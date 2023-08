Dấu mốc quan trọng của đối ngoại an ninh Việt Nam

Tổ công tác Bộ Công an Việt Nam tham gia gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc tặng quà cho phụ nữ khuyết tật trong trại lánh nạn ở Juba, Nam Sudan. Ảnh: TTXVN phát

Chia sẻ với phóng viên TTXVN tại châu Phi, Đại tá Lê Quốc Huy, Tổ trưởng Tổ công tác Bộ Công an tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình tại UNMISS, nhớ lại trước khi tới quốc gia nghèo đói ở châu Phi này, Tổ công tác đã được cung cấp thông tin, tìm hiểu về đất nước, con người Nam Sudan, nhưng các sĩ quan công an Việt Nam vẫn đối mặt với không ít khó khăn, đặc biệt là thiếu thông tin về hoạt động của lực lượng cảnh sát LHQ, cơ cấu tổ chức, phân công nhiệm vụ và ứng tuyển vị trí công tác; môi trường; ngôn ngữ và điều kiện sinh hoạt.... Tuy nhiên, với quyết tâm, trách nhiệm cao, nỗ lực và những kiến thức, chuyên môn nghiệp vụ mà mỗi thành viên Tổ công tác được đào tạo, các sĩ quan công an Việt Nam đã nhanh chóng thích nghi với điều kiện sinh hoạt và môi trường làm việc tại địa bàn, có những sáng kiến hay trong công tác, được lãnh đạo UNMISS đánh giá cao.

Nam Sudan hiện đang đối mặt với vấn đề nhân đạo, bất bình đẳng gia tăng, xói mòn lòng tin và xung đột dai dẳng, nhất là ở các địa phương xa, cùng với tội phạm ở nhiều nơi, đụng độ giữa các phe phái, sắc tộc... Tuy nhiên, đối với mỗi thành viên Tổ công tác, việc tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình LHQ là niềm vinh dự, niềm tự hào lớn. Các sĩ quan xác định đây là cơ hội để thực hiện vai trò, trách nhiệm của lực lượng Công an Nhân dân Việt Nam trong việc bảo đảm an ninh, hòa bình khu vực và quốc tế, qua đó góp phần khẳng định cam kết của Chính phủ Việt Nam với cộng đồng quốc tế về bảo vệ nền hòa bình thế giới.

Đại tá Lê Quốc Huy thực hiện thanh tra tại một đơn vị cảnh sát ở Phái bộ UNMISS. Ảnh: TTXVN phát

Nói về nhiệm vụ của Tổ công tác tại UNMISS, Đại tá Lê Quốc Huy cho biết về mặt chủ trương, đường lối, lãnh đạo Bộ Công an đã xác định Công an Nhân dân tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình LHQ là một trong những nhiệm vụ chính trị quan trọng, góp phần thực hiện các cam kết của Đảng, Nhà nước và Bộ Công an với cộng đồng quốc tế trong việc duy trì môi trường hòa bình, ổn định và phát triển ở khu vực và trên thế giới, qua đó góp phần nâng cao vị thế, uy tín của Việt Nam nói chung và lực lượng Công an Nhân dân Việt Nam nói riêng trên trường quốc tế.

Để triển khai các chủ trương, đường lối và nhiệm vụ chính trị được lãnh đạo Đảng, Nhà nước giao, lãnh đạo Bộ Công an đã có sự chỉ đạo quyết liệt, trong đó nổi bật là thành lập Văn phòng thường trực Bộ Công an về gìn giữ hòa bình LHQ (ngày 15/6/2021); cử Tổ công tác đầu tiên gồm 3 sĩ quan tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình LHQ tại Nam Sudan (13/10/2022); chuẩn bị sẵn sàng nguồn cán bộ để tiếp tục cử mới; thiết lập kênh hợp tác quốc tế với LHQ và các đối tác nước ngoài để hỗ trợ Bộ Công an; tổ chức khóa huấn luyện về gìn giữ hòa bình LHQ cho các sĩ quan của Bộ Công an theo tiêu chuẩn của LHQ...

Trên phương diện chỉ đạo thực hiện hoạt động của Tổ công tác tại UNMISS, lãnh đạo Bộ Công an và Văn phòng thường trực Bộ Công an về gìn giữ hòa bình LHQ đã giao các nhiệm vụ cụ thể, trong đó chú trọng, đề cao việc xây dựng hình ảnh đất nước, con người Việt Nam thân thiện, yêu chuộng hòa bình và giàu truyền thống văn hóa, sẵn sàng là bạn, là đối tác tin cậy và thành viên có trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế; hình ảnh lực lượng Công an Nhân dân Việt Nam với truyền thống anh hùng, vẻ vang, người sĩ quan Công an Nhân dân Việt Nam chuyên nghiệp, tích cực, mưu trí, linh hoạt, sáng tạo và hiệu quả trong công việc.

Đại tá Lê Quốc Huy nói thêm trong quá trình triển khai nhiệm vụ nêu trên, bên cạnh thực hiện và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được LHQ giao, Tổ công tác đã tổ chức nhiều hoạt động như đón tết cổ truyền tại UNMISS với sự tham dự của lãnh đạo phái bộ, lãnh đạo lực lượng cảnh sát, quân đội và đồng nghiệp, bạn bè quốc tế; phối hợp với mạng lưới nữ cảnh sát UNMISS và Hội phụ nữ Bộ Công an tổ chức chuyến thăm trại lánh nạn IDP để thăm hỏi, động viên, tặng quà cho các nạn nhân là phụ nữ bị xâm hại trong xung đột… Đây là những hoạt động nổi bật, đặc sắc lần đầu tiên được tổ chức tại phái bộ, là sáng kiến hay của Tổ công tác và được lãnh đạo, đồng nghiệp, bạn bè quốc tế ghi nhận, đánh giá cao.

Một điều đáng chú ý, từ kết quả hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và các hoạt động tích cực, hiệu quả của Tổ công tác Bộ Công an Việt Nam, LHQ đã đề nghị Việt Nam gia hạn thời gian công tác (6 tháng) cho tất cả các thành viên Tổ công tác. Đây là điều vinh dự, tự hào cho bất kỳ sĩ quan cảnh sát LHQ nào tham gia gìn giữ hòa bình tại phái bộ, đồng thời khẳng định vị thế, uy tín của Việt Nam nói chung và lực lượng Công an Nhân dân Việt Nam nói riêng trên trường quốc tế.

Thượng tá Thượng tá Vũ Việt Hùng thị sát đánh giá tình hình an ninh tại trại lánh nạn ở Juba, Nam Sudan. Ảnh: TTXVN phát

Nhắc tới tình cảm của người dân Nam Sudan dành cho các sĩ quan công an Việt Nam, Thượng tá Vũ Việt Hùng bộc bạch: "Khi biết chúng tôi đến từ Việt Nam, người dân Nam Sudan rất ngạc nhiên và vui mừng. Họ nói đã biết Việt Nam từ rất lâu qua phim ảnh, sách báo. Họ rất khâm phục người dân Việt Nam trong các cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc và giành độc lập. Họ hỏi nhiều về tình hình đất nước, con người Việt Nam hiện nay. Người dân và chính quyền Nam Sudan đều rất vui mừng và ngạc nhiên khi biết có sĩ quan Công an Việt Nam đến làm việc và tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình LHQ. Họ đánh giá rất cao việc Việt Nam cử sĩ quan công an đến Nam Sudan".

Trung tá Lương Thị Trà Vinh trao đổi về kế hoạch tuần tra địa bàn thành phố Juba cùng đồng nghiệp. Ảnh: TTXVN phát

Nữ Trung tá Lương Thị Trà Vinh thì tâm sự chính sự hiện diện của những nữ sĩ quan công an trong lực lượng Mũ nồi Xanh của Việt Nam tham gia gìn giữ hòa bình LHQ đã thể hiện rõ nét cam kết của Chính phủ Việt Nam trong công tác bình đẳng giới và trao quyền cho nữ giới. Đây cũng chính là cơ hội để các nữ sĩ quan gìn giữ hòa bình được thể hiện vai trò, đóng góp của nữ giới trong trong việc thực hiện những nhiệm vụ liên quan đến công tác giới tại các phái bộ của LHQ, góp phần thúc đẩy Chương trình Phụ nữ, Hòa bình và An ninh được Hội đồng Bảo an LHQ thông qua tại Nghị quyết số 1325 năm 2000.

Việc Bộ Công an cử 3 sĩ quan tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình LHQ tại Nam Sudan là một dấu mốc quan trọng, là điểm sáng nổi bật trong hoạt động đối ngoại an ninh, một bước tiến trong hội nhập, hợp tác, phát triển toàn diện, khẳng định nhất quán quan điểm Việt Nam là bạn, đối tác tin cậy và thành viên có trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế.