chế thương tích khi xảy ra động đất, cách tạo và sử dụng các phương tiện sơ cứu đơn giản. Tất cả đều là kiến thức tưởng chừng đơn giản, nhưng lại rất thiết thực và hữu ích khi sinh sống tại một đất nước thường xuyên hứng chịu thảm họa thiên nhiên như Nhật Bản.

Phần tham luận tại hội thảo diễn ra hiệu quả khi đại diện các hội đoàn người Việt, doanh nghiệp Nhật Bản đã đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao nhận thức và ý thức tuân thủ pháp luật sở tại phù hợp với cộng đồng.

Tiến sĩ Nguyễn Hồng Sơn, Chủ tịch Liên hiệp hội người Việt Nam tại Nhật Bản, đề xuất chuẩn hóa và số hóa hệ thống tuyên truyền pháp luật tại Nhật Bản thông qua bộ tài liệu song ngữ Việt – Nhật, dễ hiểu và phù hợp từng nhóm đối tượng. Việc phổ biến thông qua đa dạng hình thức như tập huấn trực tiếp, video ngắn, hệ thống tư vấn trực tuyến và mạng lưới hội đoàn địa phương, giúp bất kỳ người Việt nào khi đến Nhật Bản cũng có thể tiếp cận thông tin đúng và đủ.

Trong khi đó, ông Đỗ Quang Ba, Chủ tịch Tổ chức Giao lưu Quốc tế Việt Nam Nhật Bản (FAVIJA), nhấn mạnh việc tận dụng sức mạnh truyền thông số. Thời gian qua, FAVIJA đã phối hợp cùng TMPD và Tổ chức Truyền thông Nhật Việt - HontoTV tổ chức thành công 2 cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật Nhật Bản” với hàng nghìn thí sinh tham gia. Cuộc thi năm nay dự kiến sẽ tiếp tục khởi động vào tháng 6 tới với bộ đề thi cập nhật sát thực tế nhất. Chương trình “Pháp luật Nhật Bản không khó” mà FAVIJA phối hợp cùng HontoTV thực hiện đã trở thành kênh thông tin số tin cậy, chính xác và kịp thời gửi thông tin tới cộng đồng.

Phần “Hỏi và Đáp” diễn ra sôi động khi kiều bào tham dự đưa ra nhiều câu hỏi, thắc mắc và nhận được lời giải thích cẩn thận, cụ thể từ phía cơ quan chức năng cũng như lãnh đạo Đại sứ quán.

Bế mạc hội thảo, Trưởng Ban tổ chức - Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Nhật Bản Phạm Quang Hiệu, nhấn mạnh việc hiểu đúng, hiểu rõ về pháp luật sẽ góp phần tích cực giảm thiểu tình trạng người Việt Nam vi phạm pháp luật tại Nhật Bản, góp phần xây dựng “xã hội cộng sinh” an toàn, an ninh, hài hòa, trong đó người Việt Nam và Nhật Bản cùng sống, cùng làm việc, cùng phát triển. Vì vậy, Đại sứ kêu gọi toàn thể cộng đồng cùng nhau cam kết: “Người Việt Nam tại Nhật Bản – Sống và tuân thủ theo pháp luật Nhật Bản”.

Hội thảo này là một hoạt động trong khuôn khổ những nỗ lực của Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản hướng tới một cộng đồng Việt Nam thân thiện, hòa đồng với cư dân sở tại, góp phần bảo vệ an toàn cho người Việt Nam tại Nhật Bản, cũng như làm đẹp thêm hình ảnh Việt Nam trong con mắt bạn bè Nhật Bản và quốc tế./.