Davipharm và Bệnh viện Lê Văn Thịnh chung tay vì một Việt Nam khỏe mạnh

Đại diện Davipharm trong buổi lễ phát động tầm soát sức khoẻ miễn phí sáng ngày 21/11/2025.

Lan tỏa giá trị nhân văn

Tính đến tháng 11/2025, chiến dịch “Chăm sóc Sức khỏe Việt” đã đạt nhiều kết quả ấn tượng: hơn 9,5 triệu người được tiếp cận thông tin phòng chống BKLN thông qua truyền thông; hơn 2.700 bác sĩ được đào tạo chuyên môn nhằm nâng cao năng lực chăm sóc chủ động; và hơn 25.600 người dân đã được tầm soát sức khỏe miễn phí. Đây không chỉ là một chiến dịch khám bệnh, mà còn là mô hình hợp tác công - tư điển hình, góp phần hiện thực hóa chiến lược quốc gia phòng chống bệnh không lây nhiễm. Bà Trần Thị Lạc Diệp - Quản lý Y khoa & Marketing Davipharm chia sẻ “Với thông điệp một năm nên tầm soát sức khỏe ít nhất 1 lần, chúng tôi xem đây là một hoạt động thiết thực, góp phần vào chiến lược quốc gia phòng chống bệnh không lây nhiễm. Và chúng tôi tha thiết kêu gọi người dân từ 35 tuổi trở lên hãy luôn chủ động kiểm tra sức khoẻ định kỳ, ít nhất một năm một lần, để phòng ngừa, phát hiện sớm bệnh không lây nhiễm.”

Nối dài hành trình vì sức khỏe cộng đồng

Tại TP.HCM, chương trình khi hợp tác với Bệnh viện Lê Văn Thịnh đặt mục tiêu mang lại lợi ích thiết thực cho cộng đồng với các hoạt động triển khai từ ngày 21/11/2025 đến cuối tháng 12/2025 bao gồm:

· Tổ chức tầm soát miễn phí các bệnh như: tăng huyết áp, đái tháo đường, rối loạn mỡ máu, bệnh gút cho người dân từ 35 tuổi trở lên.

· Thực hiện khám, xét nghiệm, lập hồ sơ sức khỏe cá nhân hóa và tư vấn can thiệp sớm nếu phát hiện nguy cơ.

· Thay đổi cách tiếp cận sức khỏe từ “chờ bệnh” sang “phòng bệnh chủ động” thông qua kết nối chặt chẽ giữa bác sĩ, nhân viên y tế và người dân.

Ông Nguyễn Văn Cường - Phó trưởng phòng CTXH Bệnh viện Lê Văn Thịnh phát biểu phát động.

Chiến dịch dự kiến sẽ hỗ trợ hơn 1.000 người dân tại TP Thủ Đức (TPHCM) từ 35 tuổi trở lên được khám và xét nghiệm hoàn toàn miễn phí, qua đó khuyến khích việc tầm soát định kỳ, phòng bệnh hơn chữa bệnh. Davipharm khẳng định vai trò tiên phong của mình trong lĩnh vực dược phẩm, là doanh nghiệp trong nước duy nhất hợp tác cùng Bộ Y tế triển khai chương trình quốc gia phòng chống BKLN, đóng góp tích cực vào việc nâng cao chất lượng cuộc sống cộng đồng và xây dựng một Việt Nam khỏe mạnh hơn.

Theo thông tin của Bộ Y tế, tại Việt Nam, cứ 100 trường hợp tử vong thì có 84 người tử vong do các bệnh không lây nhiễm. Mặc dù nguy hiểm, nhưng các bệnh không lây nhiễm có thể được phòng chống hiệu quả thông qua việc kiểm soát tốt các yếu tố nguy cơ. Đó là lý do Davipharm, một thành viên của Tập đoàn Adamed, hợp tác suốt 5 năm qua với Bộ Y tế trong công tác phòng ngừa, phát hiện sớm và điều trị các bệnh không lây nhiễm tại Việt Nam như tăng huyết áp, đái tháo đường, loãng xương, rối loạn mỡ máu, bệnh gút..., thông qua chương trình "Chăm Sóc Sức Khỏe Việt" miễn phí cho cộng đồng.

Liên hệ đăng ký tầm soát miễn phí:

- Phòng 45 khu C - Khoa Khám bệnh Bệnh viện Lê Văn Thịnh ((130 Lê Văn Thịnh, Phường Bình Trưng, TP Thủ Đức, TP HCM)

- Thời gian: Bắt đầu từ ngày 22/11/2025

- Tổng đài : 1900633878 bấm 2100 (gọi trong giờ hành chính thứ 2 đến Thứ 6)

Tìm hiểu thêm về chương trình tại: https://www.facebook.com/ChamSocSucKhoeVietBKLN

Thông tin liên hệ: https://davipharm.info/