Đẩy mạnh chuyển đổi số, nâng cao hiệu quả hoạt động báo chí

Đoàn công tác đã đến thăm 5 đơn vị gồm: Báo và Đài Phát thanh - Truyền hình Tây Ninh, Báo Nhân Dân, Tạp chí Văn nghệ Tây Ninh, Hội Nhà báo tỉnh Tây Ninh và Cơ quan Thường trú Thông tấn xã Việt Nam tại Tây Ninh.

Lãnh đạo tỉnh tặng hoa chúc mừng Báo và Đài Phát thanh - Truyền hình Tây Ninh. Ảnh: Đức Hạnh - TTXVN Tại buổi gặp gỡ, Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh, Tổng Biên tập Báo và Đài Phát thanh - Truyền hình Tây Ninh Lê Hồng Phước đã khái quát tình hình hoạt động của báo chí địa phương thời gian qua. Hoạt động báo chí trên địa bàn tỉnh tiếp tục đạt nhiều kết quả tích cực, thực hiện tốt nhiệm vụ tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và tình hình kinh tế-xã hội... của địa phương.

Đại diện các cơ quan báo chí, thông tấn trên địa bàn cũng chia sẻ thông tin về tình hình xây dựng các chuyên trang, chuyên mục theo hướng tập trung, chuyên sâu; đồng thời đẩy mạnh ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số trong sản xuất, tác nghiệp.

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh Lê Văn Hẳn ghi nhận, đánh giá cao những đóng góp của các cơ quan báo chí, văn học nghệ thuật trên địa bàn. Đội ngũ những người làm báo đã thực hiện tốt nhiệm vụ tuyên truyền, phản ánh kịp thời các chương trình, sự kiện, nhiệm vụ chính trị, kinh tế, xã hội của địa phương với tinh thần nhanh nhạy, sáng tạo và trách nhiệm cao. Trong bối cảnh hiện nay, báo chí càng giữ vai trò đặc biệt quan trọng trong việc đưa các nghị quyết, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước đến với người dân; đồng thời phản ánh tâm tư, nguyện vọng chính đáng của nhân dân đến các cấp chính quyền.

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Hẳn bày tỏ mong muốn các cơ quan báo chí tiếp tục phát huy vai trò là cầu nối; đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ hiện đại, xây dựng nhiều chương trình, chuyên mục sáng tạo, có chiều sâu, góp phần phục vụ hiệu quả sự phát triển của tỉnh trong giai đoạn mới./.