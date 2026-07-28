Đầu tư cho giáo dục để kiến tạo nguồn nhân lực chất lượng cao

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Phó Bí thư Đảng ủy Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La Đặng Quang Hưng, trao Huân chương Lao động hạng Ba cho các cá nhân. Ảnh: Quang Quyết - TTXVN

Tại buổi lễ, 3 cá nhân được trao tặng Huân chương Lao động hạng Ba; Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Tây Tiến (phường Mộc Châu) được nhận Cờ thi đua của Chính phủ; 124 cá nhân được nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen cho 8 giáo viên, 40 học sinh có thành tích xuất sắc trong công tác bồi dưỡng và đoạt giải tại Kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia, cùng 134 học sinh đoạt giải Nhất tại Kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh năm học 2025-2026.

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Sơn La Nguyễn Văn Chiến chuyển trao Cờ thi đua của Chính phủ cho đại diện Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Tây Tiến (phường Mộc Châu, tỉnh Sơn La). Ảnh: Quang Quyết - TTXVN

Biểu dương những thành tích mà cán bộ quản lý, giáo viên và học sinh đạt được trong năm học qua, Phó Bí thư Đảng ủy UBND tỉnh Sơn La Đặng Quang Hưng nhấn mạnh đây là kết quả của nghị lực vượt khó, của ý chí, minh chứng cho truyền thống hiếu học, khát vọng vươn lên và tinh thần "không để khó khăn cản bước ước mơ" của con người Sơn La. Ông Đặng Quang Hưng bày tỏ tin tưởng những tập thể, cá nhân tiêu biểu được khen thưởng sẽ tiếp tục là hạt nhân lan tỏa tinh thần học tập, đổi mới, sáng tạo, tận tụy và trách nhiệm trong toàn ngành. Qua đó, khơi dậy khát vọng cống hiến trong thế hệ trẻ, tạo động lực để có thêm nhiều giáo viên, học sinh đạt thành tích cao hơn nữa, có nhiều đóng góp vào sự phát triển nhanh, bền vững của tỉnh và xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ sự nghiệp phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới.

Tỉnh Sơn La hiện có 607 trường mầm non, phổ thông, giáo dục thường xuyên với 370.915 học sinh, trẻ mầm non và 24.038 cán bộ, giáo viên, nhân viên. Năm học 2025-2026, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Sơn La đã tổ chức Kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia Trung học phổ thông bảo đảm an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế. Toàn tỉnh có 90 học sinh dự thi ở 9 môn, đoạt 40 giải (gồm: 1 giải nhất, 9 giải nhì, 8 giải ba và 22 giải khuyến khích); 100% đội tuyển có học sinh đoạt giải, trong đó môn Lịch sử đoạt 1 giải nhất quốc gia, môn Sinh học và Lịch sử đều đoạt 2 giải nhì; tiếp tục khẳng định chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng học sinh giỏi của tỉnh.

Bên cạnh đó, Kỳ thi chọn học sinh giỏi Trung học phổ thông có gần 1.600 học sinh đoạt giải, Kỳ thi chọn học sinh giỏi Trung học cơ sở có 1.449 học sinh đoạt giải. Cuộc thi Khoa học, kỹ thuật cấp tỉnh dành cho học sinh trung học có 99 dự án đoạt giải, trong đó 1 dự án được lựa chọn tham dự cấp quốc gia.

Trong lĩnh vực chuyển đổi số và giáo dục STEM, học sinh Sơn La tiếp tục khẳng định năng lực sáng tạo khi có 2 đội thi đoạt giải Triển vọng tại Cuộc thi AI Young Guru toàn quốc; góp phần thúc đẩy phong trào nghiên cứu khoa học, Robotics và ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong các cơ sở giáo dục.

Trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho các cá nhân có thành tích xuất sắc. Ảnh: Quang Quyết - TTXVN

Nhằm tiếp tục đạt được thành tích cao, năm học 2026 - 2027, ngành Giáo dục tỉnh Sơn La quan tâm tới chất lượng giáo dục toàn diện và triển khai hiệu quả Chương trình giáo dục phổ thông 2018; nâng cao chất lượng các kỳ thi, công tác kiểm định chất lượng giáo dục và xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia; đẩy mạnh chuyển đổi số và ứng dụng khoa học, công nghệ; phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục; tăng cường đầu tư cơ sở vật chất và huy động nguồn lực phát triển giáo dục; tích cực hội nhập quốc tế và hợp tác phát triển giáo dục.../.