Đẩy mạnh phân cấp và chuyển đổi số trong cải cách thủ tục hành chính

Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: Thu Hiền - TTXVN

Thay mặt Đoàn công tác liên ngành, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thanh Tịnh ghi nhận và đánh giá cao những kết quả mang tính tích cực, chủ động mà thành phố Cần Thơ đã đạt được trong công tác cải cách thủ tục hành chính thời gian qua. Tuy nhiên, trong quá trình xây dựng thể chế, cơ quan tư pháp địa phương cần hết sức linh hoạt, kịp thời rút kinh nghiệm để tránh tình trạng máy móc, không nên quá cầu toàn trong việc đánh giá tác động đối với các quy định mang tính chất cắt giảm thời gian, giảm phiền hà cho doanh nghiệp.

Thời gian tới, công tác kiểm soát thủ tục hành chính tại Cần Thơ cần phải tiếp tục được đẩy mạnh trên tinh thần bám sát các chỉ đạo chiến lược của Trung ương. Thành phố cần quán triệt sâu sắc chỉ đạo của Tổng Bí thư về việc đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, chuyển dịch mạnh mẽ từ phương thức "tiền kiểm" sang "hậu kiểm", đồng thời kiểm soát chặt chẽ quy trình để không phát sinh các thủ tục trá hình mới trong khâu hậu kiểm. Đặc biệt, Cần Thơ cần thực hiện rà soát và cắt giảm triệt để các quy trình phối hợp nội bộ giữa các sở, ban, ngành.

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ Nguyễn Thị Ngọc Điệp khẳng định, địa phương luôn nhất quán xác định mục tiêu lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ. Theo kịch bản tăng trưởng chung do Chính phủ giao, mục tiêu tăng trưởng kinh tế của thành phố Cần Thơ trong năm 2026 là từ 10% đến 10,5%. Để hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng đầy thách thức này, lãnh đạo thành phố xác định việc cắt giảm triệt để thủ tục hành chính, đẩy mạnh phân cấp và phân quyền mạnh mẽ về cho các địa phương, cơ sở là nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu.

Bà Nguyễn Thị Ngọc Điệp, Phó Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ chỉ đạo các sở, ngành tiếp thu ý kiến, đóng góp của Đoàn công tác liên ngành. Ảnh: Thu Hiền – TTXVN

Bà Lê Xuân Hoa, Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố Cần Thơ thông tin, trong 6 tháng đầu năm, Cần Thơ đã ban hành 156 Quyết định công bố Danh mục thủ tục hành chính. Trong đó, các Quyết định về công bố thủ tục liên quan đến 11 nghị quyết của Chính phủ, thành phố đã ban hành 38 Quyết định công bố theo Quyết định của bộ; còn 12 Quyết định đang trình công bố.

Thành phố cũng đã hoàn thành việc kiện toàn tổ chức bộ máy thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông. Hiện toàn địa bàn đã đưa vào vận hành Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố (gồm 15 sở, ngành) và 103 Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp xã. Các trung tâm này đang công khai, tiếp nhận và trả kết quả đối với 1.977 thủ tục hành chính, trong đó 100% thủ tục hành chính được thực hiện phi địa giới hành chính theo quy định, giúp tổ chức, cá nhân linh hoạt lựa chọn nơi nộp hồ sơ.

Một trong những điểm sáng nổi bật của Cần Thơ là kết quả triển khai thủ tục hành chính trên môi trường điện tử. Trong tổng số 1.977 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền, thành phố đã cung cấp 1.481 thủ tục dưới dạng dịch vụ công trực tuyến toàn trình (chiếm 74,9%); 496 thủ tục được cung cấp dịch vụ công trực tuyến một phần, không còn thủ tục cung cấp ở mức độ 2. Để khuyến khích người dân tham gia chuyển đổi số, Hội đồng nhân dân thành phố đã ban hành chính sách áp dụng mức thu “0 đồng” đối với một số thủ tục thực hiện trực tuyến.

Bên cạnh những kết quả đạt được, khó khăn lớn nhất hiện nay là việc vận hành song song giữa hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tập trung của các Bộ, ngành và hệ thống của địa phương khiến cán bộ cấp xã phải thao tác trên nhiều phần mềm khác nhau, gây mất thời gian vào giờ cao điểm. Quy trình điện tử của một số Bộ, ngành được thiết kế chung cho toàn quốc, chưa thực sự linh hoạt với thực tế phân cấp, ủy quyền tại địa phương...

Để kịp thời chấn chỉnh và tháo gỡ các vướng mắc, UBND thành phố Cần Thơ đã kiến nghị Chính phủ chỉ đạo các Bộ, ngành Trung ương đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện, nâng cấp hạ tầng và đồng bộ hóa các cơ sở dữ liệu quốc gia. Thành phố đề nghị Bộ Tư pháp, Bộ Công an và các cơ quan liên quan khẩn trương rà soát, khắc phục triệt để lỗi liên thông dữ liệu; đồng thời điều chỉnh thuật toán đánh giá tỷ lệ thanh toán trực tuyến đối với các trường hợp được miễn, giảm phí theo chính sách đặc thù của địa phương nhằm bảo đảm tính công bằng khi xếp hạng chỉ số phục vụ người dân, doanh nghiệp./.