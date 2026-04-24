Đẩy mạnh kết nối các doanh nghiệp Australia đầu tư vào Việt Nam

Theo phóng viên TTXVN tại Australia, tại cuộc gặp, ông White cho biết, AVBCQ đang thúc đẩy triển khai 3 dự án đầu tư vào Việt Nam gồm xây dựng một nhà máy sản xuất len; đưa một doanh nghiệp sản xuất bánh không chứa chất gluten vào Việt Nam; và kết nối doanh nghiệp Australia hợp tác với doanh nghiệp Việt Nam trong lĩnh vực vận hành các bệnh viện. Trong đó, dự án nhà máy sản xuất len trị giá 80 triệu AUD (57 triệu USD), với một nhà máy ở miền Bắc và một nhà máy ở miền Nam đảm trách khâu nhuộm, xe sợi và dệt với năng suất 20-25 triệu kg mỗi năm. 95% len sau khi được dệt tại Việt Nam sẽ được xuất khẩu sang các thị trường châu Âu.

Đại sứ Việt Nam tại Australia Phạm Hùng Tâm (bên phải) gặp ông Simon White, Chủ tịch Hội đồng Doanh nghiệp Australia – Việt Nam bang Queensland (AVBCQ) tại trụ sở Đại sứ quán Việt Nam ở thủ đô Canberra. Ảnh: TTXVN phát

Ngoài ra, AVBCQ cũng có ý tưởng kết nối các hội đồng doanh nghiệp Australia với từng nước thuộc Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) tạo thành một mạng lưới hỗ trợ nhau trong hoạt động kinh doanh. Ông White đồng thời cho biết, nhiều lãnh đạo chính quyền bang Queensland, trong đó có Bộ trưởng Thương mại bang, rất quan tâm đến việc thúc đẩy hợp tác với phía Việt Nam. Thành phố Gold Coast, một trong những thành phố du lịch biển nổi tiếng của bang Queensland, cũng đang có ý định thúc đẩy thiết lập quan hệ kết nghĩa với Thành phố Hồ Chí Minh của Việt Nam.

Về phần mình, Đại sứ Phạm Hùng Tâm đánh giá cao những nỗ lực của AVBCQ trong thúc đẩy hợp tác giữa các doanh nghiệp bang Queensland nói riêng và Australia nói chung với các doanh nghiệp Việt Nam. Đại sứ ủng hộ ý tưởng thành lập một mạng lưới kết nối các hội đồng doanh nghiệp để thúc đẩy hợp tác, hình thành chuỗi sản xuất và cung ứng giữa các doanh nghiệp Australia với doanh nghiệp các nước ASEAN. Theo đó, trên cương vị Chủ tịch Ủy ban ASEAN tại Canberra trong 6 tháng đầu năm 2026, Đại sứ Phạm Hùng Tâm sẽ trao đổi, vận động các đại sứ hoặc trưởng cơ quan đại diện các nước ASEAN tại Canberra thúc đẩy hiện thực hoá ý tưởng này.

Đại sứ Phạm Hùng Tâm đồng thời bày tỏ mong muốn sẽ thúc đẩy hợp tác trong những lĩnh vực mà bang Queensland có tiềm năng như máy tính lượng tử, nghiên cứu đại dương, năng lượng, giáo dục và du lịch; bày tỏ tin tưởng AVBCQ sẽ tiếp tục đóng vai trò là cầu nối tích cực cho hoạt động thúc đẩy hợp tác giữa bang Queensland và các địa phương của Việt Nam./.