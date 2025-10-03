Đẩy mạnh hợp tác kinh tế, đầu tư Việt Nam - Campuchia

Phó Thủ tướng kiêm Phó Chủ tịch thứ nhất CDC Sun Chanthol (bên phải) tiếp Đại sứ Việt Nam Nguyễn Minh Vũ. Ảnh: TTXVN phát

Theo phóng viên TTXVN tại Phnom Penh, tại cuộc gặp, Đại sứ Nguyễn Minh Vũ nhấn mạnh Campuchia là một trong các địa bàn đầu tư ra nước ngoài sớm nhất của Việt Nam. Đến nay, Việt Nam đã có trên 200 dự án đầu tư tại Campuchia với tổng vốn đăng ký gần 3 tỷ USD, chiếm khoảng 12% tổng vốn đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài, trong đó khoảng 75% vốn đầu tư trong lĩnh vực nông nghiệp.

Tháng 4 vừa qua, Đại sứ quán Việt Nam tại Campuchia tổ chức buổi đối thoại với các doanh nghiệp Việt Nam, thu hút hơn 150 đại biểu doanh nghiệp tham dự. Tuy vậy, trong vòng 5-10 năm trở lại đây, chưa có các dự án đầu tư thật sự lớn của doanh nghiệp Việt Nam ngoài dự án của Công ty cổ phần Tập đoàn Trường Hải (THACO). Do đó, Đại sứ Nguyễn Minh Vũ mong muốn hai bên sẽ quan tâm hơn đến công tác xúc tiến thu hút đầu tư, thúc đẩy tổ chức diễn đàn đối thoại giữa các doanh nghiệp Việt Nam với CDC nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp trong việc tìm hiểu chính sách thu hút ưu đãi đầu tư của Campuchia, tháo gỡ các khó khăn vướng mắc.

Trên tinh thần hợp tác gắn bó, Đại sứ Nguyễn Minh Vũ đề nghị hai bên tiếp tục duy trì và tổ chức các cuộc đối thoại thường niên, phù hợp với nội dung Biên bản ghi nhớ hợp tác mà hai nước đã ký kết.

Chia sẻ tại buổi làm việc, Phó Thủ tướng Sun Chanthol khẳng định Campuchia luôn nỗ lực cải thiện môi trường đầu tư, tạo điều kiện thuận lợi để thu hút các nguồn vốn quốc tế, bất chấp những khó khăn, thách thức còn tồn tại; đồng thời bày tỏ hy vọng Việt Nam và Campuchia sớm thống nhất phương án kết nối tuyến cao tốc Phnom Penh-Bavet với tuyến Thành phố Hồ Chí Minh-Tây Ninh.