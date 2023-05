Đẩy mạnh đưa nông sản Việt ra thị trường quốc tế

Đại sứ Việt Nam tại Singapore Mai Phước Dũng và bà Low Yen Ling - Quốc vụ khanh Bộ Công thương và Bộ Văn hóa, Cộng đồng và Thanh niên cùng các đại biểu cắt băng khai mạc gian hàng của Việt Nam. Ảnh: Nguyễn Tất Đạt - PV TTXVN tại Singapore

Tham dự cắt băng khai mạc Gian hàng Việt Nam có Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Singapore Mai Phước Dũng; bà Low Yen Ling - Quốc vụ khanh Bộ Công thương và Bộ Văn hóa, Cộng đồng và Thanh niên Singapore và ông Lê Biên Cương – Phó Vụ trưởng Vụ Thị trường châu Á - châu Phi, Bộ Công Thương Việt Nam.

Phát biểu tại buổi khai mạc, Đại sứ Mai Phước Dũng cho rằng sự kiện này hết sức có ý nghĩa đối với các doanh nghiệp Việt Nam. Đại sứ chúc mừng và biểu dương Bộ Công thương và các doanh nghiệp Việt Nam đã cố gắng tham gia hội chợ. Đại sứ nhấn mạnh Việt Nam có rất nhiều tiềm năng về các sản phẩm trà và cà phê, đặc biệt là cà phê robusta. Việc tham gia hội trợ không chỉ giúp các bạn bè ở Singapore mà còn trên thế giới hiểu rõ tiềm năng thế mạnh của trà và cà phê Việt Nam, góp phần đưa thương hiệu nông sản Việt Nam ra thế giới.

Đại sứ Mai Phước Dũng cho biết quan hệ thương mại giữa Việt Nam và Singapore liên tục phát triển. Kim ngạch thương mại hai chiều trong năm 2022 đạt 9,1 tỷ USD, tăng hơn 11% so với năm trước đó. Việt Nam và Singapore là hai nước duy nhất trong Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) ký hiệp định thương mại tự do với Anh và Liên minh châu Âu (EU). Ngoài ra, hai bên còn tham gia một loạt cơ chế thương mại khác như Hiệp định Đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP), Hiệp định Đối tác kinh tế toàn diện khu vực (RCEP). Hai nước đang tận dụng những ưu điểm và lợi thế trong các hiệp định thương mại tự do để phục hồi kinh tế sau đại dịch COVID-19 và bổ trợ cho nhau. Đại sứ khẳng định quan hệ kinh tế giữa hai nước sẽ ngày càng phát triển.



Quan khách quốc tế thưởng thức cà phê trứng, đặc sản của Thủ đô Hà Nội. Ảnh: Nguyễn Tất Đạt - PV TTXVN tại Singapore

Tại Gian hàng Việt Nam trưng bày hơn 100 mã mặt hàng của khoảng 30 doanh nghiệp Việt Nam trong lĩnh vực trà, cà phê, sữa uống, các sản phẩm phục vụ ngành ăn uống, thân thiện môi trường… Cà phê trứng - một trong những thức uống cà phê nổi tiếng của Việt Nam - cũng được trình diễn pha trực tiếp tại gian hàng. Gian hàng Việt Nam đã thu hút sự quan tâm đặc biệt của nhiều doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực ăn uống của Singapore và khu vực, cũng như khách tham quan hội chợ.

Ông Cao Xuân Thắng, Tham tán Thương mại Việt Nam tại Singapore, cho biết đây là sự kiện đầu tiên trong chuỗi sự kiện Tuần lễ Việt Nam tại Singapore của Thương vụ Việt Nam tại Singapore. Thương vụ tập trung hỗ trợ các doanh nghiệp trưng bày hàng hóa, quảng bá, tăng sự hiện diện các sản phẩm Việt Nam, đặc biệt là các sản phẩm có thế mạnh như trà, cà phê, nông sản và sản phẩm phục vụ cho ngành ăn uống tại Singapore. Trong thời gian tới, Thương vụ sẽ hỗ trợ doanh nghiệp không chỉ tiếp cận các cơ chế chính sách của nước sở tại, mà còn kết nối với các đối tác Singapore và quốc tế.

Trong khi đó, bà Tô Thị Nhật Vy, Giám đốc quản lý Công ty TNHH thương mại quốc tế Toàn cầu xanh cho biết mục đích của công ty tham gia hội chợ là mang hàng Việt Nam ra thị trường quốc tế. Sản phẩm của công ty chú trọng 3 mục tiêu là sản xuất tại Việt Nam, tốt cho sức khỏe và thân thiện với môi trường. Thời gian tới, công ty sẽ tiếp tục đưa sản phẩm tham gia các hội chợ tại châu Á, châu Âu và châu Mỹ, và phát triển các kênh thương mại điện tử.