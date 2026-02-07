Đẩy mạnh ngoại giao học thuật, nâng cao uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế

Các đại biểu dự buổi gặp mặt đầu năm với các Đại sứ, Trưởng cơ quan đại diện ngoại giao và các đối tác quốc tế nhân dịp Tết Bính Ngọ 2026. Ảnh: Văn Điệp – TTXVN

Cùng tham dự có Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIII, nguyên Giám đốc Học viện, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương; đại diện lãnh đạo ban, bộ, ngành ở Trung ương và nhiều Đại sứ, Trưởng đoàn ngoại giao, tổ chức quốc tế tại Việt Nam.

Đồng chí Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phát biểu chào mừng. Ảnh: Văn Điệp - TTXVN

Vui mừng được chào đón, gặp gỡ những đối tác quốc tế, thay mặt Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Đoàn Minh Huấn bày tỏ sự tri ân, và chúc mừng năm mới tới các đối tác.

Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh cho biết, trong năm qua, công tác đối ngoại và hợp tác quốc tế của Học viện ngày càng khởi sắc, đi vào chiều sâu và khẳng định vai trò "trụ cột" quan trọng, góp phần nâng cao vị thế, tầm vóc của một trung tâm quốc gia đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý và trung tâm quốc gia nghiên cứu lý luận chính trị, tham mưu tư vấn chính sách hàng đầu của đất nước. Hệ thống Học viện đã tổ chức thành công các hoạt động trao đổi đoàn; 19 hoạt động đào tạo, bồi dưỡng có yếu tố quốc tế cho cán bộ lãnh đạo, quản lý của một số đảng bạn, nước bạn; ký kết 15 thỏa thuận hợp tác với các đối tác, tổ chức quốc tế hàng đầu thế giới.

Việc mời chuyên gia quốc tế vào trao đổi với các Lớp dự nguồn cán bộ quy hoạch Ủy viên Trung ương khóa XIV của Đảng, các hoạt động của Dự án Trung tâm Việt - Úc, các dự án hợp tác với các đối tác quốc tế… đã minh chứng cho năng lực hội nhập học thuật sâu rộng của Học viện.

Bước sang năm 2026, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Đoàn Minh Huấn nhấn mạnh, Đại hội XIV của Đảng đã chính thức định vị tâm thế, đưa đất nước bước vào “kỷ nguyên phát triển mới” - kỷ nguyên của sự bứt phá, tự cường và phát triển mạnh mẽ. Việt Nam tiếp tục thực hiện đường lối đối ngoại nhất quán, xuyên suốt dựa trên phương châm "độc lập, tự chủ, tự cường, hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển", với hai khái niệm và nội hàm mới được bổ sung là “tự chủ chiến lược” và “tự cường” đã được khẳng định trong Văn kiện Đại hội XIV của Đảng vừa qua. Đối ngoại giờ đây không chỉ dừng lại ở hội nhập, mà chủ động kiến tạo, khơi thông nguồn lực quốc tế, đồng thời chủ động tiếp thu những tinh hoa quản trị hiện đại của nhân loại, lan tỏa mạnh mẽ các giá trị lý luận, mô hình phát triển Việt Nam ra thế giới.

Với sứ mệnh là “cỗ máy cái” về lý luận, là hình mẫu về bản lĩnh và trí tuệ theo chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Đoàn Minh Huấn khẳng định Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh cam kết đẩy mạnh hợp tác quốc tế thiết thực, hiệu quả, có trọng tâm, phát huy tối đa ngoại giao học thuật, nâng cao uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế; đồng thời xác định việc trao đổi lý luận và đào tạo lãnh đạo cấp cao với các Đảng Cộng sản, Đảng cầm quyền là một trụ cột then chốt của đối ngoại Đảng, góp phần hiện thực hóa tầm nhìn chiến lược của dân tộc trong kỷ nguyên mới.

Bà Pauline Temasis, Điều phối viên thường trú Liên Hợp quốc tại Việt Nam phát biểu. Ảnh: Văn Điệp – TTXVN

Thay mặt các đối tác quốc tế phát biểu tại sự kiện, bà Pauline Tamesis, Điều phối viên Thường trú Liên hợp quốc tại Việt Nam chúc mừng Phó Giáo sư, Tiến sĩ Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIV, được bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Học viện và Bí thư Đảng ủy Học viện nhiệm kỳ 2025 – 2030, đồng thời bày tỏ sự trân trọng và cảm ơn sâu sắc tới Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIII, nguyên Giám đốc Học viện, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương.

Bà Pauline Tamesis cho biết, Liên hợp quốc ghi nhận những thành tựu phi thường, rất tự hào của Việt Nam trong ba thập kỷ qua, như hàng triệu người thoát khỏi đói nghèo, tăng trưởng kinh tế mạnh mẽ và tiến trình công nghiệp hóa ngày càng sâu rộng; hệ thống an sinh xã hội được mở rộng; thu nhập quốc dân bình quân đầu người tiến sát mức 5.000 USD, đưa Việt Nam tới ngưỡng trở thành nước có thu nhập trung bình cao và vững vàng trong nhóm các quốc gia có chỉ số phát triển con người cao. Liên hợp quốc cũng đánh giá cao cam kết của Việt Nam đối với đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, phù hợp với tinh thần của “Thỏa thuận số toàn cầu”.

Điều phối viên Pauline Tamesis khẳng định cam kết của Liên hợp quốc trong việc đồng hành cùng Việt Nam thử nghiệm những cách tiếp cận mới táo bạo và chuyển hóa thành công thành chính sách mang lại tác động bền vững cho con người, bảo vệ hành tinh và gìn giữ hòa bình. Đây cũng chính là trọng tâm của quan hệ hợp tác giữa Liên hợp quốc và Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh./.