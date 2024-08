Đẩy mạnh, làm sâu sắc hơn nữa hợp tác an ninh, thực thi pháp luật giữa Việt Nam - Trung Quốc

Thượng tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an với đồng chí Vương Tiểu Hồng, Ủy viên Quốc vụ, Bộ trưởng Bộ Công an Trung Quốc. Ảnh: TTXVN phát

Quang cảnh buổi hội đàm. Ảnh: TTXVN phát

Mở đầu cuộc hội đàm, Bộ trưởng Vương Tiểu Hồng nồng nhiệt chào đón Bộ trưởng Lương Tam Quang cùng đoàn đại biểu Bộ Công an Việt Nam đến thăm và làm việc tại Bộ Công an Trung Quốc; chúc mừng Bộ trưởng Lương Tam Quang vừa được bầu vào Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam.

Đồng chí Bộ trưởng Vương Tiểu Hồng khẳng định, những năm qua, hợp tác an ninh, thực thi pháp luật giữa hai nước Trung Quốc - Việt Nam được triển khai chặt chẽ, đạt được nhiều kết quả tích cực. Bộ Công an Trung Quốc sẵn sàng cùng Bộ Công an Việt Nam thực hiện tốt nhận thức chung quan trọng đạt được giữa Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm là đi sâu hợp tác về an ninh, hành pháp.

Bộ trưởng Lương Tam Quang bày tỏ vui mừng được gặp lại Bộ trưởng Vương Tiểu Hồng, chân thành cảm ơn đồng chí đã chúc mừng Bộ trưởng trên cương vị mới và dành thời gian quý báu tiếp, làm việc với đoàn Bộ Công an Việt Nam.

Tại cuộc gặp, Bộ trưởng Lương Tam Quang chúc mừng Trung Quốc tổ chức thành công Hội nghị Trung ương 3 khóa XX, đồng thời tin tưởng, dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình, Trung Quốc sẽ hoàn thành các mục tiêu quan trọng vào dịp kỷ niệm 80 năm thành lập nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, đưa Trung Quốc trở thành quốc gia xã hội chủ nghĩa hiện đại, giàu mạnh, dân chủ, văn minh, hài hòa, tươi đẹp.

Theo Bộ trưởng Lương Tam Quang, Đảng, Nhà nước Việt Nam coi trọng và ưu tiên hàng đầu quan hệ hữu nghị và hợp tác với Trung Quốc, ủng hộ Trung Quốc tiếp tục phát triển đất nước, gia tăng vai trò, vị thế quốc tế, đóng góp tích cực vào sự hợp tác và phát triển trong khu vực.

Hai đồng chí Bộ trưởng thống nhất, trên cơ sở tinh thần tuyên bố chung trong chuyến thăm Trung Quốc của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, hai nước cần thực hiện tốt các cơ chế hợp tác sẵn có giữa hai Bộ Công an như: Hội nghị cấp Bộ trưởng về hợp tác phòng, chống tội phạm, tích cực thúc đẩy xây dựng các cơ chế hợp tác mới. Đẩy mạnh hợp tác trên lĩnh vực phòng, chống tội phạm kinh tế, tội phạm lừa đảo viễn thông, mua bán người, an ninh mạng, truy bắt, truy thu tài sản của tội phạm bỏ trốn ra nước ngoài, phòng chống xuất nhập cảnh trái phép; đảm bảo an ninh, an toàn đối với các sự kiện quan trọng của mỗi nước và các đoàn cấp cao sang thăm lẫn nhau. Tăng cường hợp tác đào tạo cán bộ và chia sẻ kinh nghiệm xây dựng, áp dụng chuyển đổi số trong công tác Công an, kinh nghiệm triển khai lực lượng Công an tham gia gìn giữ hoà bình của Liên hợp quốc. Tăng cường hợp tác thực thi pháp luật trong các khuôn khổ đa phương để cùng nhau xây dựng môi trường hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển.

*Cùng ngày, Bộ trưởng Lương Tam Quang đã có cuộc tiếp xúc, làm việc với đồng chí Trần Nhất Tân, Bộ trưởng Bộ An ninh quốc gia Trung Quốc.

Bộ trưởng Trần Nhất Tân bày tỏ hoan nghênh Bộ trưởng Lương Tam Quang và đoàn đại biểu Bộ Công an Việt Nam đến thăm Bộ An ninh quốc gia Trung Quốc, đồng thời bày tỏ tin tưởng, từ thành công chuyến thăm Trung Quốc của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, hợp tác giữa Bộ An ninh quốc gia Trung Quốc và Bộ Công an Việt Nam sẽ tiếp tục phát triển tích cực, thực chất.

Tại hội đàm, hai đồng chí Bộ trưởng thống nhất, thời gian tới, hai bên cần tiếp tục tăng cường trao đổi đoàn cấp cao, chia sẻ thông tin, đánh giá về tình hình quốc tế, khu vực; phòng ngừa, ứng phó với các thách thức an ninh phi truyền thống nổi lên gay gắt; chú trọng hợp tác và trao đổi về các lĩnh vực chống khủng bố, chống tội phạm có tổ chức quốc tế, tội phạm kinh tế, tội phạm sử dụng công nghệ cao; duy trì cơ chế Đối thoại An ninh chiến lược cấp Thứ trưởng và tăng cường hợp tác an ninh trong các khuôn khổ đa phương.../.