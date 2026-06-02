Đẩy mạnh liên kết du lịch, gia tăng trải nghiệm cho du khách

Liên kết để đa dạng hóa sản phẩm, thu hút du khách

Đóng vai trò là mắt xích quan trọng trong hệ sinh thái du lịch, các doanh nghiệp lữ hành không chỉ là cầu nối đưa khách đến với điểm đến mà còn trực tiếp tham gia xây dựng sản phẩm, thiết kế hành trình và nâng cao trải nghiệm. Tại Trung tâm Du lịch Phong Nha - Kẻ Bàng, việc mở rộng liên kết với các đơn vị lữ hành trong thời gian qua đã mang lại những kết quả tích cực.

Theo ghi nhận tại Phòng Kinh doanh của Trung tâm Du lịch Phong Nha - Kẻ Bàng, các cán bộ tại đây xử lý số lượng lớn đơn hàng mỗi ngày với nhiều yêu cầu dịch vụ khác nhau. Các tour du lịch được thiết kế linh hoạt, tích hợp nhiều hợp phần như lưu trú, phương tiện vận chuyển, hướng dẫn viên và các dịch vụ bổ trợ khác, đáp ứng tối đa nhu cầu cá nhân hóa của du khách.

Ông Hoàng Trung Thành, Phó Trưởng phòng Kinh doanh, Trung tâm Du lịch Phong Nha - Kẻ Bàng (Quảng Trị) cho biết, việc liên kết với các đơn vị lữ hành đã giúp tăng đáng kể lượng khách đến tham quan các tuyến, điểm do trung tâm quản lý. Các đối tác thường xuyên quảng bá và đưa khách đến rất nhiều. Thời gian qua, lượng khách ngày càng tăng, kéo theo yêu cầu về kỹ năng xử lý thông tin, năng lực marketing của đội ngũ nhân viên cũng ngày càng cao, áp lực công việc lớn hơn. Để đảm bảo chất lượng dịch vụ, các doanh nghiệp lữ hành thường xuyên phối hợp với điểm đến tiến hành khảo sát, kiểm tra thông tin, từ đó hoàn thiện sản phẩm trước khi đưa ra thị trường. Đây được xem là khâu then chốt, quyết định mức độ hài lòng của du khách và sự thành công của mỗi tour du lịch.

Anh Nguyễn Văn Đạt, đại diện Công ty Saigontourist tại Thành phố Hồ Chí Minh nhận định, việc liên kết mang lại lợi ích thiết thực cho cả doanh nghiệp và địa phương. Khi các điểm đến được kết nối, lượng khách sẽ tăng lên, tạo thêm nhiều việc làm cho người dân địa phương. Về phía công ty lữ hành sẽ có thêm nhiều tuyến điểm để khách hàng lựa chọn và trải nghiệm.

Không chỉ dừng lại ở việc gia tăng lượng khách, liên kết du lịch tại Quảng Trị còn hướng đến nâng cao giá trị sản phẩm. Các chương trình tour hiện nay được xây dựng theo hướng mở, cho phép du khách lựa chọn nhiều dịch vụ và điểm đến trong cùng một hành trình. Doanh nghiệp lữ hành đóng vai trò “chắp nối”, kết hợp các yếu tố địa phương để tạo nên trải nghiệm trọn vẹn. Tại Trung tâm Du lịch Phong Nha - Kẻ Bàng, trong ba năm gần đây, nhờ đẩy mạnh liên kết, đơn vị đã đạt mức tăng trưởng trung bình từ 10-15% lượng khách mỗi năm. Đây là tín hiệu tích cực, cho thấy hiệu quả rõ rệt của mô hình hợp tác này.

Hướng tới chuỗi du lịch kết nối và phát triển bền vững

Tỉnh Quảng Trị đang từng bước đa dạng hóa sản phẩm du lịch, mở rộng liên kết tới nhiều loại hình khác nhau. Du khách có thể lựa chọn tham quan hang động, nghỉ dưỡng biển, trải nghiệm du lịch nông thôn, du lịch mạo hiểm hoặc khám phá các điểm đến tâm linh. Việc kết hợp nhiều loại hình trong một chuyến đi không chỉ tăng sức hấp dẫn mà còn kéo dài thời gian lưu trú của du khách.

Ông Hoàng Minh Thắng, Giám đốc Trung tâm Du lịch Phong Nha - Kẻ Bàng (Quảng Trị) cho biết, trong năm 2026, đơn vị tiếp tục mở rộng hợp tác với các doanh nghiệp lữ hành trên phạm vi toàn quốc. Trung tâm đã liên kết với nhiều đơn vị ở các tỉnh phía Bắc, phía Nam và miền Trung nhằm xâu chuỗi các sản phẩm du lịch, đưa lượng khách đến với trung tâm ngày càng nhiều hơn. Đồng thời, trung tâm cũng đang xây dựng các chương trình kết nối với các đơn vị lữ hành quốc tế. Theo ông Thắng, xu hướng liên kết du lịch hiện nay không chỉ dừng ở việc bán tour truyền thống mà đang chuyển mạnh sang cung cấp giá trị gia tăng. Các sản phẩm được thiết kế theo hướng chuyên sâu, cá nhân hóa trải nghiệm, cung cấp những dịch vụ mà du khách khó có thể tự tổ chức hoặc thực hiện hiệu quả.

Thực tế tại Quảng Trị cho thấy, mô hình liên kết đang mang lại nhiều lợi ích thiết thực. Không chỉ giúp gia tăng lượng khách, nâng cao doanh thu, hoạt động này còn góp phần cải thiện chất lượng dịch vụ, đảm bảo an toàn và tạo sự hài lòng cho du khách. Việc phát triển du lịch theo chuỗi liên kết cũng tạo thêm việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân địa phương.

Ông Lê Minh Tuấn, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quảng Trị cho biết, trong năm 2026, tỉnh phấn đấu đón 10,6 triệu lượt khách. Để đạt mục tiêu này, tỉnh sẽ tiếp tục hoàn thiện hạ tầng du lịch, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, tăng cường xúc tiến quảng bá hình ảnh điểm đến và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ trong quản lý, kết nối dịch vụ.

Với những bước đi linh hoạt, phù hợp xu hướng thị trường, hoạt động liên kết du lịch tại Quảng Trị được kỳ vọng tiếp tục phát huy hiệu quả, góp phần đưa du lịch trở thành ngành kinh tế quan trọng, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương trong thời gian tới./.