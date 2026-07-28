Đẩy mạnh hợp tác giữa Việt Nam và Pháp trong lĩnh vực truyền thông

Đoàn công tác của Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) do Phó Tổng Giám đốc Ngô Minh Hiển (thứ 5, từ trái sang) dẫn đầu chụp ảnh cùng các lãnh đạo Tập đoàn Truyền thông Quốc gia Pháp (FMM), do bà Marie-Christine Saragosse, Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc FMM đứng đầu, tại trụ sở tập đoàn ở Issy-les-Moulineaux, ngoại ô thủ đô Paris. Ảnh: TTXVN phát

Đón tiếp đoàn công tác VOV là các lãnh đạo cấp cao của Tập đoàn Truyền thông Quốc gia Pháp, bao gồm bà Marie-Christine Saragosse, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc FMM, ông Serge Schick, Giám đốc Phát triển quốc tế và tự chủ nguồn lực, thành viên Ban Điều hành; ông Antoine Cormery - Giám đốc Học viện FMM; ông Eric Cremer, Giám đốc Phân phối và chiến lược phát triển, cùng ông Christophe Champin, đại diện Kênh Phát thanh quốc tế Pháp (RFI).

Tại buổi làm việc, đại diện FMM đã phác thảo bức tranh tổng thể về mô hình truyền thông đối ngoại hàng đầu thế giới của tập đoàn truyền thông đối ngoại Pháp, vốn sở hữu những thương hiệu danh tiếng như France 24, RFI và Monte Carlo Doualiya (MCD). Các bên đã dành nhiều thời gian thảo luận sâu về chiến lược phân phối nội dung toàn cầu, giải pháp tiếp cận công chúng đa dạng và tư duy phát triển báo chí đa nền tảng trong kỷ nguyên số.

Để có góc nhìn thực tiễn về mô hình vận hành này, đoàn đại biểu VOV đã trực tiếp khảo sát quy trình làm việc tại tòa soạn RFI, France 24 và dự khán một bản tin phát sóng trực tiếp ở Studio 31. Tại đây, đoàn VOV và đội ngũ phóng viên, kỹ thuật viên FMM đã cùng trao đổi nghiệp vụ cởi mở về cách thức tối ưu hóa hạ tầng công nghệ, quy trình sản xuất tin tức hiện đại cũng như bài toán phối hợp linh hoạt giữa phát thanh truyền thống và các nền tảng số.

Đoàn công tác của Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) làm việc với lãnh đạo Tập đoàn Truyền thông Quốc gia Pháp. Ảnh: TTXVN phát

Tâm điểm của chuyến công tác là buổi trao đổi giữa lãnh đạo VOV với bà Marie-Christine Saragosse, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc FMM. Hai bên đã thống nhất định hướng hợp tác toàn diện trên nhiều lĩnh vực then chốt, từ bồi dưỡng nhân lực, chuyển đổi số đến chia sẻ nội dung phát thanh và quảng bá văn hóa.

Một trong những kết quả nổi bật và thực chất nhất của cuộc gặp là việc FMM khẳng định sẵn sàng hỗ trợ VOV tiếp cận bản quyền các chương trình dạy tiếng Pháp uy tín của đài RFI. Đặc biệt, phía FMM cũng sẵn lòng đồng hành cùng VOV trong việc sở hữu bản quyền phát sóng các bài hát và chương trình âm nhạc Pháp, nhằm giúp VOV đa dạng hóa màu sắc âm nhạc trên các kênh sóng, đồng thời lan tỏa nét đẹp văn hóa Pháp tới đông đảo thính giả Việt Nam.

Khép lại buổi làm việc, hai bên thống nhất duy trì kênh kết nối thường xuyên và hướng tới việc ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác (MoU) trong thời gian tới. Trực tiếp đánh giá cao quy mô và tư duy báo chí tiên tiến của đối tác, Phó Tổng Giám đốc VOV Ngô Minh Hiển nhấn mạnh mô hình của FMM chính là nguồn tham khảo thực tiễn đắt giá, giúp VOV đẩy nhanh tiến trình đổi mới phát thanh, báo điện tử và lan tỏa mạnh mẽ hơn hình ảnh Việt Nam ra thế giới./.