Đẩy mạnh chuyển đổi số toàn diện, tạo nền tảng phát triển bền vững

Theo đó, giai đoạn 2026-2030, UBND tỉnh Đồng Tháp cùng Tập đoàn Bưu chính viễn thông Việt Nam đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, công nghệ số, kinh tế số, xã hội số trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp. Hai bên hợp tác phát triển chuyển đổi số có tính kế thừa, tích hợp và đồng bộ hệ thống phần mềm, hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp hiệu quả.

Chiều 9/1/2026, tại tỉnh Đồng Tháp, UBND tỉnh Đồng Tháp phối hợp với Tập đoàn Bưu chính viễn thông Việt Nam (VNPT) tổ chức Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác về chuyển đổi số giai đoạn 2026 - 2030, định hướng đến năm 2035. Ảnh: Hồng Nhung-TTXVN

Tập đoàn Bưu chính viễn thông Việt Nam triển khai các kế hoạch chuyển đổi số dựa trên các kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội hàng năm của tỉnh Đồng Tháp. UBND tỉnh Đồng Tháp tạo điều kiện để Tập đoàn Bưu chính viễn thông Việt Nam tham gia triển khai các sản phẩm, dịch vụ, công tác phát triển khoa học công nghệ chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, phù hợp với cơ quan, đơn vị địa phương, hướng tới phát triển đô thị thông minh, phát triển chính quyền số, kinh tế số và xã hội số, an toàn thông tin, hạ tầng số, trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn, công nghệ 4.0 trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.

Ngoài ra, Tập đoàn Bưu chính viễn thông Việt Nam ưu tiên công nghệ tiến tiến để tỉnh Đồng Tháp tiến tới chuyển đổi số như kế hoạch đã đề ra nhằm phục vụ hiệu quả tiến trình chuyển đổi số trong tất cả lĩnh vực kinh tế - xã hội và văn hóa của tỉnh theo định hướng của Chính phủ, phù hợp điều kiện cụ thể từng địa phương trên địa bàn tỉnh.



Ông Huỳnh Minh Tuấn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp cho biết, tỉnh Đồng Tháp sáp nhập từ tỉnh Đồng Tháp cũ và tỉnh Tiền Giang cũ đã triển khai quyết liệt chuyển đổi số và đạt được một số kết quả nhất định. Tuy nhiên, vẫn chưa được như kỳ vọng đề ra. UBND tỉnh Đồng Tháp mong muốn, thông qua sự hợp tác giai đoạn tiếp theo với Tập đoàn Bưu chính viễn thông Việt Nam sẽ nhanh chóng tìm ra giải pháp thúc đẩy chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh.



Ông Ngô Diên Hy, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Bưu chính viễn thông Việt Nam nhấn mạnh, những kết quả chuyển đổi số giai đoạn 2021-2025 của tỉnh Đồng Tháp là minh chứng cho sự hợp tác hiệu quả giữa Tập đoàn Bưu chính viễn thông Việt Nam và UBND tỉnh Đồng Tháp.

Thời gian tới, sự hợp tác này tiếp tục giúp Đồng Tháp phát triển nhanh, bền vững trên các nền tảng số. Trong thời gian đồng hành cùng các đơn vị ứng dụng chuyển đổi số vào phát triển kinh tế - xã hội, Tập đoàn Bưu chính viễn thông Việt Nam cũng không ngừng nâng cấp công nghệ và năng lực ứng dụng như: Mạng truyền dẫn cốt lõi, Mạng băng rộng, hạ tầng Trung tâm dữ liệu, các nền tảng số, dịch vụ Cloud, vnEdu, vNOC và dịch vụ điện toán đám mây, AI, IoT công nghệ số tập trung…để đáp ứng yêu cầu phát triển công nghệ phục vụ chuyển đổi số trên địa bàn.



Trong giai đoạn 2021-2025, ứng dụng công nghệ vào chuyển đổi số của tỉnh Đồng Tháp đạt được những kết quả nhất định như, trong lĩnh vực xây dựng và phát triển chính quyền điện tử, chính quyền số, các hệ thống thông tin dùng chung của tỉnh vận hành ổn định, thông suốt, hỗ trợ tích cực cho hoạt động của chính quyền địa phương 2 cấp.

Đồng Tháp số hóa 100% thủ tục hành chính đủ điều kiện, phát triển chữ ký số, công dân số, hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi số và thúc đẩy học tập số trong cộng đồng, khẩn trương rà soát dự án Công viên phần mềm Mekong; ban hành chính sách thu hút nhân lực chất lượng cao và xây dựng cơ chế đặt hàng cho doanh nghiệp công nghệ số thực hiện nhiệm vụ trọng điểm về chuyển đổi số…

Đặc biệt, tỉnh Đồng Tháp đưa vào vận hành Trung tâm điều hành thông minh (gọi tắt là IOC) với những công nghệ tiên tiến như, IoT (camera và các thiết bị quan trắc), AI, Big data áp dụng cho các hệ thống giám sát giao thông, sâu rầy, khai thác cát, giám sát thông tin trên mạng internet, trợ lý ảo giải quyết thủ tục hành chính, công nghệ thực tế ảo./.